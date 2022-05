Ukraine-Krieg: Kämpfer und Zivilisten harren in Stahlwerk in Mariupol aus

Ukraine meldet Angriff auf Russlands Armeestab - Heikle Mariupol-Evakuierung des Roten Kreuzes läuft

Von: Marcus Giebel

Im dritten Monat konzentriert sich der Ukraine-Krieg vor allem auf den Osten des Landes. In Mariupol harren noch immer viele Zivilisten aus. Die News im Militär-Ticker.

Ukraine-Konflikt: Seit dem 24. Februar 2022 kämpfen russische Truppen im Nachbarland für Kreml-Chef Wladimir Putin.

Angriff im Osten: Die Ukraine will in der Stadt Isjum mehrere ranghohe Offiziere der Russen getötet haben.

Mariupol: Laut Rotem Kreuz läuft eine großangelegte Evakuierungsmission aus der Stadt.

Update vom 1. Mai, 17.23 Uhr: Im Westen Russlands ist unweit der Grenze zur Ukraine eine militärische Einrichtung in Brand geraten. Das Feuer sei im Gebiet Belgorod „auf dem Gebiet eines Objekts des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation“ ausgebrochen, schrieb Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Sonntag im Nachrichtendienst Telegram. Ein Anwohner sei verletzt worden. Informationen über Schäden lägen noch nicht vor. Um was für eine Art Militärobjekt es sich genau handeln soll, sagte Gladkow nicht. Auch die Brandursache war zunächst unklar.

Russland hatte den Angriffskrieg gegen die Ukraine Ende Februar begonnen. Zuletzt wurden immer wieder auch Ziele in Russland nahe der Grenze beschossen. In Belgorod hatte Anfang April bereits ein Öllager gebrannt. Russland machte damals die Ukraine verantwortlich - die bestätigte den Angriff nicht. Am Samstag soll die Ukraine nach russischer Darstellung zudem die ebenfalls grenznahe russische Region Kursk mit Granaten attackiert haben. Auch dafür gab es aus Kiew keine Bestätigung.

Ukraine meldet: Mariupol-Evakuierung des Roten Kreuzes läuft

Update vom 1. Mai, 16.45 Uhr: Das Internationale Rote Kreuz arbeitet zusammen mit den UN und den beiden Kriegsparteien an einer großangelegten Evakuierung der Zivilisten aus Mariupol. Das gab die Organisation bekannt. Der Konvoi aus Bussen sei am Freitag gestartet und habe das Werk in der Stadt am Samstagfrüh nach 230 Kilometern Fahrt erreicht. Es könnten jedoch keine Einzelheiten der Operation bekanntgegeben werden, bevor die Zivilisten in Sicherheit seien.

Der Stadtrat erklärte, die Menschen sollten sich am Sonntag um 16 Uhr Lokalzeit an einem Shopping Center einfinden, um in den Süden der für ihr Atomkraftwerk bekannten Stadt Saporischschja gebracht zu werden. Via Telegram rief der Politiker die Menschen dazu auf, ihre Verwandten oder Bekannten in Mariupol über diese Fluchtmöglichkeit zu informieren. Seit der Einsatz läuft war von Russland bereits von evakuierten Zivilisten berichtet worden.

Derweil sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj davon, dass eine „erste Gruppe von etwa 100 Menschen“ evakuiert worden sei. Bei Twitter schrieb er weiter: „Jetzt arbeiten wir zusammen mit den UN an der Evakuierung von weiteren Zivilisten aus der Anlage.“

Ukraine meldet Angriff auf russischen Armeestab - auch Generalstabschef wohl vor Ort

Update vom 1. Mai, 16.25 Uhr: Nach Angaben aus Kiew hat ein ukrainischer Angriff auf das Quartier des russischen Armeestabs in der Stadt Isjum mehrere Menschenleben gekostet. Auch ranghohe Offiziere sollen dabei gestorben sein, wie ein Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Heraschtschenko, auf Telegram verkündete.

In der 50.000-Einwohner-Stadt im Osten der Ukraine soll sich der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow aufhalten, um die Offensive im Donbass zu befehligen. Nach ukrainischen Angaben fand der Angriff bereits am Samstag statt. Von Russland gab es dazu keine Bestätigung.

München - Es ist noch nicht lange her, da verkündete Moskau, das weitestgehend in Schutt und Asche liegende Mariupol komplett unter seine Kontrolle gebracht haben. Es war nach mehr als zwei Monaten Ukraine-Krieg die erste Stadt, die offiziell von den von Wladimir Putin entsandten Truppen eingenommen wurde. Lediglich im Stahlwerk Azovstal sollen sich noch ukrainische Kämpfer und auch Zivilisten aufhalten, dort Schutz gesucht haben vor den Angreifern.



Nun meldet Russland, rund um das von den Invasoren umlagerte Gelände seien 46 Zivilisten evakuiert worden. Noch am Samstag war in russischen Agenturen von 25 Menschen berichtet worden, denen die Flucht aus dem Werk gelungen sei. Mit Einbruch der Dunkelheit seien 21 weitere Personen aus angrenzenden Häusern entkommen, wie das Verteidigungsministerium der Agentur Interfax mitteilte.

Hier sollen die ukrainischen Kämpfer und Zivilisten ausharren: Das Azovstal-Stahlwerk in Mariupol war offenbar die letzte Zuflucht vor den Invasoren. © Victor/XinHua/dpa

Ukraine-Krieg: Kämpfer und Zivilisten harren in Stahlwerk in Mariupol aus

Derweil sprach das ukrainische Asow-Regiment, dessen Kämpfer in dem Stahlwerk ausharren, zuletzt von 20 evakuierten Frauen und Kindern. Während laut der Ukraine rund 1000 Zivilisten in den Bunkeranlagen Zuflucht gefunden haben sollen, verweist Russland vor allem auf rund 2500 ukrainische Militärs und ausländische Söldner, die sich gemeinsam mit Zivilisten verschanzt hätten.

Zwar hatten sich Moskau und Kiew auf einen humanitären Korridor aus dem Stahlwerk geeinigt, um den Zivilisten eine Flucht zu ermöglichen. Größere Rettungsaktionen waren bislang aber nicht zu verzeichnen. Die Menschen sollen längst unter katastrophalen Bedingungen leben. (mg)