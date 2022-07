Russland prahlt nun offen mit Getreide-Ausfuhr aus der Ukraine: „Mehr als 100 Waggons“

Von: Bettina Menzel

Kiew wirft Moskau seit Langem Getreidediebstahl vor. Nun hat die prorussische Seite die Ausfuhr von 100 Waggons bestätigt, 150.000 Tonnen sollen folgen. Der News-Ticker zu Verhandlungen.

Russland und die Ukraine gelten als Kornkammern der Welt. Der Krieg verschlimmert die globale Lebensmittelkrise.

Kiew wirft Moskau schon seit Langem den Diebstahl von Getreide vor.

Prorussische Militärverwaltung: Russische Seite bestätigte nun die geplante Ausfuhr von 150.000 Tonnen Getreide.

Dieser News-Ticker über die Verhandlungen und Sanktionen im Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert.

Saporischschja - Im Ukraine-Krieg wird Hunger zur Kriegswaffe. Denn Russland und die Ukraine gelten als „Kornkammern“ der Welt. Die Vereinten Nationen warnen vor einer „noch nie dagewesenen“ globalen Lebensmittelkrise infolge des Krieges. Kiew wirft Moskau schon seit Längerem den Diebstahl von Getreide vor - nun bestätigte die prorussische Militärverwaltung von Saporischschja die Ausfuhr von „mehr als 100 Waggons“ - 150.000 weitere Tonnen sollen folgen.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Prorussische Militärverwaltung plant Ausfuhr von 150.000 Tonnen Getreide

Die prorussische Verwaltung von Saporischschja im Südosten der Ukraine führt nach eigenen Angaben in großem Umfang Getreide aus. „Mehr als 100 Waggons wurden bereits abgeschickt, ein weiterer Vertrag über 150.000 Tonnen wurde mit einem Getreidehändler abgeschlossen“, teilte der Chef der russischen Militärverwaltung von Saporischschja, Jewgeni Balizki, am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit.

Balizki machte keine Angaben dazu, wohin das Getreide gebracht werden soll. Per Bahn gelangt das Getreide aber nur nach Russland oder auf die von Russland seit 2014 annektierte Halbinsel Krim. In einem vor Ort typischen Eisenbahnwaggon lassen sich ukrainischen Angaben zufolge rund 70 Tonnen Getreide transportieren. Laut Balizki ist neben dem Eisenbahntransport aber auch die Verschiffung über den Seeweg geplant. „Etwa 100.000 Tonnen werden über den Seehafen Berdjansk exportiert“, kündigte er an.

Ein russischer Soldat geht außerhalb von Melitopol in der Region Saporischschja durch ein Weizenfeld. Das lebenswichtige Getreide ist dort nun russischer Hand (Archivbild, 14. Juni 2022). © IMAGO/Alexey Maishev/ SNA

Ukraine-Krieg: Deshalb betreffen Getreideexporte aus der Ukraine die ganze Welt

Russland hatte nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar schnell den südlichen Teil der Region Saporischschja mit dem dort befindlichen Hafen Berdjansk am Asowschen Meer erobert. Zudem blockieren russische Streitkräfte die Häfen im Schwarzen Meer. Deshalb kann ukrainisches Getreide nicht wie sonst verschifft werden. Schätzungen zufolge geht es um über 20 Tonnen, die nun drohen zu verrotten. Anderswo würden die Lebensmittel jedoch dringend gebraucht, denn in weiten Teilen der Welt droht eine Nahrungsmittelkrise. Außenministerin Annalena Baerbock warf Wladimir Putin unlängst vor, Hunger als Kriegswaffe einzusetzen. Eine militärische Befreiung der Schwarzmeer-Häfen halten Militärexperten für hochriskant. Erst allmählich gelingt es der Ukraine, alternative Exportrouten zu etablieren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich jedoch vergangenen Mittwoch zuversichtlich geäußert, dass die blockierten Getreideexporte in der Ukraine bald freigegeben werden. „Die ukrainische Delegation hat mir mitgeteilt, dass es einige Fortschritte gibt“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache. Er bezog sich dabei auf die Verhandlungen in der Türkei über die Aufhebung der russischen Seeblockade ukrainischer Häfen (bme mit dpa).