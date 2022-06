Putin-Telefonate von Scholz und Macron in der Kritik: „Hat jemand so mit Hitler gesprochen?“

Von: Andreas Schmid, Christoph Gschoßmann

Gesundheitminister Lauterbach fährt in die Ukraine. Kanzler Scholz sucht erneut das Gespräch mit Selenskyj. Alle Infos im News-Ticker.

Update vom 9, Juni, 12.30 Uhr: Bundesjustizminister Marco Buschmann hat sich offen dafür gezeigt, russische Oligarchen zu enteignen und deren Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine zu nutzen. Man müsse einen Unterschied zwischen staatlichem und privatem Vermögen machen, sagte der FDP-Politiker am Rande eines EU-Treffens in Luxemburg. Bei Privatvermögen bestehe die Möglichkeit, Vermögensgegenstände „abzuschöpfen“.

Voraussetzung sei, dass vor Gericht nachgewiesen werde, dass Verdächtige etwa an Kriegsverbrechen oder der illegalen Kriegsführung beteiligt waren. Russland sei für schreckliche Kriegsschäden in der Ukraine verantwortlich, sagte Buschmann. Der Wiederaufbau des Landes werde viel Geld kosten. „Das wird die Ukraine nicht alleine machen können.“ Deshalb müsse darüber diskutiert werden, wie man Russland daran beteilige. Die EU-Kommission hatte im vergangenen Monat vorgeschlagen, das Umgehen von Sanktionen in allen EU-Staaten als Straftat zu definieren. In derlei Fällen sollten Oligarchen enteignet werden können.

Deutschland im Ukraine-Krieg: Stoltenberg sagt Besuch in Berlin ab

Update vom 9. Juni, 9.05 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat seinen heutigen Besuch in Berlin abgesagt. Darüber habe Stoltenberg kurzfristig informiert, teilte das Bundesverteidigungsministeriums am Morgen mit. Ein Nato-Sprecher in Brüssel sagte auf Anfrage, Stoltenberg sei erkrankt und werde den geplanten Besuch in Deutschland „nicht persönlich, sondern aus der Ferne“ absolvieren. Das Bundespresseamt sagte eine geplante Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Stoltenberg vor dem ursprünglich geplanten Treffen ab. Die Bundesregierung kündigte darauf für den Mittag eine Video-Konferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an (12.15 Uhr).

Stoltenberg hätte in Berlin neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) treffen sollen. Im Mittelpunkt des Treffens hätte die Vorbereitung des Nato-Gipfels Ende Juni in Madrid stehen sollen. Nach Angaben der Bundesregierung sollte es dabei auch um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf die euro-atlantische Sicherheitslage gehen.

Deutschland im Ukraine-Krieg: Duda kritisiert Scholz-Telefonat mit Putin - „hat jemand so mit Hitler gesprochen?“

Update vom 9. Juni, 8.25 Uhr: Der polnische Präsident Andrzej Duda hat die Telefonate von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Kreml-Chef Wladimir Putin scharf kritisiert. „Ich bin erstaunt über diese ganzen Gespräche, die geführt werden mit Putin im Moment von Kanzler Scholz und von Präsident Macron“, sagte Duda in einem Bild-Interview.

„Diese Gespräche bringen nichts. Sie bewirken nur eine Legitimierung eines Menschen, der verantwortlich ist für Verbrechen, die von der russischen Armee in der Ukraine begangen werden“, betonte der polnische Präsident. Um seine Kritik zu untermauern, bemühte Duda einen historischen Vergleich: „Hat jemand so mit Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg gesprochen? Hat jemand gesagt, dass Adolf Hitler sein Gesicht wahren können muss?“. Solche Stimmen kenne er nicht. „Alle wussten: Man muss ihn besiegen.“

