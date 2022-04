Ukraine-Krieg: Putin nimmt Mariupol-Befehl zurück und gibt neue Taktik für das Stahlwerk aus

Von: Stephanie Munk, Fabian Müller

Update vom 21. April, 15.55 Uhr: Das Stahlwerk Asowstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol befindet sich weiter im Zentrum der Gefechte. Vadym Boichenko, der Bürgermeister Mariupols, sagte am Donnerstag, es gebe derzeit keine Möglichkeit, Zivilisten aus der Anlage zu evakuieren. Gleichzeitig appellierte er, schnellstmöglich einen Waffenstillstand und einen Korridor für die Evakuierung zu ermöglichen.

Seit dem 13. März gelang es, mehr als 100.000 Zivilisten aus der Hafenstadt Mariupol zu schaffen. Rund 100.000 Personen seien aber noch immer in der Stadt, so Boichenko. „Leider haben sich viele Einwohner dafür entschieden, in der Stadt zu bleiben, weil sie davon ausgingen, die Routen seien nicht sicher.“ Lediglich vier Busse verließen am Mittwoch die Stadt, 80 Zivilisten konnten so nach Saporischschja gebracht werden.

Mariupol gilt als strategisch wichtig gelegen. Die Stadt befindet sich am Asowschen Meer und stellt die Landverbindung zwischen der von Russland annektierten Krim und dem Donbas dar. Militärexperten und Analysten gehen auch deshalb davon aus, dass die Ukraine wie auch Russland den Kampf um Mariupol nicht aufgeben wollen.

Videoscreenshot der Stadt Mariupol vom 18. April: das dortige unter Beschuss stehende Stahlwerk der Azovstal-Gruppe © Cover-Images/Imago

Ukraine-Krieg: Gefangenaustausch mit Russland

Update vom 21. April, 14.49 Uhr: Die Ukraine hat über einen weiteren Gefangenenaustausch mit Russland informiert. „Heute haben wir 19 Leute nach Hause geholt, von denen zehn Soldaten und neun Zivilisten sind“, teilte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Donnerstag in sozialen Netzwerken mit. Unter den heimgekehrten ukrainischen Gefangenen gebe es Verwundete. Angaben zum Übergabeort und den ausgetauschten russischen Gefangenen machte sie nicht. Von russischer Seite lag zunächst keine Bestätigung vor.

Kiew hatte erklärt, seit Ausbruch des Krieges etwa 700 Gefangene gemacht zu haben. In den Händen Russlands und der Separatisten sollen sich nach russischen Angaben bereits mehrere Tausend Gefangene befinden.

Ukraine-Krieg: Tausende Tote wohl in Leichenhallen in der Region Kiew

Update vom 21. April, 13.05 Uhr: In den Leichenhallen der Region Kiew befinden sich nach ukrainischen Angaben derzeit mehr als tausend zivile Todesopfer. „1020 Leichen - ausschließlich Zivilisten - befinden sich in den Gebieten der Region Kiew“, sagte die stellvertretende ukrainische Regierungschefin, Olga Stefanischyna, am Donnerstag bei einem Besuch der Stadt Borodjanka im Nordwesten von Kiew.

Dies seien alle bisher in der Region gefundenen zivilen Todesopfer. Sie seien seit dem 24. Februar, dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, in den Wohnhäusern und auf den Straßen geborgen worden, sagte die Vize-Regierungschefin .Die russischen Streitkräfte hatten sich Ende März aus der Region der Hauptstadt zurückgezogen.

Ukraine-Krieg: Kommandeur sendet Verzweiflungs-Ruf aus belagertem Stahlwerk direkt an Deutschland

Update vom 21. April, 12.17 Uhr: Ein ukrainischer Kommandeur, der sich wie offenbar hunderte anderer Soldaten und Zivilisten im Stahlwerk des völlig zerstörten Mariupols verschanzt hat, richtet wohl einen Appell direkt an Deutschland. Er habe in der Nacht eine Nachricht über einen Messengerdienst an die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gesendet, wie das Blatt berichtet.

