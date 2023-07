Ukrainer führt Wagner-Söldner in Belarus an: „Pionier“ kämpfte für Russland in Tschetschenien und Syrien

Von: Felix Busjaeger

Ein Bild aus Belarus zeigt Ausbilder der Söldner-Gruppe Wagner. Ihr Anführer soll wohl ein Ukrainer sein. (Achivbild) © dpa

Sergey Chubko hört auf den Codenamen „Pionier“ und kämpfte für Russland in Tschetschenien. Nun soll der Ukrainer Anführer der Wagner-Gruppe in Belarus sein.

Minsk – Wagner-Söldner sind spätestens seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs ein essenzieller Bestandsteil des russischen Machtapparats und auch nach dem gescheiterten Wagner-Putsch in Russland werden die Kämpfer von Jewgeni Prigoschin weiter eingesetzt. Nun haben Journalisten aus Belarus und der Ukraine aufgedeckt, dass die Söldner in Belarus von dem aus der Ukraine stammenden Sergey Chubko angeführt werden, der zuvor in Tschetschenien und Syrien kämpfte.

Wagner-Gruppe in Belarus: Söldner werden von ukrainischem Kämpfer angeführt

Lange Zeit waren die Wagner-Söldner in Russlands Angriffskrieg in der Ukraine eine wichtige Speerspitze, die unter anderem in der Region um Bachmut eingesetzt wurde, um die Gegenoffensive der ukrainischen Kämpfern aufzuhalten. Nach dem bewaffneten Aufstandsversuch der Privatarmee im vergangenen Juni gegen Wladimir Putin wurde die Wagner-Gruppe allerdings von der Front in der Ukraine abgezogen. Experten sehen dadurch zwar keine Einschränkung für die russische Kampfkraft, doch die russischen Verluste sind durch die Kämpfe im Ukraine-Krieg weiterhin hoch. Die Söldner von Prigoschin werden derweil bei Militäraktivitäten in Belarus eingesetzt.

Seit einigen Tagen wächst aus diesem Grund in Polen die Sorge, dass Wagner-Söldner in Belarus als Provokation gegen das Nachbarland eingesetzt werden könnten. Mitte Juli erklärte das Verteidigungsministerium in Warschau daher, die Situation genau zu beobachten. Man sei bereit für „unterschiedliche Szenarien“, hieß es in einer entsprechenden Mitteilung. Während Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer weiterhin ihr Land gegen die russische Armee verteidigen, könnte im Land von Lukaschenko also die kommende Bedrohung heranwachsen – ausgerechnet unter der Führung eines Ukrainers.

Ukrainer führt wohl Wagner-Söldner in Belarus an: Prigoschin gab Hinweis

Auf die Personalie Sergey Chubko, der wohl der Kopf der Wagner-Söldner in Belarus sein soll, stießen nun Journalist:innen nach einer Aussage von Prigoschin, der in einem Gespräch mit Söldnern in einem Lager in der Nähe der Stadt Asipovichy erklärte, dass Chubko „Chef der belarussischen Gruppierung“ sei. Demnach handle es sich bei dem Wagner-Kämpfer um einen 46-Jährigen, der den Codenamen „Pionier“ tragen soll. Die journalistische Gruppe All Eyes on Wagner will dies aus Unterlagen erfahren haben, die von einer unbekannten Quelle stammen.

Chubko soll im Südwesten der Ukraine geboren worden sein. Nach Zusammenbruch der UdSSR zog seine Familie nach Russland. Der mögliche Wagner-Anführer soll als Mitglied der russischen Armee unter anderem in Tschetschenien gekämpft haben. Nach seiner Zeit bei der Armee arbeitete der 46-Jährige für private Sicherheitsunternehmen und war Teil der Stadtverwaltung in Noworossijsk, bis er 2011 schließlich Probleme mit den Behörden wegen seiner ukrainischen Staatsbürgerschaft hatte.

Zukunft von Wagner Gruppe im Ukraine-Krieg ungewiss: Belarus könnte neue Operationsbasis werden

Während die Ukraine in den 2010er Jahren in Unruhen versank, schloss sich Chubko 2017 der Wagner-Gruppe an, kämpfte in Syrien und wurde wichtiges Mitglied der Söldner, das unter anderem auch Militäroperationen leitete. Inwieweit die Wagner-Söldner in den kommenden Monaten wieder eine entscheidende Rolle im Ukraine-Krieg übernehmen könnten, bleibt aktuell zwar ungewiss. Dass allerdings ausgerechnet ein Ukrainer die Kämpfer in Belarus anführen soll, wird höchstwahrscheinlich die Moral vieler Ukrainern nicht anheben. (fbu)