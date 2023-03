„Keine andere Wahl“: Polnischer Diplomat denkt laut über Beteiligung am Ukraine-Krieg nach

Von: Vincent Büssow

Bei einer Niederlage der Ukraine sei man „gezwungen“, in den Konflikt mit Russland einzutreten. Mit diesem Satz löste ein polnischer Botschafter großen Wirbel aus.

Warschau/Paris – Der polnische Botschafter in Frankreich hat mit einem Statement zum Ukraine-Krieg für Aufregung gesorgt. In einem Interview mit dem französischen Fernsehsender LCI sagte der Diplomat, dass Polen im Falle einer ukrainischen Niederlage in den Konflikt eintreten müsse. Die Botschaft ist mittlerweile zurückgerudert.

„Wenn es die Ukraine nicht schafft, ihre Unabhängigkeit nicht zur verteidigen, werden wir keine andere Wahl haben, wir werden gezwungen sein, in den Konflikt einzutreten.“ Mit diesen Worten hatte Jan Emeryk Rościszewski am Samstag (18. März) eine Lawine an Reaktionen ausgelöst. Online griffen Verschwörungsideologen den Kommentar auf, um zu argumentieren, dass die eigentliche Aggression im Ukraine-Konflikt vom Westen ausgeht. Anti-Russland-Hardliner hingegen betrachteten die Aussage wohlwollend als direkte Ankündigung eines militärischen Vorgehens gegen Moskau. Ein linker Abgeordneter aus Polen forderte zudem den Rücktritt des Botschafters, wie die polnische Zeitung Rzeczpospolita berichtete.

Der Botschafter von Polen in Frankreich hat mit der Aussage, dass man im Falle einer Niederlage der Ukraine in den Konflikt mit Russland eintreten müsse, für Aufregung gesorgt. (Archivbild) © Sameer Al-Doumy/afp

Ukraine-Krieg: Interview mit polnischem Botschafter sorgt für Aufregung

Die polnische Botschaft in Frankreich erkannte die Aussage ihres Vertreters zumindest indirekt an. Auf dem offiziellen Twitter Account der Behörde ist nach wie vor ein Ausschnitt des Interviews zu sehen, der mit dem kontroversen Beitrag auf Französisch im Wortlaut betitelt ist. Erst am Tag darauf kam die 180-Grad-Wende, ebenfalls über Twitter.

Ukraine-Krieg: Polnische Botschaft äußert sich zu kontroversem Statement

Dem Statement der Botschaft zufolge sei die Aussage des polnischen Diplomaten „losgelöst von dem Kontext, in dem sie gemacht wurde“ betrachtet worden. Bei „aufmerksamer Verfolgung des gesamten Gesprächs“ könne verstanden werden, dass es „keine Ankündigung einer direkten Beteiligung Polens“ am Ukraine-Krieg gegeben habe. Stattdessen habe der Botschafter nur vor den Konsequenzen einer Niederlage der Ukraine gewarnt, wie etwa der Möglichkeit, dass Russland das Baltikum oder Polen angreift.

Die Nato will im Ukraine-Krieg in keinen direkten Konflikt mit Russland eintreten. (Archivbild) © Darek Delmanowicz/dpa

Unabhängig davon, ob man bei dem Statement von Schadensbegrenzung oder Richtigstellung ausgeht, lässt sich die Aussage selbst nicht mehr zurücknehmen. In den Köpfen derjenigen, die tatsächlich eine direkte Beteiligung des Westens am Ukraine-Krieg fordern oder fürchten, ist sie nach der Ankündigung, dass Polen und die Slowakei Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern wollen, wohl der nächste Schritt auf einer Treppe der Eskalation. (vbu)