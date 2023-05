Geheimdienst-Infos: Putins Drehbuch für Russland-Propaganda in Europa sickert durch

Von: Katja Saake

Russland soll Demonstranten bezahlt haben, um im Westen Stimmung gegen die Ukraine zu machen. Das Ziel war offenbar Europa, die Türkei und die Ukraine zu spalten.

Moskau - Russland scheint gezielt Demonstrationen in europäischen Großstädten inszeniert zu haben, um Stimmung gegen die Ukraine zu machen. Durch gesteuerte Aktionen hat der Kreml offenbar auch versucht, Einfluss auf die Politik der Türkei zu nehmen. Laut Medienrecherchen hat der russische Geheimdienst für seine Propaganda-Inszenierungen Demonstranten bezahlt, die sich als Ukrainer ausgaben und vom Kreml vorgegebene Botschaften verbreiteten.

Russische Propaganda: Inszenierte False-Flag-Aktionen

Mehreren europäischen Medien wurden Unterlagen zugespielt, die aus dem russischen Geheimdienstapparat stammen sollen. Darin seien Regieanweisungen für russische Propagandaaktionen in europäischen Großstädten enthalten gewesen, sowie Auswertungen bereits abgelaufener inszenierter Proteste. Das Londoner Dossier Center, eine Rechercheorganisation des Kreml-Kritikers Michail Chodorkowski, hat die Dokumente unter anderem der Süddeutschen Zeitung, dem NDR und WDR zugänglich gemacht. Die Unterlagen sollen von einem russischen Geheimdienstoffizier geleakt worden sein.

Die Echtheit der Dokumente konnte nicht von unabhängiger Seite bestätigt werden, darin enthaltene Hinweise führten aber zu Demonstrationen, die wie geschildert stattgefunden hätten, berichten SZ, NDR und WDR. Laut Medienrecherchen sollen bereits einige Demonstrationen in europäischen Großstädten stattgefunden haben, die von Russland inszeniert worden sein sollen. Durch False-Flag-Aktionen bezahlter Demonstranten, die sich als Ukrainer ausgeben haben sollen, sollte die Ukraine offenbar in der europäischen Öffentlichkeit diskreditiert werden und Einfluss auf die NATO-Politik der Türkei genommen werden.

Russische Desinformation: Gekaufte Demonstranten in EU-Großstädten

Die Süddeutsche Zeitung berichtet zum Beispiel von einer Protestaktion, bei der sich Demonstranten Anfang März in Paris als Ukrainer ausgegeben hätten und gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan demonstriert hätten. Aufnahmen der Aktion in den sozialen Medien zeigen mehrere Männer am Fuße des Montmartre vor Bannern, auf denen Erdogan dafür verurteilt wird, russische Touristen in die Türkei zu lassen. Das Erdbeben sei die Rache für russische Touristen, so die Botschaft. Eine Verhöhnung der Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien am 6. Februar. Ein Demonstrant zeigt sogar den Hitlergruß.

Auf Facebook, TikTok, YouTube und Co. soll es Videos mehrerer solcher inszenierter Demonstrationen geben, sowie Fotos von Graffitis mit Slogans wie „Stop Erdogan“ oder „Stop Islam“, wie SZ, NDR und WDR berichten. Das Material sei von Accounts in St. Petersburg verbreitet worden. Ziel der russischen Propaganda-Aktionen sei es, eine anti-türkische und anti-islamische Stimmung in Europa zu inszenieren, um Spannungen zwischen Europa und der Türkei zu erzeugen. Die Türkei solle dazu gebracht werden, die Unterstützung für die Ukraine herunterzufahren und den NATO-Beitritt Schwedens zu verhindern.

Ein weiteres Motiv für die russischen Inszenierungen könnte sein, Einfluss auf die Türkei-Wahl 2023 zu nehmen: Russland könnte versuchen, konservative Kräfte in der Türkei durch eine angebliche anti-islamische Stimmung in Europa zu einer Unterstützung Erdogans zu veranlassen. Denn Putin setzt, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht, auf Erdogan als Partner.

Von Russland bezahlte Demonstranten hätten bereits in mehreren europäischen Städten Proteste zu Themen wie Rente oder Klima unterwandert, um Stimmung gegen die Ukraine zu machen. Bei den Aktionen in Den Haag, Brüssel oder Madrid seien teilweise dieselben Akteure und Plakate zu sehen gewesen, wie SZ, NDR und WDR recherchieren konnten. Internationale Medienrecherchen konnten offenbar einen in Russland lebenden Mann ermitteln, der im Vorfeld der in Europa inszenierten Demonstrationen per Facebook nach Menschen gesucht haben soll, die gegen Bezahlung daran teilnehmen.

Russland im hybriden Krieg - Inszenierungen in Europa

In den geleakten Dokumenten finden sich laut Medienberichten auch konkrete Vorschläge für weitere Provokationen: Eine kleine Gruppe solle die türkische Fahne mit Füßen treten und Erdogan-Porträts verbrennen. Mögliche Orte für die Inszenierung werden auch genannt: Paris, Den Haag, Brüssel oder Frankfurt am Main. Videos der Aktion sollen dann an die „Postfächer der türkischen Massenmedien und Organisationen versendet“ sowie in den sozialen Medien gepostet werden, wie die Süddeutsche Zeitung aus den geleakten Dokumenten zitiert. Das vorrangige Ziel der Aktionen ist es offenbar, Material für russische Desinformationskampagnen in den sozialen Medien zu bekommen - denn Russland führt im Ukraine-Konflikt auch einen hybriden Krieg.

Es ist nicht das erste Mal, dass der russische Geheimdienst versucht, durch bezahlte Demonstranten die Stimmung in anderen Ländern strategisch zu beeinflussen. Durch gekaufte Demonstranten und russische Netzwerke hatte Russland wiederholt den Versuch unternommen, Moldau zu destabilisieren und von seinem pro-westlichen Kurs abzubringen. Die russische Strategie scheint im Falle der inszenierten Demonstrationen in westlichen europäischen Großstädten eine ähnliche gewesen zu sein - öffentliche Stimmungsmache durch inszenierte Proteste. (kasa/dpa/AFP)