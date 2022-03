Ukraine-Krieg: „Russen haben Probleme“ - und reagieren wohl mit neuer Härte, erklärt Luhansk-Gouverneur

Von: Stephanie Munk

Seit vier Wochen wütet der Ukraine-Krieg. Russland verstärkt offenbar seine Luftangriffe. Aber die ukrainischen Truppen können auch Erfolge vermelden. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt *: Russland verstärkte am Donnerstag offenbar seine Luftangriffe und teilte die Einnahme der Stadt Isjum mit.

*: Russland verstärkte am Donnerstag offenbar seine Luftangriffe und teilte die Einnahme der Stadt Isjum mit. Nach ukrainischen Angaben reagiert Russland wegen anhaltender Probleme mit Härte (Update vom 24. März, 10.05 Uhr).

Das Militär der Ukraine hat 30 Tage nach Beginn des Ukraine-Kriegs eine Liste ihrer militärischen Erfolge veröffentlicht (Update vom 24. März, 10.33 Uhr).

Update vom 24. März, 10.33 Uhr: Das ukrainische Militär hat genau 30 Tage nach Kriegsbeginn auf Facebook eine Liste ihrer bisherigen Erfolge gegen die Truppen von Wladimir Putin* im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden vom 24. Februar bis 24. März rund 15.800 russischen Soldaten getötet. Knapp 1600 Panzer, 108 Flugzeuge und 124 Hubschrauber hätten die ukrainischen Kämpfer zerstört, vier russische Schiffe seien außerdem vernichtet worden. Erst am Donnerstag veröffentlichten die ukrainische Marine ein Video von der Zerstörung eines russischen Landungsschiffs.

Das ukrainische Militär räumt in dem Facebook-Beitrag selbst ein, dass die Angaben ungenau seien. „Die Berechnung wird durch die hohe Kampfintensität erschwert“, heißt es. Die Angaben sind nicht von unabhängiger Seite verifiziert. Die Regierung von Putin nennt weitaus geringere Opferzahlen und betont, die Kämpfe in der Ukraine würden nach Plan verlaufen.

Jüngst veröffentlichte jedoch eine Kreml-nahe Zeitung andere, weitaus höhere Opferzahlen unter den russischen Soldaten - es war wohl ein Versehen*. Nach einer Einschätzung der Nato vom Mittwoch (23. März) sind bisher 7000 bis 15.000 russische Soldaten getötet worden.

Ukraine-Krieg: „Russen haben Probleme“ - und reagieren wohl mit neuer Härte, erklärt Luhansk-Gouverneur

Update vom 24. März, 10.05 Uhr: Bei Angriffen Russlands im Ukraine-Krieg sind nahe der ostukrainischen Stadt Luhansk mindestens vier Menschen getötet worden. Das teilen die Behörden mit. Unter den Opfern seien zwei Kinder, sagte der ukrainische Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gayday, am Donnerstag (24. März). Sechs Menschen seien bei den Bombenangriffen in der nordwestlich von Luhansk gelegenen Stadt Rubischne verletzt worden. Es sei zu befürchten, dass die tatsächliche Opferzahl „deutlich höher“ liege.

Gayday warf der russischen Armee vor, Phosphorbomben auf Rubischne abgeworfen zu haben. In den vergangenen Tagen hatten bereits andere Behörden in der Region Russland den Einsatz von Phosphorbomben vorgeworfen. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

„Die Russen haben Probleme, sie kommen nicht voran“, sagte der ukrainische Gouverneur. „Deshalb haben sie angefangen, schwere Waffen einzusetzen.“ Er berichtete außerdem von russischen Angriffe auf zwei Orte nordwestlich von Luhansk, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Erstmeldung: Ukraine-Krieg - Russland verstärkt offenbar Luftangriffe - Ukrainische Armee drängt Truppen vor Kiew zurück

Kiew/Moskau - Vier Wochen nach Beginn des Ukraine-Kriegs gehen die russischen Angriffe aufs Land gnadenlos weiter. Die Truppen von Präsident Wladimir Putin* hätten ihre Angriffe aus der Luft verstärkt, teilte das ukrainische Militär am Donnerstagmorgen (24. März) mit.

