Vorbereitung auf Neuziehung? „Russlands Google“ entfernt auf Karten bereits Grenzen der Ukraine

Von: Bedrettin Bölükbasi

Im Ukraine-Krieg signalisiert Russland die Absicht einer Annektierung von Teilen der Ukraine. Inmitten dieser Diskussionen entfernt der russische Dienst Yandex jetzt plötzlich Staatsgrenzen auf Karten.

Moskau — Der Ukraine-Konflikt spitzt sich derzeit im Osten der Ukraine zu. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. So stehen die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin nach Angaben von Verteidigungsminister Sergei Schoigu kurz vor der Einnahme der gesamten Luhansk-Region. Hierfür verstärken sie ihre Angriffe auf die strategisch wichtige Großstadt Sjewjerodonezk.

In den letzten Wochen ging die russische Invasion im Donbass zwar nur stockend voran, doch nun beschleunigt sie sich. Im Süden der Ukraine dagegen lief es für Russland bereits zu Beginn des Angriffs deutlich besser. Die Region Cherson wurde schnell eingenommen. Von Moskau ernannte Beamte in Cherson aber auch anderswo äußern immer wieder Wünsche nach einem „Referendum“ zum Beitritt in die russische Föderation. Die Suchmaschine „Yandex“, bekannt als russische Antwort auf Google, hat jetzt ausgerechnet während dieser Debatten eine überraschende Änderung in ihren Karten vorgenommen.

Ukraine-Krieg: Keine Staatsgrenzen mehr bei Yandex - auch für russisch-ukrainische Grenze

Der russische Online-Riese Yandex entfernte unerwartet alle Staatsgrenzen auf seinen Karten. Ein Blick auf „Yandex Maps“ zeigt: Zwischen den einzelnen Ländern sind die Grenzen so gut wie gar nicht mehr sichtbar. Für die Grenze zwischen der Ukraine und Russland macht Yandex bei dieser Entscheidung dabei keineswegs eine Ausnahme. Auch hier wurden die Grenzen entfernt. Das dies ausgerechnet während des russischen Angriffskriegs in der Ukraine passiert, sorgt nun für Spekulationen, dass sich der Konzern auf eine Neuziehung der Grenzen Russlands nach einer möglichen Annektierung von ukrainischen Gebieten vorbereitet.

Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass der Konzern seine Karten nach der Vorstellung des Kreml gestaltet. Schon nach der illegalen Annektierung der Halbinsel Krim im Jahre 2014 modifizierte Yandex internationale Karten und stellte die Halbinsel als Teil Russlands dar, wie die russische Staatsagentur Ria Nowosti damals mitteilte.

Die russische Suchmaschine „Yandex“ hat Grenzen auf ihren Karten entfernt. © Yandex/Screenshot

Ukraine-Krieg: Russlands Yandex will sich auf „lokale Navigation“ fokussieren - und entfernt Staatsgrenzen

Yandex selbst bringt die aktuelle Entscheidung, Staatsgrenzen auf Online-Karten zu entfernen, nicht mit dem Ukraine-Krieg in Verbindung. Der Konzern wolle sich in seinen Karten fortan „statt Staatsgrenzen mehr auf natürliche Eigenschaften“ fokussieren, zitierte die unabhängige russische Online-Zeitung Moscow Times einen Sprecher von Yandex.

Gegenüber der russischen Technik-Nachrichtenseite Durov Code hieß es vom Unternehmen: „Unsere Aufgabe ist es, die Welt um uns darzustellen. Also wird die Karte Berge, Flüsse und andere Daten anzeigen, die normalerweise auf solchen Karten zu finden sind.“ Bei Yandex Maps handle es sich um einen „universellen Dienst“, der Menschen helfe, Organisationen sowie Standorte in der Nähe zu finden, betonte ein Sprecher des Konzerns wiederum im Gespräch mit dem US-Nachrichtenportal Techcrunch. Daher werde Yandex den Fokus auf die lokale Navigation statt Staatsgrenzen setzen. (bb)