Russland stoppt Gaslieferungen an zwei Länder – Habeck-Ministerium alarmiert

Gazprom stoppt Gaslieferungen an Polen und Bulgarien – wie ist es um die deutsche Versorgung bestellt? Der News-Ticker zu Deutschland im Ukraine-Krieg.

Ukraine-Konflikt : Russland will kein Gas mehr nach Polen und Bulgarien liefern.

: Russland will kein mehr nach und liefern. FDP-Politiker Lambsdorff reagiert alarmiert auf den Lieferstopp.

reagiert alarmiert auf den Lieferstopp. Gasversorgung in Deutschland : Bundesnetzagentur beobachtet die Lage.

: Bundesnetzagentur beobachtet die Lage. Dieser News-Ticker zu Reaktionen aus Deutschland im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 27. April, 12.48 Uhr: Das Bundeswirtschaftsministerium ist alarmiert wegen des Gas-Stopps an Polen und Bulgarien (siehe Erstmeldung). Eine Sprecherin von Minister Robert Habeck (Grüne) sagte am Mittwoch in Berlin, die Versorgungssicherheit in Deutschland sei aktuell gewährleistet.

Die Lage werde aber sehr genau beobachtet: „Wir sehen aber mit Sorge, dass es in europäischen Partnerländern zum Stopp der Lieferungen gekommen ist.“ Die entsprechenden Gremien tagten am Mittwoch.

Auch die Bundesnetzagentur beobachtet die Lage hierzulande „genau“. Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei allerdings „aktuell gewährleistet“, teilte die Behörde am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. Ohnehin veröffentlicht die Netzagentur seit Ende März einen täglichen Lagebericht zur Gasversorgung in Deutschland.

Russland stoppt Gaslieferungen an zwei Länder – FDP-Politiker fürchtet für Deutschland dasselbe

Erstmeldung: Moskau - Der russische Energiekonzern Gazprom hat bestätigt, kein Gas mehr nach Polen und Bulgarien zu liefern und damit eine Ankündigung Russlands von Dienstagabend (26. April) in die Tat umgesetzt. Gazprom habe die Lieferungen eingestellt, weil die Gasunternehmen nicht rechtzeitig in Rubel gezahlt hätten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Darüber hinaus warnte Gazprom Polen und Bulgarien, russisches Gas anzuzapfen, das über ihr Territorium an andere Länder geliefert wird. „Bulgarien und Polen sind Transitländer. Wenn sie unerlaubt russisches Gas aus den Transitmengen für Drittländer entnehmen, werden die Transitlieferungen in dieser Höhe gesenkt.“

Sofia und Warschau betonten, ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllt zu haben. Alle Zahlungen, die der laufende Vertrag erforderlich mache, seien rechtzeitig getätigt worden, teilte die bulgarische Regierung mit.

Russland stoppt Gaslieferungen: Droht auch Deutschland dieser Schritt?

Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei derzeit weiter gewährleistet, sagte eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstagabend nach der Nachricht aus Polen. „Wir beobachten die Lage genau.“ Der Bevollmächtigte der polnischen Regierung für strategische Energieinfrastruktur, Piotr Naimski, versicherte, dass nach Deutschland weiter Gas über Nord Stream 1 fließe.

Kein Gas mehr an „unfreundliche Länder“: Russlands Präsident Putin macht Drohung wahr

Ende März hatte Russlands Präsident Wladimir Putin gefordert, dass westliche Staaten mit Wirkung zum 1. April Konten bei der Gazprombank eröffnen müssen, um russische Gaslieferungen zu bezahlen. Andernfalls würden die Lieferungen an die „unfreundlichen“ Länder eingestellt.

Nach einem von Putin unterzeichneten Dekret können die Zahlungen weiter in Euro oder Dollar auf das russische Konto eingezahlt werden. Die Gazprombank konvertiert das Geld in Rubel und überweist den Betrag in der russischen Währung an Gazprom. Bei einem Ausbleiben der Zahlungen würden die Lieferungen eingestellt, hatte Putin gedroht.

FDP-Politiker: Gaslieferstopp auch für Deutschland möglich

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff rechnet nach dem Gaslieferstopp Russlands nach Polen und Bulgarien in Zukunft auch mit so einem Schritt für Deutschland. „Sobald wir uns dem Punkt nähern, an dem wir von russischen Lieferungen unabhängig sind, muss man mit so etwas rechnen, mit solchen politischen Gesten“, sagte Lambsdorff am Mittwoch im Deutschlandfunk.

„Wir sollten uns aber davon nicht einschüchtern oder gar nervös machen lassen. Wir sind sowieso auf dem Weg, uns von diesen Lieferungen zu verabschieden“, so der FDP-Politiker weiter.

So sei bereits ein Kohleembargo beschlossen, sagte der Bundestagsabgeordnete. Für Öl und Gas fahre Wirtschaftsminister Robert Habeck um die Welt, um andere Quellen zu erschließen. „Und die Frage ist dann in der Tat: Ist es nicht ein Hinterherrufen einiger Parolen, hinter Kunden, die ohnehin den Laden verlassen“, fragte Lambsdorff. (dpa/afp)