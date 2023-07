Ukrainischer Experte schildert grausame Minen-Taktiken von Putins Truppen

Von: Robert Wagner

Russland kennt in der Ukraine offenbar keine Skrupel. Minen werden überall ausgelegt. Manche Verstecke schockieren sogar erfahrene Minenräumungsexperten.

Kiew – Der Einsatz von Minen gehört von Beginn an zu den wichtigsten Taktiken der russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg. Um den Vormarsch der gegnerischen Truppen so schwierig wie möglich zu gestalten, versteckten die Russen sogar schon auf Spielzeugen und den Leichen toter Soldaten Minen und andere Sprengfallen. Doch die Skrupellosigkeit der Truppen von Machthaber Wladimir Putin geht über solch perfide Sprengfallen offenbar noch hinaus.

Ukraine-Krieg: Russen verstecken Sprengfallen in Kinderwagen

Anton Gerashchenko, Berater des ukrainischen Innenministers, hat am vergangenen Sonntag (23. Juli) ein Video auf Twitter veröffentlicht, in dem der Leiter der Minenräumungsteams des staatlichen Notdienstes der Region Cherson, Oleksandr Dvoretskyi, zu sehen ist. Dvoretskyi erzählt, wie sein Team russische Sprengfallen in Wohnhäusern, Hundehütten und sogar in Utensilien für Babys gefunden hat. „Ein Mensch, der eine Granate in eine Kindertasse legt, hat keine Logik und nichts Menschliches“, sagt er sichtlich bewegt im Video. Das Schlimmste sei aber ein verminter Kinderwagen gewesen. „Man hebt ein Kissen hoch und alles explodiert.“

Dvoretskyi erwähnt auch eine nicht weniger perfide Taktik: „Es gab Fälle von verminten Leichen von Zivilisten. Sie (die Russen, Anm. d. Red.) töten sie und verminen sie dann. Wenn dann die Leute kommen, um ihre Angehörigen zu holen, folgen sie ihnen in den Tod.“ Laut der Tagesschau sind seit Beginn des Krieges in der Ukraine bis April 2023 mehr als 740 Zivilisten von Minen oder anderen zurückgebliebenen Sprengstoffen verletzt oder getötet worden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) wirft Russland den Einsatz von Anti-Personenminen in vielen Gegenden des Landes vor.

Ukraine: Ein Gebiet zweimal so groß wie Österreich ist auf Jahrhunderte vermint

Großflächig wurden besonders im Vorfeld der laufenden ukrainischen Gegenoffensive weite Gebiete der Ukraine sehr engmaschig mit Minen verseucht. Mit Erfolg: Nach Angaben der New York Times wurden in den ersten zwei Wochen der Gegenoffensive bis zu 20 Prozent der an die Front gelieferten Panzer(-Fahrzeuge) beschädigt oder zerstört. In der südukrainischen Oblast Saporischschja kam der Vormarsch von Kiews Truppen vorerst ins Stocken.

Gerashchenko erwähnt auch einen Bericht der Washington Post, nach dem die Ukraine nach anderthalb Jahren Krieg „das am stärksten verminte Land der Welt“ geworden ist. Ein Gebiet so groß wie der US-Bundesstaat Florida sei mit Minen verseucht. Florida ist ungefähr zweimal so groß wie Österreich. Laut Experten benötigen die 500 Minenräumungsteams des Landes bei der aktuellen Geschwindigkeit 757 Jahre Zeit, um die Minen zu räumen.