Deutsche Waffen für die Ukraine: Nächster Ringtausch laut Geheimpapier via Tschechien

Teilen

Gazprom stoppt Gaslieferungen an Polen und Bulgarien. Anton Hofreiter glaubt nicht an einen Einsatz von Atomwaffen. Der News-Ticker zu Deutschland im Ukraine-Krieg.

Hofreiter glaubt nicht an Atomkrieg: Der Grünen-Politiker hat die sich wiederholenden Drohungen aus Moskau als „Angstpropaganda des Kreml“ bezeichnet.

Gas-Stopp auch für Deutschland? Das Wirtschaftsministerium sieht die Versorgung als gesichert an und blickt doch sorgenvoll auf die Entwicklungen.

Gas-Stopp durch den Kreml: Russland will kein Gas mehr nach Polen und Bulgarien liefern.

mehr nach und liefern. Dieser News-Ticker zu Reaktionen aus Deutschland im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 28. April, 6.37 Uhr: In seltener Einmütigkeit wollen Koalition und oppositionelle Union die von Russland angegriffene Ukraine mit schweren Waffen unterstützen. Im Bundestag wollen sie an diesem Donnerstag einen entsprechenden Antrag gemeinsam beschließen. Änderungen am Antrag von SPD, Grünen und FDP hatten dazu geführt, dass CDU und CSU bereit waren, ihren eigenen, weitergehenden Antrag zurückzuziehen.

Ukraine-Krieg: Bundesregierung plant Lieferung von Gepard-Panzern

Update vom 27. April, 21.55 Uhr: Um die Ukraine im Krieg gegen Russland weiter zu unterstützen, plant die Bundesregierung neben der Lieferung von 50 Gepard-Panzern wohl noch weitere akute Maßnahmen. Einem Bericht der Welt zufolge, soll es sich dabei um einen Ringtausch mit Tschechien handeln, durch den Kiew weitere Waffen erhalten soll. Tschechien soll demnach von der Bundesregierung eine „Liste mit möglichen für einen Ringtausch infrage kommendem Waffenmaterial“ erhalten haben, zitiert der Bericht aus einem vertraulichen Papier des Verteidigungsministeriums.

Bei einem ähnlichen Vorhaben soll Slowenien sowjetische Kampfpanzer aus eigenen Beständen an die Ukraine liefern und dafür deutsche Schützen- und Transportpanzer erhalten. Ein ähnliches Vorgehen ist demnach auch mit Tschechien geplant. Da das ukrainische Militär mit sowjetischen Waffensystemen vertraut ist, können diese schneller zum Einsatz kommen.

Ein Flakpanzer vom Typ Gepard fährt auf dem Truppenübungsplatz in Munster. (Archiv) © Maurizio Gambarini/dpa

Hofreiter glaubt nicht an Atomkrieg: Drohungen des Kreml nur „Angstpropaganda“

Update vom 27. April, 20.30 Uhr: Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter hält in der aktuellen Situation eine Eskalation des Ukraine-Konflikts, die zum Einsatz von Atomwaffen durch Russland führt, für unwahrscheinlich. Der 52-Jährige sagte im Talkformat „Spitzengespräche“ des Spiegel am Mittwoch, er gehe nicht davon aus, „dass im Kreml lauter Selbstmordattentäter sitzen.“ Die Äußerungen von Präsident Wladimir Putin in diese Richtung bezeichnetet der Vorsitzende des Bundestags-Europaausschusses als „Angstpropaganda des Kreml“ und warnte davor, diese zu übernehmen.

Sorgenvoll blickt der Grünen-Politiker jedoch auf ein Szenario, in dem die Ukraine in die Defensive gerate. Dann sei es „nur noch eine Frage der Zeit“, dass Russland eine weitere Invasion starte, so Hofreiter mit Blick auf die Republik Moldau. „Wenn der Aggressor siegt, dann werden Angriffskriege wieder möglich.“

Der russische Präsident hatte in den vergangenen Wochen immer wieder erwähnt, dass sich die Atomstreitkräfte des Landes in Alarmbereitschaft befinden würden und damit den Westen vor einer zu starken Einmischung in den Konflikt gewarnt.

