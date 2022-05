Moral in Putins Armee schwindet offenbar weiter: Viele Soldaten missachten laut Pentagon Befehle

Von: Stephanie Munk

Das Pentagon schildert in einem Bericht die schlechte Moral der russischen Armee im Krieg gegen die Ukraine. Die Truppen sollen teils Befehle missachten. News-Ticker zum militärischen Geschehen.

Dieser News-Ticker zu den militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert. Den Hintergrund zum Ukraine-Krieg lesen Sie hier.

Kiew - Das US-Verteidigungsministerium sieht Anhaltspunkte dafür, dass die Moral innerhalb der Armee von Wladimir Putin im Krieg gegen die Ukraine weiter schwindet. Im aktuellen Hintergrundbericht, der auf der Homepage des Ministeriums zu lesen ist, ist die Rede davon, dass viele russische Soldaten die Befehle ihrer Kommandanten missachten würden.

Das Ignorieren von Anweisungen beträfe vor allem mittlere Dienstgrade innerhalb der russischen Truppen. Aber auch Kommandeure ganzer Bataillons würden teilweise die Anweisungen ihrer Vorgesetzten missachten, heißt es in dem Bericht. Die Soldaten würden Befehle entweder komplett verweigern oder sie nicht in dem Maße ausführen, wie es eigentlich zu erwarten sei.

Ukraine-Russland-Krieg: Putin gelingt es laut Pentagon, seine Truppen zu ersetzen

In dem Bericht heißt es außerdem, dass Russland mittlerweile 96 Bataillone in der Donbass-Region einsetze. Dies seien mehr als in der Vorwoche, und ein Hinweis darauf, dass es Putin gelänge, seine Truppen teilweise aufzufrischen oder zu ersetzen.

In der Hintergrundanalyse berichtet das US-Verteidigungsministerium außerdem über die anhaltenden Militärschläge Russlands auf Mariupol und Odessa. Odessa wurde in der Nacht auf Dienstag (10. Mai) von mehreren Explosionen erschüttert, unter anderem soll ein Einkaufszentrum beschossen worden sein. Dabei soll die Armee von Russlands Präsident Putin auch Hyperschallraketen eingesetzt haben.

Ukraine-Russland-News: Angriffe auf Odessa während Besuch von EU-Ratspräsident Charles Michel

Sogar während eines Besuchs von EU-Ratspräsident Charles Michel waren am Montag mehrere Raketen in der Hafenstadt im Süden der Ukraine eingeschlagen. Michel sowie der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyha mussten daraufhin Schutz vor den Angriffen Russlands suchen. (smu)