Zittern vor der Großoffensive: Ukraine vermutet Putin-Plan - „Sie mögen Symbolik“

Von: Moritz Serif

Die Ukraine vermutet einen neuen schmerzlichen Angriff Russlands - und das schon für die nahe Zukunft.

Moskau – Russland hat einen neuen Plan für die Ostukraine. Laut Informationen der Welt baut Wladimir Putin dort neue Truppen auf. Schon länger wird eine große russische Offensive erwartet. Putin soll nun gefordert haben, dass Territorium um jeden Preis besetzt wird. Und die Ukraine? Die stellt sich bereits darauf ein, dass es bald einen weiteren Angriff auf das Land geben könnte.

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hält nämlich eine russische Offensive zum Jahrestag des Krieges für wahrscheinlich. „Wir haben definitiv mit einer möglichen russischen Offensive gerechnet, sie mögen Symbolik“, sagte Resnikow. Außerdem erklärte ein ukrainischer Militärberater der Financial Times, dass glaubwürdige Informationen einen Angriff bereits Mitte Februar nahelegen. Zu diesem Zeitpunkt wären die vom Westen zugesagten Kampf- und Schützenpanzer wohl noch nicht einsatzbereit.

Ein zerstörter russischer Panzer steht am Rande von Iwaniwka, einem von der ukrainischen Armee nach der russischen Besetzung befreiten Dorf in der Provinz Cherson. © Celestino Arce Lavin/dpa/picture alliance

Ukraine-Krieg: Russland konzentriert Kräfte und Ausrüstungen im Donbass

Tatsächlich weisen Experten des US-amerikanischen Institute for the Study of War seit Wochen in ihren Lageberichten darauf hin, dass Russland Kräfte und Ausrüstung im Donbass konzentriert. Moskau könnte demnach mehr Truppen mobilisieren, um der eigenen Armee in Bachmut unter die Arme zu greifen. Dort erleiden die Truppen schwere Verluste, wie die Welt schreibt.

Die Spannungen seien auch an der Südfront in der Nähe von Wuhledar eskaliert. Dort hat Russland in den letzten Tagen wiederholt Fortschritte gemacht. Der Kreml wolle testen, wie standfest die Verteidigungslinien der Ukraine sind. Kiew schätzt, dass allein am Montag mehr als 1.000 russische Soldaten getötet wurden.

Russlands Waffenproduktion soll unter Druck stehen

Es gibt außerdem immer mehr Informationen über zerstörte, schwere Geräte. So hatte die Ukraine gemeldet, dass 14 russische Panzer und 28 Schützenpanzer zerstört worden seien. Die Waffenproduktion des Kremls soll daher sogar unter Druck stehen. Wladimir Putin soll selbst auf Häftling zurückgreifen, heißt es unter anderem. Allerdings konnten diese Informationen bislang nicht unabhängig verifiziert werden. Russische Verluste gibt es wohl auch im Gebiet um Kreminna, wo die Russen offenbar erneut versuchten, auf das im Herbst befreite Lyman vorzustoßen. (mse)