Experte fürchtet Großangriff im Osten: „Eine Dimension, die alles das, was ich gesehen habe, übersteigt“

Von: Kathrin Reikowski

Angriffe auf Charkiw, Warnung vor Atomwaffen - Racheakte Russlands lassen erahnen, was der Ukraine bis 9. Mai bevorstehen könnte. Der News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt: Nach dem Angriff des russischen Kriegsschiffs Moskwa hat Russland offenbar die Angriffe auf die Ukraine verstärkt.

Ukraine-Krieg/weitere Entwicklungen: Selenskyj und die USA befürchten den Einsatz von Atomwaffen

Krieg im Osten der Ukraine: Deutscher Militärexperte spricht von „nie gesehener Dimension“.

Dieser News-Ticker zu den militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 16. April, 10.57 Uhr: Für Samstag sind nach ukrainischen Angaben neun Fluchtkorridore für die Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine eingerichtet worden. Eine Fluchtmöglichkeit gebe es für Privatfahrzeuge aus der besonders betroffenen Hafenstadt Mariupol im Gebiet Donezk in Richtung der Stadt Saporischschja, teilte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Samstag in Kiew mit.

Mit vorläufigem Ziel Bachmut seien weitere Fluchtkorridore aus dem Osten eingerichtet würden. Auch aus der zerstörten Stadt Sjewjerodonezk sollten Menschen in Sicherheit gebracht werden. Von einst rund 130 000 Bewohnern sollen dort noch etwa 20 000 leben. Ob die humanitären Korridore funktionieren, oder erneut unter Beschuss geraten, ist einmal mehr offen.

Unterdessen berichet Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko von mehreren Explosionen im Kiewer Stadtteil Darnyrskyj. Über mögliche Opfer lägen derzeit noch keine Informationen vor, sagte er in Onlinenetzwerken.

Ukraine-Krieg: Russland weitet Angriffe nach Sinken des Kriegsschiffs Moskwa aus

Erstmeldung vom 16. April, 10.53 Uhr: Kiew/Moskau/Berlin - Am Freitag und in der Nacht zum Samstag hat Russland die Angriffe im Ukraine-Krieg* ausgeweitet. Das russische Verteidigungsministerium hatte angekündigt, dass „Anzahl und Umfang der Raketenangriffe auf Ziele in Kiew“ als Reaktion auf „terroristische Angriffe oder Sabotageakte des nationalistischen Kiewer Regimes auf russischem Territorium zunehmen“ werde. Die aktuelle Ausweitung der Angriffe gilt als Reaktion auf das gesunkene Kriegsschiff Moskwa*.

Wie tagesschau.de berichtet, war am Samstagmorgen in weiten Teilen des Landes Luftalarm zu hören, aus Kiew* und Lwiw im Westen der Ukraine wurden Explosionen gemeldet. Bei einem Raketenangriff auf einen Rüstungskomplex nahe Kiew wurden nach Angaben eines AFP-Reporters eine Werkstatt und ein Verwaltungsgebäude zerstört, wo „Neptun“-Raketen produziert wurden, welche auch nach US-Erkenntnissen auf die gesunkene Moskwa abgefeuert wurden.

Atomwaffen im Ukraine-Krieg? Welche weiteren Entwicklungen sind zu befürchten?

Schwere Bombenangriffe gab es auch auf den Osten des Landes. Bei einem Angriff auf Busse, die Menschen aus der Ostukraine in Sicherheit bringen sollten, waren am Freitag in der Region Charkiw mindestens sieben Zivilisten getötet und 27 weitere verletzt worden. Die ostukrainische Großstadt Sjewjerodonezk soll zu 70 Prozent zerstört sein. Diese ukrainischen Angaben konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.

Ein Mann begutachtet sein verbranntes Auto nach einem russischen Angriff in Charkiw. © Felipe Dana/AP/dpa

„Russland ist ein Menschenleben nichts wert“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem CNN-Interview. Er geht demnach davon aus, dass Russland vor dem Einsatz von taktischen Atomwaffen und Chemiewaffen nicht mehr zurückschrecken werde. Die ganze Welt solle darauf vorbereitet sein. Auch die CIA hatte von Erkenntnissen zum geplanten Einsatz von atomaren Waffen gesprochen. Dies und weitere bisherige Entwicklungen lesen Sie in unserem Ukraine-Krieg-Ticker vom Freitag.

Ukraine-Krieg: Deutscher Militärexperte findet keine Worte für Leiden im Osten der Ukraine

„Das Ganze ist eine Dimension, die alles das, was ich gesehen habe, übersteigt, aus persönlichem Erleben“, meint Hans-Lothar Domröse, ehemaliger Nato-General, mit Blick auf den Osten der Ukraine. In einem Spiegel-Interview sagte er: „Ich habe leider Tote und Gefallene gesehen, aber in diesem Ausmaß, diese Zerstörung, das übersteigt alles. Die Menschen im Osten der Ukraine sind ja teilweise acht Jahre im Krieg, alle müde, alle gucken irgendwie geradeaus, wie hohl, gucken durch einen durch. Millionen Menschen sind doch traumatisiert!“

Wie andere internationale Militärexperten geht er davon aus, dass Russland* bis zum 9. Mai die so genannte „Befreiung" der Ostukraine abgeschlossen haben will. Ein Dreieck zwischen Krim, Charkiw und Mariupol von 400 auf 250 Kilometern solle aus der Ukraine herausgetrennt werden. „Das ukrainische Militär, auch die Zivilbevölkerung, muss eine gewaltige Walze befürchten. Wir sehen Grosny, Aleppo vor Augen, Tschetschenien gewissermaßen, und die walzen sich einfach durch und sagen: Egal was ist. Ich unterstelle, dass der Auftrag so lautet", sagte Domröse. Für die Ukraine* könne das nur heißen, mehr Menschen zu evakuieren und gleichzeitig Stand zu halten. (kat)