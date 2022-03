Entscheidung nach Verwirrung um Russland-Ukraine-Gespräche offenbar gefallen - Lawrow deutet weiteres Ziel an

Von: Patrick Mayer, Cindy Boden

Der Ukraine-Krieg tobt weiter. Erste Verhandlungen hatten keinen Frieden gebracht. Womöglich finden schon am Mittwochabend weitere Gespräche statt. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt*: Die erste Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine kam zu keinem greifbaren Ergebnis - folgen nun schon bald neue?

Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine soll es erst wieder am Donnerstag geben (siehe Update vom 2. März, 20.10 Uhr).

Die EU will auch neue Sanktionen gegen Belarus erlassen (siehe Update vom 2. März, 11.55 Uhr).

Dieser News-Ticker rund um diplomatische Ereignisse und internationale Reaktionen im Zusammenhang des Ukraine-Krieges wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Update vom 2. März, 20.56 Uhr: Die ukrainische Delegation ist offenbar auf dem Weg zu Friedensverhandlungen mit Russland im Ukraine-Konflikt. Das berichtet nun das Medienprojekt Nexta unter Berufung auf Wladimir Selenskyjs Büro. Das Treffen findet demnach in Belovezhskaya Pushcha, also dem Naturschutzgebiet Bialowiezer Heide statt. Das Gebiet liegt teils in Belarus und teils in Polen.

Update vom 2. März, 20.10 Uhr: Mögliche Gespräche zwischen ukrainischen und russischen Vertretern sind auf offiziell auf Donnerstag verschoben worden. Das berichtet unter anderem die „Tagesschau“ der ARD. Somit wird es an diesem Mittwochabend nicht zu Verhandlungen zwischen beiden Konfliktparteien kommen.

Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine: Gespräche nun doch erst am Donnerstag

Update vom 2. März, 19.10 Uhr: Eine Woche nach Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine erwartet Russland an diesem Donnerstag die Fortsetzung von Verhandlungen mit der Regierung in Kiew. Der Leiter der russischen Delegation, Wladimir Medinski, sagte am Mittwochabend nach einer Meldung der Agentur Interfax, die Ukrainer befänden sich auf der Anreise. Als Ort der Gespräche hätten sich beide Seiten auf die Region Brest im Westen von Belarus geeinigt. Das russische Militär werde einen «angemessenen Sicherheitskorridor» einrichten. Erste Verhandlungen am Montag hatten keine greifbaren Ergebnisse gebracht.

Update vom 2. März, 18.55 Uhr: Gegen die UN-Resolution zum sofortigen Abzug Russlands aus der Ukraine gab es fünf Gegenstimmen. Wie das liberale osteuropäische Nachrichtenportal NEXTA berichtet, kamen diese aus Belarus, Nordkorea, Eritrea und Syrien sowie Russland selbst. Unter den Staaten, die sich enthielten, sollen neben China auch Indien und Vietnam gewesen sein. 141 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen hatten dafür gestimmt.

Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine: Kiew stimmt offenbar neuen Gesprächen zu

Update vom 2. März, 18.15 Uhr: Die UN-Vollversammlung in New York hat in einer Resolution Russland zum sofortigen Abzug aus der Ukraine aufgefordert. 141 Mitgliedstaaten stimmten am Mittwoch für die Resolution, fünf stimmten dagegen und 35 Staaten enthielten sich, darunter China. In der Resolution „beklagen“ die Mitgliedstaaten „mit größtem Nachdruck“ die russische Invasion in der Ukraine und verurteilen die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Atomstreitkräfte seines Landes in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen.

Update vom 2. März, 16.11 Uhr: Die Ukraine hat der Nachrichtenagentur Unian zufolge neuen Verhandlungen mit Russland am Mittwochabend zugestimmt. Unian bezog sich dabei auf Informationen des ukrainischen Delegationsleiters David Arachamija. Uhrzeit und Ort für die Gespräche wurden nicht genannt.

Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine: Verwirrung um Gespräche zwischen Moskau und Kiew

Update vom 2. März, 14.30 Uhr: Verwirrung um die Fortsetzung der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine: Der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch sagte der Agentur Ukrinform: „Was die Gespräche betrifft: Es ist nicht bekannt, ob sie stattfinden werden.“ Dazu dauerten die Abstimmungen an, um Datum und Ort festzulegen. Es sei möglich, dass es noch am Mittwoch ein Treffen gebe. Nach Kreml-Angaben ist die russische Seite für weitere Gespräche noch am Abend bereit (siehe Erstmeldung). CNN zitiert einen Berater aus der Ukraine, der wiederum verkündete, dass es am Mittwoch sicher Gespräche geben werde (siehe Update vom 2. März, 14.30 Uhr). Noch scheint das nun aber doch offen.

Update vom 2. März, 13.53 Uhr: „Nun ist es offiziell. Die zweite Gesprächsrunde zwischen der Ukraine und dem Besatzer wird heute stattfinden“, sagte ein ukrainischer Berater des Präsidenten am Mittwoch gegenüber CNN. Die Delegation werde in der gleichen Zusammensetzung sein, wie zu Wochenanfang. Russland hatte bereits am Morgen seine Bereitschaft erklärt (siehe Erstmeldung).

