Phosphorbomben-Einsatz in Mariupol? Warum die Waffe so perfide und gefährlich ist

Von: Momir Takac

Teilen

Putins Truppen sollen im Ukraine-Krieg Phosphorbomben eingesetzt haben. Für Menschen kann die Waffe in zweierlei Hinsicht tödlich sein.

Kiew/Mariupol - Der Ukraine-Konflikt dauert inzwischen bereits fast drei Monate an, ein Ende des Blutvergießens ist nicht in Sicht - im Gegenteil: Die Kampfhandlungen werden immer unerbittlicher geführt.

Neuestes unrühmliches Beispiel: der mutmaßliche Einsatz von Phosphorbomben durch Wladimir Putins Truppen. Die Geschosse sollen ukrainischen Angaben zufolge auf das umkämpfte Stahlwerk Asowstal in Mariupol gefeuert worden sein. Das schrieb der Mariupoler Stadtratsabgeordnete Petro Andrjuschtschenko auf Telegram.

Russische Phosphorbomben im Ukraine-Krieg: Menschen sterben an schweren Verbrennungen oder hochgiftigen Gasen

Der Einsatz ist nicht klar belegt, sehr wohl aber die Gefährlichkeit und Brutalität. Die russische Armee soll Phosphorbomben auch schon kurz nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine eingesetzt haben. Sie gelten als Nebelkampfstoff und Brandwaffe und können Menschen töten. Wer in Kontakt mit einer Phosphorbombe kommt, stirbt entweder an den giftigen Dämpfen - 50 Milligramm sind für einen Erwachsenen tödlich - oder an Verbrennungen. Eine Phosphorbombe verursacht in der Regel drittgradige Verbrennungen, teils bis auf die Knochen.

Das liegt an der enormen Hitze, die sich entfaltet. Reagiert das weiße Phosphor mit Sauerstoff, entsteht eine rund 1.300 Grad Celsius heiße Flamme, die auch nicht mit Wasser gelöscht werden kann. Für Opfer kommt erschwerend dazu, dass das Phosphor in den Bomben mit Kautschuk vermischt ist. Deshalb bleibt das chemische Element an nahezu allen Oberflächen haften.

Ukraine-Russland-Krieg: Einsatz von Phosphorbomben grundsätzlich nicht verboten

Der Einsatz von Phosphorbomben ist nach dem Genfer Abkommen grundsätzlich nicht verboten. Meistens werden sie zu militärtaktischen Zwecken eingesetzt. Etwa um dichten Nebel oder Rauch zu erzeugen und dem Gegner so die Sicht zu erschweren. Sie dienen aber auch, um das Gegenteil zu erzeugen. Durch das helle Licht können Phosphorbomben Konfliktgebiete besonders gut sichtbar gemacht werden.

Wenn Phosphorbomben allerdings Zivilisten treffen, verstößt die Benutzung gegen Zusatzprotokolle des Genfer Abkommens. Bis heute ist jedoch umstritten, ob die Bomben wegen der Toxizität als chemische Waffen einzustufen sind. Verboten sind nach dem Genfer Abkommen Streumunition und Vakuumbomben. Doch auch diese Waffen sollen russische Streitkräfte im Ukraine-Krieg verwendet haben. (mt)