Kritik übte Duda auch an deutschen Unternehmen, denen er vorwarf, ihre Geschäftsinteressen ungeachtet des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiterzuverfolgen. „Wir hören, dass ein Großteil der deutschen Wirtschaft, die ja sehr stark ist, weiter Geschäfte machen will“, sagte er. „Mein Eindruck ist - entschuldigen Sie bitte, vielleicht werden sich manche in Deutschland beleidigt fühlen - dass diesem Teil der deutschen Wirtschaft es völlig egal ist, was in der Ukraine ist, was mit Polen ist.“ Die Haltung der von ihm kritisierten Unternehmen beschrieb Duda so: „Wir wollen Geschäfte machen, Geld verdienen. Wir wollen unsere Produkte verkaufen, wir wollen billig Gas kaufen und Erdöl.“

Olaf Scholz (l.) und Emmanuel Macron (r.) sprachen seit Beginn des Ukraine-Krieges mit Putin. Polens Präsident Duda (m.) kritisiert das nun. © Hannibal Hanschke / dpa

Deutschland im Ukraine-Krieg: Lauterbach in der Ukraine - Gesundheitsminister will sich mit Amtskollegen treffen

Update vom 8. Juni, 21.17 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bricht am Donnerstag zu einer Reise in die Ukraine auf. Das kündigte der SPD-Politiker am Mittwoch bei einem von der „Rheinischen Post“ veranstalteten Ärzte-Netzwerktreffen in Düsseldorf an. Er werde sich dort mit dem ukrainischen Gesundheitsminister treffen.

Ihm gehe es unter anderem darum, wie verletzte Menschen besser versorgt werden könnten. Er wolle herausfinden, wie Menschen, die im Krieg Beine oder Arme verloren hätten, besser mit Prothesen ausgestattet werden könnten, sagte Lauterbach. Besonders gehe es auch um verletzte Kinder. Lauterbach nannte den russischen Krieg gegen die Ukraine einen „barbarischen, vernichtenden und ungerechten Angriffskrieg“. Er betonte: „Das ist ohne Zivilisation und muss verurteilt werden in jeder Form.“

Aus dem Bundeskabinett hatten zuvor Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) jeweils Kiew besucht. Kulturstaatsministerin Claudia Roth war vor kurzem in Odessa. Auch Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) sowie Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) waren bereits in Kiew.

Scholz und Lambrecht empfangen Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Berlin

Update vom 8. Juni, 19.15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt am Donnerstag (12.00 Uhr) Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Bundeskanzleramt. Im Mittelpunkt des Treffens steht die Vorbereitung des Nato-Gipfels Ende Juni in Madrid. Nach Angaben der Bundesregierung wird es dabei auch um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf die euro-atlantische Sicherheit gehen. Zu Beginn des Treffens ist ein gemeinsames Pressestatement geplant.

Ukraine fordert schwere Waffen von Deutschland - Sondergesandter macht Druck

Update vom 8. Juni, 15.30 Uhr: Die Ukraine fordert schwere Waffen von Deutschland. Der Sondergesandte für die EU-Perspektive der Ukraine, Oleksij Tschernyschow, macht Druck. „Wir sind dankbar für die Unterstützung Deutschlands“, sagte Tschernyschow am Mittwoch den Sendern RTL und ntv. „Aber in dieser Situation des Krieges kann man nur in Fakten sprechen. Und die Fakten sprechen für sich.“

„Wir brauchen dringend schwere Waffen“, sagte der ukrainische Minister für regionale Entwicklung, der Berlin besuchte. „Und wir erwarten, dass diese Waffen so schnell wie möglich geliefert werden.“ Die Bundesregierung hat nach langem Zögern die Lieferung einer Reihe schwerer Waffen zugesagt, darunter Gepard-Flugabwehrpanzer und die Panzerhaubitze 2000. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte vergangene Woche auch die Lieferung des Luftabwehrsystem Iris-T-SLM sowie eines modernen Ortungsradars angekündigt. Angekommen sind die Waffen bisher nicht.

