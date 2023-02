„Sind auch jetzt nicht gewappnet“: Putins zweite Mobilmachung holpert angeblich wie die erste

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Kremlchef Putin will eine Großoffensive im Ukraine-Krieg – doch die Probleme der ersten Mobilmachung hemmen wohl auch die zweite Welle.

Kiew – Russland zögert. Zwar ist seit Wochen von einer neuen russischen Großoffensive in der Ukraine die Rede. Aber das Militär von Kreml-Chef Wladimir Putin soll mit Problemen bei der Mobilmachung kämpfen. „Sie wollen zwar eine zweite Welle der Rekrutierung, aber sie scheuen sich, weil die Hürden der ersten Welle noch da sind“, sagte nun der ukrainische Vizegeheimdienstchef Vadym Skibitsky dem Wall Street Journal (WSJ). Das russische Militär befände sich im „Stand-by“-Modus.

„Sie waren schon damals nicht gewappnet für eine Aktion dieses Ausmaßes, und sind es auch jetzt nicht“, fuhr Skibitsky for. Die größten Probleme für Putins Truppen aus seiner Sicht: Mangel an modernem Equipment sowie eine Unterzahl an ausreichend qualifizierten Ausbildern für die neu Rekrutierten. Trotz zehntausender Kämpfer kommt Russland in den vergangenen Wochen in der Ostukraine kaum voran. Die Schlacht um Bachmut zieht sich aufgrund des Widerstands der ukrainischen Streitkräfte in die Länge.

Aufnahme vom 5. Februar: zwei Söldner des Wostok-Bataillons bei einer Übung in der Region Donezk © Sergey Averin/Imago

Russlands zweite Mobilmachung stockt – Wagner-Chef Prigoschin ändert Rekrutierung

Die russische Privatarmee Wagner hat kürzlich angekündigt, keine Häftlinge mehr zu rekrutieren. Die Söldner kämpfen im Ukraine-Krieg für das Ziel Moskaus. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sagte laut WSJ nun aber, es könne noch „bis zu zwei Jahre“ dauern, die Regionen Donezk und Luhansk komplett einzunehmen. Der britische Geheimdienst hatte eine Mutmaßung, was für Prigoschins Entscheidung maßgeblich war: Die sich zunehmend verschärfende Rivalität zwischen seiner Söldnergruppe und dem russischen Verteidigungsministerium.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Probleme des russischen Militärs: Streitkräfte aufbrauchen oder Ziele zurückschrauben?

Putins Teilmobilmachung im September 2022 vergrößerte das russische Militär um mehr als 300.000 Mitglieder. Die Einkreisung Bachmuts war dann der erste Erfolg seit Monaten, so das WSJ. Russland steht nach britischen Angaben für seinen Überfall auf die Ukraine aber vor einer schwierigen Richtungsentscheidung.

Das Militär dürfte mittlerweile den Großteil der Reservisten eingesetzt haben, die bei der ersten Welle einberufen worden waren. Moskau stehe daher vor der schwierigen Entscheidung, entweder die Streitkräfte weiter aufzubrauchen, die Ziele zurückzuschrauben oder eine weitere Mobilisierung durchzuführen. (frs)