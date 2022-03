Ukraine-Krieg: Kreml wendet sich an Russen - „Jetzt ist es an der Zeit....“

Angesichts zunehmender Proteste gegen den Krieg in der Ukraine fordert der Kreml um Präsident Putin mehr Unterstützung ein. (Archivbild) © Alexei Nikolsky/dpa

In vielen Städten Europas gibt es Demonstrationen gegen Wladimir Putin - auch in seinem eigenen Land. Der Kreml wendet sich an die Bevölkerung.

Moskau - Nicht nur in Europa und der restlichen Welt, auch in Russland selbst wird Präsident Wladimir Putin für seinen Angriff im Ukraine-Konflikt kritisiert. In vielen russischen Städten gehen Gegner des Präsidenten auf die Straße, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Der Kreml ruft die Bevölkerung nun zur Unterstützung auf.

Proteste gegen Ukraine-Krieg: Kreml ruft zu Unterstützung auf

Angesichts der Proteste gegen den Einmarsch in die Ukraine im eigenen Land rief der Kreml die russische Bevölkerung auf, sich hinter Putin zu vereinen. „Jetzt ist nicht die Zeit, um gespalten zu sein“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag (4. März) in Moskau. „Jetzt ist es an der Zeit, sich zu vereinen. Und sich hinter unserem Präsidenten zu versammeln.“

Damit reagierte der Sprecher auf Aufrufe von Persönlichkeiten aus russischer Kultur und Wissenschaft, die sich gegen den Krieg in der Ukraine richteten. Unter anderem wandten sich rund 7000 russische Wissenschaftler und Akademiker gegen den Krieg in der Ukraine und unterzeichneten zwei entsprechende offene Briefe an Putin. Zudem protestieren in Russland immer wieder Menschen gegen den Einmarsch im Nachbarland, obwohl ihnen harte Strafen drohen.

Russlands Krieg gegen die Ukraine: Haftstrafen für Aufrufe zu Sanktionen

Trotz harter Strafen protestieren in Russland viele Menschen gegen den Krieg in der Ukraine. © Dmitri Lovetsky/ dpa

„Ja, es gibt erhitzte Debatten unter Kulturschaffenden“, gestand Peskow ein. „Es gibt jene, die den Präsidenten unterstützen, die den Präsidenten ernsthaft unterstützen. Und es gibt jene, die absolut nicht begreifen, was gerade passiert“, spielte der Sprecher auf die russische Erklärung für den Krieg in der Ukraine an. Demnach sei das Ziel Russlands die „Entmilitarisierung“ und „Entnazifizierung“ der Ukraine. Mehr Informationen über den Hintergrund der Ukraine-Krise hier.

Am Freitag verabschiedete das russische Parlament zudem einen Gesetzentwurf, der lange Haftstrafen und hohe Geldbußen für die „wissentliche“ Veröffentlichung von „Falschnachrichten“ über die russischen Streitkräfte vorsieht. Die Abgeordneten stimmten zudem für Strafen bei „Aufrufen zur Verhängung von Sanktionen gegen Russland“. (AFP/sf)