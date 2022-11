Russland etabliert staatstreue Medien in besetzten Gebieten – und will Informationshoheit gewinnen

Von: Bettina Menzel

Soldaten verfolgen eine Rede an die Nation des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der selbsternannten Volksrepublik Donezk im Fernsehen (Archivbild, 21. September 2022). © IMAGO/RIA Novosti/ SNA

Russland verstärkt seine Stellungen in den besetzten Gebieten Luhansk, Donezk und Saporischschja und etabliert dort staatstreue Medien.

Luhansk - Nach dem Abzug aus Cherson beginnt die russische Armee nun damit, ihre Stellungen in den besetzten Gebieten Luhansk, Donezk und Ost-Saporischschja mit Personal aus Cherson und mobilisierten Soldaten zu verstärken. Das geht aus dem aktuellen Bericht der US-Kriegsexperten des Institute for the Study of War (ISW) vom Samstag hervor. Gleichzeitig versucht Moskau offenbar, die Informationshoheit in den besetzten Gebieten zu gewinnen, womöglich um die Bevölkerung im Ukraine-Krieg auf seine Seite zu ziehen.

Russische Truppen ziehen sich in besetzten Gebieten zusammen

In Donezk finden derzeit schwere Kämpfe statt. Russische Streitkräfte werden wahrscheinlich Offensivoperationen im Gebiet Donezk wieder aufnehmen und Verteidigungspositionen im Gebiet Luhansk aufrechterhalten, hieß es im ISW-Bericht vom Samstag. Entsprechend verstärkt die russische Armee dort ihre Positionen, wie auch der ukrainische Generalstab am Sonntag bestätigte. Obwohl der russische Präsident Wladimir Putin Ende Oktober offiziell das Ende der Teilmobilisierung in Russland verkündete, geht diese verdeckt weiter. Neu mobilisierte Männer würden über Mariupol vermutlich an die westliche Frontlinie des Gebiets Donezk entsandt, erklärte der Berater des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andryushenko. Der ukrainische Generalstab berichtete über eine Zunahme der Anzahl russischer Soldaten in der Stadt Luhansk.

In den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten arbeiten die russischen Behörden offenbar daran, die Kontrolle über den Informationsraum zu erlangen. Die genauen Hintergründe gehen aus dem ISW-Bericht nicht hervor, doch die Schlussfolgerung liegt nahe, dass Russland mit der Propaganda die lokale Bevölkerung auf seine Seite ziehen will. Denn die Bilder aus dem befreiten Cherson waren für die Besatzungsmacht ein Desaster. Videos und Fotos zeigten, wie die dortigen Einwohner die ukrainischen Soldaten mit Jubel begrüßten, ukrainische Fahnen schwenkten und auf den Straßen feierten. Russland hatte die Gebiete Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk im September völkerrechtswidrig annektiert.

Russland etabliert staatstreue Medien in besetzten Gebieten

Das ukrainische Widerstandszentrum teilte am Samstag mit, „dass die russischen Behörden Propagandisten in die besetzten Gebiete entsenden, um Fernsehsendungen zu organisieren und Zweigstellen der ‚Allrussischen staatlichen Fernseh- und Rundfunkgesellschaft‘ (VDTRK) zu gründen“. Die Besatzungsbehörden wollen demnach beschlagnahmtes Rundfunkeigentum für ihre Propagandazwecke nutzen, einschließlich der 196 Meter hohen Fernsehtürme in Mariupol und Melitopol. Ursprünglich wollten die Besatzungsbehörden offenbar auch lokale Medienspezialisten beschäftigen, die sich jedoch weigerten, mit den Besatzungsregimen zusammenzuarbeiten. Aus diesem Grund übernehmen nun russische Angestellte die Medienarbeit, so das Institute for the Study of War weiter.

Moskau setzt Geheimdienstkräfte in besetzten Gebieten ein, um Partisanen zu entlarven

Gleichzeitig versuchen die russischen Besatzungsbehörden offenbar, ukrainische Partisanen zu entlarven. Partisanen sind bewaffnete Kämpfer, die nicht einer offiziellen Armee angehören. Der russische Geheimdienst FSB habe Gruppen mit Spionageabwehrspezialisten und Vertretern anderer russischer Sicherheitsdienste gebildet, berichtete das ukrainische Widerstandszentrum am Samstag. Diese Kräfte seien mit der Suche nach ukrainischen Partisanengruppen beauftragt – auch die Internetnutzung wird offenbar überwacht. Dies spiegele auch die russische Strategie in Syrien wider, bemerkte das ukrainische Widerstandszentrum laut ISW-Bericht. Am Sonntag teilte der ukrainische Generalstab mit, dass die russischen Besatzer in Luhansk zusätzliche Kontrollpunkte einrichten würden, um Deserteure zu identifizieren und festzunehmen.