Der Appell richte sich „an das deutsche Volk“, den Bundeskanzler Olaf Scholz, den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier* und die Außenministerin Annalena Baerbock*. Der Kommandeur der 36. Brigade der Marineinfanterie, Serhij Wolyna, schrieb laut FAZ: „Mariupol ist noch zu retten! Die Welt muss endlich ‚nie wieder‘ sagen und uns helfen.“

Er richte an Deutschland die Bitte, „als Garanten für den sicheren Auszug der Zivilbevölkerung und des Militärs aus der belagerten Stadt aufzutreten“. Das Böse sei jetzt wieder da, das die Welt 1945 habe stoppen können. Die Deutschen hätten dies „im Gedächtnis wie niemand sonst“.

Wolyna wird weiter zitiert: „Die russischen Besatzer zerstören unsere Städte, töten unsere Kinder, vergewaltigen unsere Frauen und verüben einen Genozid an unserem Volk.“ Deutschland könne sich jetzt „auf die richtige Seite der Geschichte stellen und den Faschismus im Keim stoppen, ehe er alles um sich herum verbrennt“. In den Kellern des Stahlwerks in Mariupol lägen „meine verwundeten Soldaten im Eiter ihrer Wunden“, während die Stadt von Russland ohne Unterlass beschossen werde.

Ukraine-Krieg: Russland berichtet von intensivem Beschuss der Ukraine

Update vom 21. April, 11.41 Uhr: Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums berichtet über den intensiven Beschuss von Zielen in der Ukraine in der vergangenen Nacht. Die russische Luftwaffe habe 20 Angriffe gegen Truppenansammlungen und Militärtechnik geflogen, sagte Igor Konaschenkow. Raketenstreitkräfte und Artillerie wiederum hätten 1001 Militärobjekte in der Ukraine beschossen, darunter Kommandopunkte, Artilleriestellungen und Truppenansammlungen. Die russische Luftabwehr sei habe eine ukrainische Rakete des Typs Totschka-U abgefangen, teilte er zudem mit.

Update vom 21. April, 11.32 Uhr: Putins Truppen haben nach eigenen Angaben die Kleinstadt Kreminna im Osten der Ukraine eingenommen, die zuvor von der ukrainischen Armee in eine Befestigungsanlage verwandelt worden war. „Durch schneidiges und aufeinander abgestimmtes Handeln der Sturmtruppen ist es gelungen, schwere Zerstörungen von Objekten der städtischen Infrastruktur zu vermeiden“, behauptete der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Donnerstag.

Von unabhängiger Seite konnten diese Berichte nicht überprüft werden. Allerdings hatte es in den Tagen zuvor auch schon von ukrainischer Seite Berichte gegeben, dass die Stadt Kreminna im Ukraine-Krieg gefallen sei.

Ukraine-Krieg: Offenbar noch 1000 Zivilisten und 500 verwundete Soldaten in Stahlwerk

Update vom 21. April, 11.00 Uhr: Die ukrainische Regierung hat von Russland für das eingekesselte Stahlwerk Asowstal in Mariupol einen humanitären Korridor gefordert. „Dort befinden sich gerade etwa 1000 Zivilisten und 500 verwundete Soldaten. Sie müssen alle heute aus Azovstal herausgeholt werden!“, schrieb Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Donnerstag im Nachrichtenkanal Telegram. Sie rief „die Welt“ dazu auf, alle Anstrengungen im Ukraine-Krieg jetzt auf das Stahlwerk zu konzentrieren.

Ukraine-Krieg: Mariupol laut Russland überall vermint

Update vom 21. April. 10.35 Uhr: Russlands Verteidigungsminister Schoigu teilte am Donnerstag mit, dass die Stadt Mariupol stark vermint sei. „Alle wichtigen Objekte der städtischen Infrastruktur, darunter auch der Seehafen und das Fahrwasser wurden nicht nur vermint, sondern auch noch blockiert durch Schwimmkräne“, sagte er. Vielen ausländischen Schiffen sei dadurch die Ausfahrt verwehrt worden.

Update vom 21. April, 10.19 Uhr: Das Stahlwerk Asowstal in Mariupol, wo sich immer noch ukrainische Kämpfer und Zivilisten aufhalten, soll laut Wladimir Putin komplett blockiert werden. Noch nicht mal mehr eine Fliege solle durchkomme, ohne entdeckt zu werden, zitieren russische Medien den russischen Präsidenten nach einem Bericht des Spiegel. Einen Befehl der Stürmung des Stahlwerks soll Putin zurückgenommen haben (siehe Erstmeldung).

