Russischer Militär-Blogger rechnet mit Putin ab: „vollständiger Fehlschlag“

Von: Moritz Serif

Teilen

Begeht Russlands Präsident Wladimir Putin den nächsten taktischen Fehler im Ukraine-Krieg? © MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

Wladimir Putin muss sich deutliche Kritik von Igor Girkin gefallen lassen. Der Militär-Blogger sagte, Russland sei im Ukraine-Krieg gescheitert.

St. Petersburg – Der russische Militär-Blogger Igor Girkin hat in seiner neuesten Rede Kritik an Präsident Wladimir Putin und dessen Invasion in die Ukraine geübt. Girkin, auch bekannt als Igor Strelkov, war ehemaliger russischer Geheimdienstoffizier und hatte eine wichtige Rolle bei der Annexion der Krim im Jahr 2014 und dem Konflikt im östlichen Donbass-Gebiet in der Ukraine inne.

Er hat ungeschönte Einschätzungen über Russlands militärische Misserfolge in der Ukraine abgegeben und seine Meinung über die militärischen Mängel von Putins Armee geäußert, berichtet Newsweek. In einem Video, das er am Montag auf seinem Telegram-Sozialmedienkanal veröffentlichte, sagte Girkin, dass Russland in seiner „speziellen militärischen Operation“ bereits gescheitert sei. Dies habe er bereits im Mai 2022 vorhergesagt. Die Rede hielt er vor einem Publikum in St. Petersburg.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Russische Produktion „zerfallen“

Während des Ukraine-Krieges sei die russische Produktion „zerfallen“, da der Kreml von ausländischen Lieferungen und Produkten abgeschnitten sei. Er richtete dann sein Augenmerk auf die russischen „Generäle und Bürokraten“, die den Krieg in Moskau leiteten. Seiner Meinung nach sei es mit diesen Leuten an der Macht unmöglich, „eine echte Mobilisierung, eine echte Vorbereitung oder einen echten Krieg“ durchzuführen.

Obwohl Putin im September den Aufruf bekannt gab, wurde dieser „gebremst“, was die Ansicht vieler russischer Militär-Blogger unterstützt, die sagen, dass das Land auf einen vollen Kriegsfuß gesetzt werden sollte. Girkin glaubt, dass die russischen Streitkräfte mit dem vorhandenen Personal nicht zurechtkommen können.

Ukraine-Krieg: Russlands militärische Anstrengungen „vollständiger Fehlschlag“

„Deshalb hat sich unser Präsident komplett von der Leitung der speziellen militärischen Operation zurückgezogen und sie dem Verteidigungsminister übertragen, der seine Armee schlecht vorbereitet hat“, sagte Girkin. „Wenn man es Vorbereitung nennen kann.“ Er beschrieb die russische militärische Anstrengung als „einen vollständigen Fehlschlag“. Unklar ist nach aktuellem Stand, welche Folgen die Rede für Girkin haben könnte. Wladimir Putin und Russland sind nämlich bekannt dafür, Systemkritiker mindestens hinter Gittern zu sperren. Viele sind nach Anschlägen ums Leben gekommen. (mse)