Will China im Ukraine-Krieg vermitteln? Außenminister Wang Yi telefonierte überraschend mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba. Was hat Peking vor? Mehr dazu hinter dem Link.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Kann der eskalierte Konflikt bald gelöst werden?

Update vom 2. März, 13.45 Uhr: Nun äußert sich auch die ukrainische Seite zu möglichen weiteren Verhandlungen: Laut CNN sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, es „noch nicht bekannt, wann eine neue Gesprächsrunde mit Russland stattfinden wird“. Die Bedingungen Russlands blieben unverändert, soll es in einem Posting auf Facebook heißen. „Wir sind zu Gesprächen bereit, wir sind zur Diplomatie bereit, aber wir sind in keiner Weise bereit, irgendwelche russischen Ultimaten zu akzeptieren“, fügte Kuleba demnach hinzu.

Ukraine-Krieg: EU hat Sanktionen gegen Russland in Kraft gesetzt

Update vom 2. März, 13.32 Uhr: China beobachtet zurzeit ganz genau, was in der Ukraine passiert. Denn die Reaktion des Westens könnte mitentscheiden, ob Peking eines Tages einen Angriff auf Taiwan wagt. Mehr dazu hinter dem Link.

Update vom 2. März, 12.40 Uhr: Die EU hat ihre Sanktionen zum Ausschluss sieben russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift in Kraft gesetzt. Es gilt eine Übergangsfrist von zehn Tagen. Betroffen ist unter anderem die zweitgrößte Bank Russlands VTB, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten EU-Amtsblatt hervorgeht. Auch das EU-Verbot russischer Staatsmedien RT und Sputnik ist demnach in Kraft.

Lawrow zum Ukraine-Krieg: Russland will Nachbarland Zusammensetzung der Regierung vorschreiben

Update vom 2. März, 12 Uhr: Russland will der Ukraine die Zusammensetzung ihrer künftigen Regierung vorschreiben. „Das ukrainische Volk wählt seine Führung“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem auszugsweise veröffentlichten Interview mit dem TV-Sender Al-Dschasira, aus dem am Mittwoch die Agentur Tass zitierte. „Aber sie muss alle Nationalitäten der Ukraine vertreten“, forderte Lawrow.

Russland hat wiederholt behauptet, die prowestliche ukrainische Regierung diskriminiere russische Muttersprachler und Russen vor allem im Osten der Ukraine. Dafür gibt es keine unabhängigen Belege. Zudem gibt es in der Ukraine größere Minderheiten von Ungarn, Belarussen, Rumänen und Bulgaren.

Lawrow warf der Ukraine vor, kein echtes Interesse an Verhandlungen mit Russland (siehe Erstmeldung) zu haben. „Wir sind bereit für eine zweite Verhandlungsrunde, aber die ukrainische Seite verzögert auf Geheiß der Amerikaner“, sagte Lawrow, ohne dafür Belege vorzulegen. „Der Westen weigerte sich, mit uns bei der Bildung einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur zusammenzuarbeiten“, sagte Lawrow. Zunächst gab es keine Bestätigung für Verhandlungen aus Kiew.

Ukraine-Krieg: EU-Staaten verhängen Sanktionen gegen Belarus

Update vom 2. März, 11.55 Uhr: Die EU-Staaten sind sich einig: Es soll neue Sanktionen gegen Belarus geben - ein Verbündeter von Russland, der im Ukraine-Krieg auch schon eine Rolle spielte. Dies teilte die französische EU-Ratspräsidentschaft am Mittwochvormittag auf Twitter mit. Betroffen seien insbesondere der belarussische Holz-, Kali,- und Stahlsektor. „Diese Maßnahmen werden zum Inkrafttreten im Amtsblatt der EU veröffentlicht“, heißt es.

Russland zu neuen Gesprächen mit der Ukraine bereit - schon heute Abend

Erstmeldung vom 2. März: Moskau - Russland hat sich zu erneuten Verhandlungen mit der Ukraine am Mittwochabend (2. März) bereit erklärt. „Unsere Delegation ist bereit, die Gespräche fortzusetzen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Die russische Abordnung werde „am frühen Abend vor Ort sein“, sagte Peskow, ohne jedoch den Verhandlungsort zu nennen. Er hoffe, dass die ukrainischen Unterhändler ebenfalls erscheinen werden.

Eine erste Verhandlungsrunde in der belarussischen Grenzregion Gomel war am Montag vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ohne greifbare Ergebnisse geblieben. Beide Seiten hatten eine zweite Gesprächsrunde vereinbart, ohne jedoch einen Termin zu nennen.

Verhandlungen zum Ukraine-Krieg: Russland bereit zu weiteren Gesprächen

Vor Beginn der Verhandlungen hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Moskau zum „sofortigen Waffenstillstand“ und einem Abzug der russischen Truppen aus seinem Land aufgefordert. Er hatte auch deutlich gemacht, dass er keine großen Hoffnungen in die Gespräche setzt.

Russlands Präsident Wladimir Putin* verlangte als Bedingungen für ein Ende der russischen Invasion in der Ukraine deren Entmilitarisierung sowie eine Anerkennung der von Russland annektierten Halbinsel Krim als russisches Territorium. Zudem forderte Putin erneut auch eine „Entnazifizierung" der ukrainischen Regierung und die „Neutralität" der Ukraine. (AFP/cibo).