Auf diesem vom Presseamt des russischen Präsidenten veröffentlichten Foto sitzen Wladimir Putin (l), Präsident von Russland, und Sergej Schoigu, Verteidigungsminister von Russland, während eines Treffens im Kreml gegenüber voneinander. © Russian Presidential Press Service/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Kiew-Vertreter spricht plötzlich von „Probeangriffen“ Russlands

Kiew - Hat Russlands neue Großoffensive im Ukraine-Krieg schon begonnen oder kommen die schlimmsten Angriffe von Wladimir Putins Truppen erst noch? Dem Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates zufolge ist letzteres der Fall. Olexij Danilow sagte in einem Radiointerview, dass die Großoffensive Russlands in der Ukraine noch nicht begonnen habe. Das berichtete die ukrainische Internet-Zeitung Ukrajinska Prawda am Mittwochabend (20. April). Am Dienstagmorgen hätte es zwar Angriffe entlang der gesamten Frontlinie auf dem Territorium der Gebiete Donezk, Luhansk und Charkiw gegeben, sagte Danilow. Es sei aber wahrscheinlich, dass es sich dabei erst um „Probeangriffe“ gehandelt habe.

Ukraine-Krieg: Pessimistische Prognose für ganzes Land - Schlacht um Donbass werde nicht letzte sein

Wann die sogenannte große Offensive beginne, sei nur eine Frage der Zeit, sagte Danilow weiter. Moskau könne in den nächsten zwei bis vier Wochen immer noch neue Ressourcen und Reserven in großen Mengen aufbauen. Er warnte zudem davor, zu denken, dass die Kämpfe um den Donbass die letzte und entscheidende Schlacht in dem Krieg sein würden. „Ich wäre nicht so optimistisch, es können jede Menge verschiedene Dinge noch vor uns liegen.“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* erwartet seit mehreren Tagen den Beginn einer Großoffensive russischer Truppen, die sich nach dem Rückzug aus Gebieten rund um die Hauptstadt Kiew und im Nordosten des Landes Anfang April nun in den russischen Grenzregionen zur Ukraine oder im Osten der Ukraine neu aufstellen.

Ukraine-Krieg: Russlands Verteidigungsminister behauptet, Mariupol eingenommen zu haben

Das russische Militär hat nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu derweil die umkämpfte südostukrainische Hafenstadt Mariupol unter seine Kontrolle gebracht. Das teilte Schoigu am Donnerstag bei einem mit Wladimir Putin im Staatsfernsehen übertragenen Treffen mit. Die Einnahme Mariupols gilt allerdings nicht für das Stahlwerk Asowstal, in dem sich noch immer Zivilisten aufhalten.

Eine Anwohnerin geht mit Gepäck an einem beschädigten Wohnhaus in Mariupol vorbei (Archivbild) © Victor/Xinhua/dpa

Ukraine-Krieg: Putin will Stahlwerk in Mariupol doch nicht stürmen lassen

„Die verbliebenen ukrainischen Kampfeinheiten haben sich auf dem Industriegelände der Fabrik Azovstal verschanzt“, sagte Schoigu. Präsident Putin ordnete an, das Stahlwerk nicht zu stürmen. Ein entsprechender Befehl solle zurückgenommen werden. Allen Gefangenen werde das Leben garantiert, sagte Putin. Er sprach von einem Erfolg und der „Befreiung Mariupol“ und ordnete an, die beteiligten Militärs auszuzeichnen. „Sie sind alle Helden“, sagte Putin.

Nach Darstellung Schoigus sind die ukrainischen Einheiten vollständig blockiert. Der Minister versicherte, dass die Fabrik in drei bis vier Tagen ebenfalls eingenommen werden solle. Über die angebotenen humanitären Korridore habe niemand das Werk verlassen, sagte der Minister. Zuvor hatte die ukrainische Seite Verhandlungen vorgeschlagen über das Schicksal der Kämpfer und die Rettung von Zivilisten, die in dem Werk Zuflucht gesucht hätten.

Experten befürchten, dass den verbliebenen Zivilisten in Mariupol noch Schlimmeres droht* als in Butscha*, wo nach dem Abzug der russischen Truppen Leichen von Zivilisten und Massengräber gefunden worden waren. (dpa/afp) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.