Pikant: Das Portal Business Insider berichtet unter Berufung auf Regierungskreise, das Iris-T-System werde voraussichtlich erst im November oder Dezember einsatzbereit sein. Beim Mehrfachraketenwerfer Mars II gebe es derweil Softwareprobleme, deren Lösung schlimmstenfalls Monate dauern könne. Und beim Ringtausch mit Griechenland wolle Athen erst seine Sowjet-Panzer abgeben, wenn die zugesagten Marder-Panzer einsatzbereit geliefert seien. Dies könne sich bis Herbst oder Winter hinziehen.

Ukraine-Krieg/Deutschland: Scholz zögert bei Übergewinnsteuer

Update vom 8. Juni, 14.15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) legt sich in der Frage einer Steuer auf übermäßige Unternehmensgewinne in Kriegs- und Krisenzeiten derzeit nicht fest. Grundsätzlich sei eine Übergewinnbesteuerung „auf der Grundlage des Koalitionsvertrags der Ampel-Koalition derzeit nicht vorgesehen“, sagte Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann am Mittwoch in Berlin. „Gleichwohl werden alle wesentlichen Argumente und Gegenargumente zur Frage dieser sogenannten Übergewinnsteuer in der Bundesregierung erörtert.“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte in einem am Mittwoch ausgestrahlten RTL/ntv-Interview gesagt, er finde es richtig, „nicht jeden Gewinn zu akzeptieren“. Auch andere Grünen-Politiker sowie Vertreter der SPD hatten sich für eine Übergewinnsteuer ausgesprochen. Dagegen lehnt die FDP diese strikt ab.

Ukraine-Krieg: Scholz spricht mit Selenskyj über Getreideexport

Erstmeldung vom 8. Juni: Berlin - Kiew Calling. Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Inhalt des Gesprächs sei die weitere deutsche Unterstützung für die Ukraine gewesen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

So sei es etwa darum gegangen, wie Getreideexporte aus der Ukraine auf dem Seeweg ermöglicht werden könnten. Die russische Blockade ukrainischer Häfen hat zu einem Stopp dieser Exporte geführt, die zu steigenden Lebensmittelpreisen führt und die Ernährungskrise in vielen armen Ländern vor allem in Afrika verschärft.

Russland verhandelt wegen des Getreideexportes derzeit mit der Türkei. Außenminister Sergej Lawrow weilt seit Dienstagabend in Ankara. Die Türkei hat auf Bitten der Vereinten Nationen angeboten, trotz der teils auch nahe der türkischen Küste entdeckten Seeminen im Schwarzen Meer maritime Konvois aus ukrainischen Häfen zu eskortieren. Dafür könnte die Türkei eine finanzielle Gegenleistung oder billigeres Getreide bekommen. Der türkisch-russische Deal nimmt bereits Formen an. Scholz sagte laut Hebestreit, es müsse „alles getan werden, um den Getreideexport aus der Ukraine zu ermöglichen“.

Bundeskanzler Olaf Scholz mit Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seinem letzten Besuch in Kiew kurz vor Kriegsausbruch. Seitdem war der Kanzler nicht in der Ukraine. © Sergei Supinsky/afp

Ukraine-Krieg: Scholz spricht mit Selenskyj über Putin-Telefonat

Neben der Getreidelage ging es im Scholz-Selenskyj-Telefonat auch um ein Gespräch des Bundeskanzlers mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem Kremlchef Wladimir Putin vor zwei Wochen. Scholz habe Selenskyj über den Inhalt unterrichtet, hieß es vom Regierungssprecher. Konkretere Angaben machte er nicht.

Scholz hatte der Ukraine in der vergangenen Woche außerdem die Lieferung weiterer schwerer Waffen zugesagt: Das Flugabwehrsystem Iris-T und vier Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars II. Außerdem soll ein Ortungsradar für Artillerie geliefert werden. Bisher sind aber noch keine schweren Waffen aus Deutschland in der Ukraine angekommen. Scholz und Selenskyj würden laut Bundesregierung dahingehend „weiter eng in Kontakt bleiben“.