Putin-Putsch und Krankheit nur „Wunschdenken“: Briten-Armeechef räumt mit Gerüchten auf

Von: Andreas Schmid

Teilen

Krank? In Putsch-Gefahr? Russlands Präsident Wladimir Putin. © Sergei Ilnitsky/Pool

Ist Wladimir Putin schwer krank? Muss er sich vor einen Putsch aus dem eigenen Lager fürchten? Die Gerüchte dauern an – sind laut Großbritannien aber vor allem „Wunschdenken“.

Moskau/London – Seit Monaten gibt es Spekulationen über einen schlechten Gesundheitszustand des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ukraines Geheimdienstchef behauptete, dass Putin „kein langes Leben mehr vor sich“ habe. Er sei von „schweren“ Krankheiten gezeichnet.

Ein russischer Geheimagent sagte, Putin habe „nur noch zwei bis drei Jahre zu leben“. Die britische Boulevard-Zeitung Mirror berichtete, dass der Kreml-Chef kurz vor einer Krebs-OP stehen könnte. Bestätigen lassen sich diese Gerüchte nicht. Der Kreml schweigt. Nun schaltet sich Großbritannien ein.

Britischer Armeechef: Angeblich schlechte Gesundheit Putins ist „Wunschdenken“

Nach Einschätzung des britischen Generalstabschefs Tony Radakin sind die Gesundheitsspekulationen Wunschdenken. „Einige der Kommentare, dass es ihm nicht gut geht oder dass ihn sicherlich jemand ermorden oder ausschalten wird, sind meiner Ansicht nach Wunschdenken“, sagte Radakin am Sonntag dem Sender BBC.

„Ich glaube, dass ist Wunschdenken“: Tony Radakin im Interview mit der britischen BBC. © Screenshot Youtube

Putin-Putsch? Briten-Armeechef erkennt „relativ stabiles Regime in Russland“

Als professionelle Militärs sähen er und seine Kollegen „ein relativ stabiles Regime in Russland“. Kreml-Chef Putin habe es geschafft, „jede Opposition zu unterdrücken“, sagte Radakin. „Niemand an der Spitze hat die Motivation, Präsident Putin herauszufordern.“

Hintergrund: In Russland halten sich auch Gerüchte ob eines Putschversuchs. Entscheidend sind dabei laut Experten offenbar drei Männer aus dem innersten Zirkel Putins, der „Silowiki“ genannt wird: Verteidigungsminister Sergei Schoigu, FSB-Direktor Alexander Bortnikow und Nikolai Patruschew, dem Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation. Bei russischen Eliten soll Putins Rückhalt im Laufe des Ukraine-Kriegs geschwunden sein.

Spekulationen um Gesundheit: So hat sich Putin in drei Jahrzehnten verändert Fotostrecke ansehen

Russland im Ukraine-Krieg: Bodentruppen schwächer - aber „weiterhin Atommacht“

Über den Ukraine-Krieg sagte Generalstabschef Radakin, dass Russlands Bodentruppen nach Rückschlägen in der Ukraine nun womöglich eine geringere Bedrohung darstellen könnten. Aber Russland sei „weiterhin eine Atommacht.“ Die russische Drohkulisse lebt spätestens seit Kriegsbeginn auch von der Angst vor einem Atomkrieg. Im russischen Fernsehen wurden bereits Angriffsszenarien auf Berlin durchgespielt.

Das Land habe überdies „Cyber-Fähigkeiten, Weltraum-Fähigkeiten und spezielle Unter-Wasser-Programme“. Diese Programme könnten die Unterwasserkabel bedrohen, über die Daten über die Kontinente hinweg transportiert werden, sagte Radakin.

Zuletzt hatte Kiew im eskalierten Ukraine-Konflikt eine militärische Gegenoffensive gestartet. Russland reagierte am Wochenende mit einem Hochfahren der Angriffe. Am Sonntag (17. Juli) nutzten russische Truppen offenbar das Atomkraftwerk Saporischschja als Basis für Attacken: Dnipros Regionalgouverneur sprach von einer „Raketen-Flut“. (as mit Material der AFP)