Russland will eigene Kamikaze-Drohnen produzieren – bis zu 150 pro Monat

Von: Stefan Krieger

Laut Militärexperten plant Russland den Aufbau einer Produktionsstätte für iranische Drohnen auf eigenen Territorium.

Kiew – Der Kreml plant, bis zu 150 iranische Kamikaze-Drohnen pro Monat zu produzieren, sobald er eine Produktionsstätte auf russischem Territorium eingerichtet hat. Dies berichtet die Kyiv Post unter Berufung auf Andriy Yusov, einen Vertreter des ukrainischen Militärgeheimdienstes.

Yusov gab an, dass Russland derzeit auf die Waffen angewiesen ist, die aus dem Iran über das Kaspische Meer verschifft werden. Kürzlich enthüllte Pläne würden allerdings zeigen, dass Moskau auch Material für den Bau seiner eigenen Fabrik erhält. „Es gibt Berichte, dass die Russen eine große Fabrik zur Fertigung iranischer Drohnen in ihrem Land einrichten wollen“, so Yusov. Er fügte hinzu: „Sie [die Russen] streben eine Produktion von 100 bis 150 Einheiten pro Monat an.“ Er schränkte jedoch ein, dass diese Zahl eine „Benchmark ist, die sie erreichen wollen. Aber das bedeutet nicht, dass sie solche Möglichkeiten haben oder sie schnell erreichen werden.“

Eine mit einer Rakete bewaffnete iranische Drohne auf ihrer Startrampe während eines Manövers. (Archivbild) © afp

USA: Militärische Partnerschaft zwischen Russland und dem Iran

In der vergangenen Woche hatten die USA gemeldet, Russland erhalte vom Iran Material für den Bau einer Drohnenfabrik auf seinem Territorium, die „Anfang nächsten Jahres voll einsatzfähig sein könnte“. Das Weiße Haus veröffentlichte ein Satellitenbild des Standorts der geplanten Anlage in der Sonderwirtschaftszone Alabuga, rund 900 Kilometer östlich von Moskau. „Die militärische Partnerschaft zwischen Russland und dem Iran scheint sich zu vertiefen“, sagte der Sprecher für nationale Sicherheit des Weißen Hauses, John Kirby, in einer Erklärung, in der er sich auf Informationen der US-Geheimdienste berief.

Mit einer Kapazität von 150 Drohnen pro Monat würde Russland über eine konstante Anzahl von Waffen verfügen, mit denen es die Angriffe im Ukraine-Krieg fortsetzen könnte. Allerdings würde dies nach Meinung von Experten keinesfalls die Menge abdecken, die der Kreml benötigt, um Luftattacken wie die seit Mai dieses Jahres in unverminderter Frequenz fortzuführen.

London bestätigt: Russland will mehr Drohnen vom Iran

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes hat sich Russland in den letzten Monaten um die langfristige Lieferung großer Mengen iranischer Kamikaze-Drohnen bemüht. Mit der Lieferung solcher Waffen an Russland verstößt der Iran nach Ansicht westlicher Vertreter gegen die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats.

Bereits Tausende Drohnen aus iranischer Produktion zerstört

Die Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion sind zu einem festen Bestandteil der russischen Bombenangriffe gegen Städte in der Ukraine geworden, von denen Russland seit Oktober letzten Jahres Tausende ausgeführt hat. Nach Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hat die ukrainische Armee seit Beginn des Ukraine-Kriegs bislang rund 3300 Drohnen Russlands zerstören können (Stand 14. Juni) – eine Zahl, die sich nicht unabhängig überprüfen lässt. (skr)