Gas-Stopp auch für Deutschland? Wirtschaftsministerium beobachtet Entwicklungen mit Sorge

Update vom 27. April, 12.48 Uhr: Das Bundeswirtschaftsministerium ist alarmiert wegen des Gas-Stopps an Polen und Bulgarien (siehe Erstmeldung). Eine Sprecherin von Minister Robert Habeck (Grüne) sagte am Mittwoch in Berlin, die Versorgungssicherheit in Deutschland sei aktuell gewährleistet.

Die Lage werde aber sehr genau beobachtet: „Wir sehen aber mit Sorge, dass es in europäischen Partnerländern zum Stopp der Lieferungen gekommen ist.“ Die entsprechenden Gremien tagten am Mittwoch.

Auch die Bundesnetzagentur beobachtet die Lage hierzulande „genau“. Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei allerdings „aktuell gewährleistet“, teilte die Behörde am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. Ohnehin veröffentlicht die Netzagentur seit Ende März einen täglichen Lagebericht zur Gasversorgung in Deutschland.

Russland stoppt Gaslieferungen an zwei Länder – FDP-Politiker fürchtet für Deutschland dasselbe

Erstmeldung: Moskau - Der russische Energiekonzern Gazprom hat bestätigt, kein Gas mehr nach Polen und Bulgarien zu liefern und damit eine Ankündigung Russlands von Dienstagabend (26. April) in die Tat umgesetzt. Gazprom habe die Lieferungen eingestellt, weil die Gasunternehmen nicht rechtzeitig in Rubel gezahlt hätten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Darüber hinaus warnte Gazprom Polen und Bulgarien, russisches Gas anzuzapfen, das über ihr Territorium an andere Länder geliefert wird. „Bulgarien und Polen sind Transitländer. Wenn sie unerlaubt russisches Gas aus den Transitmengen für Drittländer entnehmen, werden die Transitlieferungen in dieser Höhe gesenkt.“

Sofia und Warschau betonten, ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllt zu haben. Alle Zahlungen, die der laufende Vertrag erforderlich mache, seien rechtzeitig getätigt worden, teilte die bulgarische Regierung mit.

Russland stoppt Gaslieferungen: Droht auch Deutschland dieser Schritt?

Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei derzeit weiter gewährleistet, sagte eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstagabend nach der Nachricht aus Polen. „Wir beobachten die Lage genau.“ Der Bevollmächtigte der polnischen Regierung für strategische Energieinfrastruktur, Piotr Naimski, versicherte, dass nach Deutschland weiter Gas über Nord Stream 1 fließe.

Kein Gas mehr an „unfreundliche Länder“: Russlands Präsident Putin macht Drohung wahr

Ende März hatte Russlands Präsident Wladimir Putin gefordert, dass westliche Staaten mit Wirkung zum 1. April Konten bei der Gazprombank eröffnen müssen, um russische Gaslieferungen zu bezahlen. Andernfalls würden die Lieferungen an die „unfreundlichen“ Länder eingestellt.

Nach einem von Putin unterzeichneten Dekret können die Zahlungen weiter in Euro oder Dollar auf das russische Konto eingezahlt werden. Die Gazprombank konvertiert das Geld in Rubel und überweist den Betrag in der russischen Währung an Gazprom. Bei einem Ausbleiben der Zahlungen würden die Lieferungen eingestellt, hatte Putin gedroht.

FDP-Politiker: Gaslieferstopp auch für Deutschland möglich

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff rechnet nach dem Gaslieferstopp Russlands nach Polen und Bulgarien in Zukunft auch mit so einem Schritt für Deutschland. „Sobald wir uns dem Punkt nähern, an dem wir von russischen Lieferungen unabhängig sind, muss man mit so etwas rechnen, mit solchen politischen Gesten“, sagte Lambsdorff am Mittwoch im Deutschlandfunk.

„Wir sollten uns aber davon nicht einschüchtern oder gar nervös machen lassen. Wir sind sowieso auf dem Weg, uns von diesen Lieferungen zu verabschieden“, so der FDP-Politiker weiter.

So sei bereits ein Kohleembargo beschlossen, sagte der Bundestagsabgeordnete. Für Öl und Gas fahre Wirtschaftsminister Robert Habeck um die Welt, um andere Quellen zu erschließen. „Und die Frage ist dann in der Tat: Ist es nicht ein Hinterherrufen einiger Parolen, hinter Kunden, die ohnehin den Laden verlassen“, fragte Lambsdorff. (dpa/afp)