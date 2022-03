Krieg in der Ukraine: Diese Angriffe leiten neue Phase ein

Der russische Präsident Wladimir Putin ändert seine Kriegstaktik in der Ukraine: Immer mehr Zivilisten sind betroffen. (Archivbild) © Andrei Gorshkov/ dpa

Der Krieg in der Ukraine fordert viele Menschenleben. Eine Taktikänderung Russlands könnte die Lage noch verschlechtern, meint ein Experte.

Kiew/Moskau - Schon jetzt fordert der eskalierte Ukraine-Konflikt viele Menschenleben. Doch eine Änderung der Kriegsplanung Putins könnte das noch verschlimmern: Ein ehemaliger General der Bundeswehr vermutet, dass der russische Präsident seine Taktik ändern wird. Damit könnte eine neue Phase im Krieg gegen die Ukraine eingeleitet werden.

Russlands Krieg gegen die Ukraine: Pläne des „Blitzkriegs“ gescheitert

„Aus Sicht Putins ist das Worst-Case-Szenario eingetreten“, analysiert der ehemalige Bundeswehr-General Wolf-Dieter Langheld im Interview mit Focus Online. Eigentlich habe Wladimir Putin einen „Blitzkrieg“ geplant, bei dem er innerhalb weniger Tage das Land erobert hätte. Ein Ziel sei es gewesen, mithilfe von Raketenangriffe die Lufthoheit in der Ukraine zu gewinnen und anschließend mit Bodentruppen in die Hauptstadt vorzudringen, vermutet der Experte. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise hier.

Doch mit der Gegenwehr der Ukrainer und Ukrainerinnen habe Putin nicht gerechnet. Mittlerweile meldete die ukrainische Regierung 9000 getötete russische Soldaten, russischen Angaben zufolge wurden etwa 498 Soldaten getötet. Beide Informationen lassen sich aufgrund der Kriegslage allerdings nicht unabhängig prüfen. Doch es zeigt sich: Die Gegenwehr der ukrainischen Soldaten und Bevölkerung ist stark.

Ukraine-Krieg: Plant Putin neue Kriegstaktik?

Aus diesem Grund wird Putin seine Kriegsstrategie ändern, meint Langhel. Das russische Militär habe wenig Erfahrung mit solcher massiver Gegenwehr. Bei anderen Angriffen in Syrien oder Georgien konnte die russische Armee ihre Manöver beinahe ohne Gegenwehr durchführen. Die geplante Taktik, militärische Infrastruktur oder Militärstützpunkte anzugreifen, könnte mit der Gegenwehr aus der Bevölkerung umgeplant werden. Das vermutet auch der britische Militärexperte Justin Bronk.

„Putin hat nicht mit diesem unglaublich energischen Widerstand der ukrainischen Streitkräfte samt Unterstützung der Bürger gerechnet. Die Planungen für den Blitzkrieg dürfte sechs bis sieben Monate in Anspruch genommen haben. Und diese Planung ist durch die Gegenwehr schon in den ersten 24 Stunden des Krieges in sich zusammengefallen“, meint der Ex-General bei Focus Online. Putin könnte deshalb planen, auch Zivilisten in den Krieg reinzuziehen.

Krieg in der Ukraine: Angriffe auf Zivilisten leiten neue Phase ein

Die Angriffe auf Zivilisten häufen sich bereits: Am Dienstag (1. März) wurden mehrere Menschen bei einem Raketenangriff auf ein Verwaltungsgebäude in der Stadt Charkiw verletzt, einige verstarben bei dem Angriff auf dem Kiewer Fernsehturm. Auch Medienberichte über Raketenangriffe auf Wohngebiete in Großstädten wie Tschernihiw an der Grenze zu Belarus häufen sich. Diese Karte veranschaulicht, wo der Ukraine-Krieg wütet.

Langheld befürchtet, dass Putin eine neue Phase im Krieg gegen die Ukraine einleitet: „Es wirkt so, als ob Putin nun vermehrt darauf abzielt, die Ukraine und ihre Bevölkerung durch solche Angriffe zu zermürben und zu demoralisieren.“ Der Einsatz unpräziser Artillerie und massiver Bodentruppen könnte die Zahl der zivilen Opfer noch weiter in die Höhe treiben. Sollten Friedensgespräche keine Einigung erzeugen, könnte die Lage noch weiter eskalieren, prognostiziert der ehemalige General. (sf)