Binnen 24 Stunden habe man mehr als 250 Einsätze registriert, heißt es im Morgenbericht des ukrainischen Generalstabs. Am Vortag seien es 60 weniger gewesen. Die Hauptziele seien weiterhin Einrichtungen der militärischen und zivilen Infrastruktur in den Gebieten Kiew, Tschernihiw und Charkiw. Moskau gibt an, nur militärische Ziele anzugreifen.

Ukraine-Krieg: Ukraine gelingt es offenbar, russische Truppen zurückzudrängen

Nach Angaben des Pentagons ist es den ukrainischen Streitkräften allerdings gelungen, die Russen im Osten von Kiew zurückzudrängen. Innerhalb eines Tages seien die russischen Truppen rund 30 Kilometer zurückgedrängt worden, heißt es aus dem US-Verteidigungsministerium.

Auch nach Einschätzung britischer Geheimdienste erhöht die Ukraine den Druck auf die russischen Streitkräfte nordöstlich von Kiew. Diese stünden dort bereits vor großen Problemen in der Versorgung und Kampfmoral, heißt es in einem Update des britischen Verteidigungsministeriums unter Berufung auf Geheimdienstinformationen. Auch laut einem angeblich abgefangenen Telefonat zwischen einem russischen Offizier und dessen Vorgesetztem* läuft es für die russischen Soldaten „katastrophal“.

Ukrainische Streitkräfte führten zudem erfolgreiche Gegenangriffe gegen russische Stellungen in Orten am Rande der Hauptstadt durch und hätten möglicherweise Makariw und Moschun zurückerobert, heißt es vom britischen Geheimdienst. Es bestehe „eine realistische Möglichkeit, dass die ukrainischen Streitkräfte nun in der Lage sind, russische Einheiten in Butscha und Irpin einzukreisen“, hieß es weiter. Eine Expertin im ZDF-Talk „Markus Lanz“ erklärte die sogenannte Stachelschweintaktik, die die ukrainische Armee wohl recht erfolgreich verfolge.

Ukraine-Krieg: Russland meldet Einnahme der ostukrainischen Stadt Isjum

Russland vermeldete wiederum am Donnerstagmorgen, dass die russischen Truppen die „vollständige Kontrolle“ über die ukrainische Stadt Isjum erlangt hätten. Das sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Von ukrainischer Seite liegt keine Bestätigung vor. Die Stadt im Osten der Ukraine war seit Tagen belagert. Sie zählte vor dem Krieg rund 48.000 Einwohner.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums trafen russische Raketen in der Nacht zum Donnerstag mehr als 60 ukrainische Militäreinrichtungen. 13 Raketenabwehrsysteme seien zerstört worden, darunter neun vom Typ S-300. Seit Beginn des Kriegs vor einem Monat wurden demnach insgesamt 202 ukrainische Raketenabwehrsysteme, 257 Drohnen sowie mehr als 1500 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge zerstört. Die Angabe Russland lässt sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Ein Kind läuft an einer zerstörten Schule in der Stadt Zhytomyr im Norden der Ukraine entlang. © Fadel Senna/afp

Ukraine-Krieg: Russische Besatzer terrorisieren offenbar ukrainische Bevölkerung

In den von russischen Truppen besetzten Gebieten „terrorisiere“ Russland die lokalen Bewohner, die gegen die Besetzung demonstrierten, hieß es von der ukrainischen Seite. Die russische Nationalgarde würde Proteste unterbinden. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

Alles zu den internationalen Bemühungen zur Eindämmung des Ukraine-Kriegs lesen Sie hier. Am heutigen Donnerstag findet außerdem ein EU-Gipfel, ein Treffen der G7-Länder und ein Nato-Sondergipfel statt, bei denen es um den Ukraine-Krieg geht.