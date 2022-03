Nach Putins Ukraine-Angriff: Röttgen gesteht bei „Lanz“ Überraschung zu Scholz-„Hammer“

Was hat Putin in der Ukraine vor? Die „Markus Lanz“-Gäste rätseln über die Zukunft, Innenministerin Faeser äußert sich zur Aufnahme von Flüchtlingen.

Hamburg – Die „Markus Lanz“*-Runde bespricht am Dienstagabend (1. März) die Lage im Ukraine-Konflikt*. Politologin Margarete Klein fasst eingangs zusammen: Für Wladimir Putin laufe es nicht wie geplant, es gebe logistische Probleme und eine mangelnde Professionalität der russischen Armee. Auch der Widerstand der Ukrainer sei unterschätzt worden. Der Militärexperte Carlo Masala nickt bei den Ausführungen Kleins, Talkmaster Lanz ergänzt, dass viele der russischen Soldaten angeben, ihr Einsatzziel nicht zu kennen. „Wie glaubwürdig ist das?“, fragt der Gastgeber.

„Es ist nicht auszuschließen“, meint Masala. Viele der Soldaten seien erst kurze Zeit in der russischen Armee, die Erfahrungen mit Deserteuren machen musste. Um zu verhindern, „dass ihnen diese Leute von der Stange springen“, vermutet Masala, könne die russische Einsatzleitung die jungen Soldaten „unter Vortäuschung falscher Tatsachen“ in angebliche Manöver geschickt haben.

Putins Krieg in der Ukraine – Militärexperte Masala bei „Markus Lanz“ zu Russlands Strategie: „Auf alles schießen, was da ist“

Zwar sei der von Putin anvisierte Blitzkrieg in der Ukraine nicht mehr möglich, doch an seinen Zielen habe sich nichts geändert, erklärt Klein. „Entmilitarisierung und Entnazifizierung“ übersetzt die Politologin so: „Eine zur Selbstverteidigung nicht mehr befähigte Nation“ mit einer „prorussischen Marionettenregierung“.

Das sei die objektive Lage, findet der Politiker Norbert Röttgen (CDU). Die aus der Stadt Charkiw eingeblendeten Bilder kommentiert er eindeutig: „Es sieht so aus, dass jetzt die Phase des Zerstörungs-, des Vernichtungskrieges eingeläutet ist.“ Weil sich dieser auch gegen die Zivilbevölkerung richte, spricht Röttgen von Kriegsverbrechen, die gerade erst begonnen hätten. Masala teilt diese Einschätzung, Putin agiere wie Russland im ersten Tschetschenienkrieg oder Assad in Syrien. Die Devise laute: „Auf alles schießen, was da ist und die Ukrainer demoralisieren.“

Ukraine-Krieg als Thema bei „Markus Lanz“: Putin hat die Ukrainer unterschätzt

Putins weitere Strategie sei unter Experten umstritten, erklärt Masala, etwa ob er Kiew direkt angreife oder nicht. Umzingelt werde die ukrainische Hauptstadt aber in jedem Fall, schließlich befänden sich dort wichtige Elemente der Armee sowie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Der Soziologe Gerald Knaus pflichtet bei, ihn erinnere das Vorgehen Putins an Kolonialkriege wie etwa der Franzosen in Algerien. Auch dort habe man alles in Schutt und Asche gelegt und sei dennoch an einer gemeinsamen Identität gescheitert. So verhalte es sich auch bei Putin: Er unterliege einer ukrainischen Identität, von der er annahm, sie existiere gar nicht.

Weil durch den Ukraine-Krieg Menschen Richtung Westeuropa flüchten, fragt Gastgeber Lanz im Anschluss die per Video zugeschaltete Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu den Plänen der Bundesregierung, dieser Herausforderung zu begegnen. Auf EU-Ebene habe man gemeinsam entschieden, ukrainischen Flüchtlingen europaweit einen Aufenthaltstitel von einem Jahr zu gewähren, der verlängert werden könne. „Es geht jetzt darum, das Leid der Menschen zu lindern“, sagt sie.

Zu den für Deutschland zu erwartenden Zahlen könne sie aktuell nichts sagen, erklärt Faeser auf Nachfrage des Moderators. Laut UNHCR befänden sich etwa eine halbe Million ukrainische Flüchtlinge in den Nachbarstaaten der Ukraine, bislang seien in Deutschland 5000 Menschen registriert worden. Von einer Obergrenze will Faeser nichts wissen: „Wir werden die aufnehmen, die nach Deutschland kommen. Ich denke, das ist unsere humanitäre Verpflichtung.“

Kanzler Scholz rüstet die Bundeswehr – Wer wusste was in der SPD?

Das angekündigte 100-Milliarden-Budget der Bundeswehr begrüßt die Innenministerin: „Seit Donnerstag ist die Welt eine andere. Deswegen ist es jetzt eine andere Voraussetzung. Es ist mit Sicherheit richtig, jetzt einen Sonderfond aufzulegen, um die Bundeswehr zu ertüchtigen.“ Doch Talkmaster Lanz hat es auf die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD) abgesehen, wusste Faeser von dieser vorab? Überrascht sei sie nicht gewesen, aber die Absprache knapp, sagt sie einsilbig.

„Hätten Sie zugestimmt, wenn in der Fraktion gesprochen worden wäre?“, fragt der gut informierte Gastgeber und verweist auf die pazifistische Tradition in Teilen der SPD. „Das ist ein echter Paradigmenwechsel“, stellt Lanz fest. Faeser antwortet in der gleichen Dringlichkeit, warum sie den Richtungswechsel des Kanzlers, auch in puncto Waffenlieferungen für die Ukraine, unterstützt: „Wir haben seit Donnerstag eine echte Zeitenwende.“

Die Bundeswehr das nötige Druckmittel? „Markus Lanz“-Runde sieht Diplomatie an ihren Grenzen

„Mir ist die Kinnlade schon runtergefallen“, räumt Militärexperte Masala seine Reaktion auf den 100-Milliarden-Beschluss des Kanzlers ein. Er findet die Entscheidung „sehr richtig“, mahnt aber, dass mit Geld allein die Bundeswehr nicht auf Vordermann gebracht werden könnte. Außerdem spricht er sich gegen die Wiedereinführung einer Wehrpflicht aus, um das Geld nicht allein in die Ausbildung von Wehrpflichtigen zu investieren. Auch Röttgen hat mit der Ankündigung des Kanzlers nicht gerechnet: „Ich war Teil der vollständigen Überraschung. Ich habe mir gedacht: Mensch, das ist ein Hammer!“

Röttgen meint, Scholz habe den Ernst der Lage erkannt und berufe sich an der SPD-Fraktion vorbei auf seine Richtlinienkompetenz. Faeser findet trotz ihrer Zustimmung für die erhöhten Bundeswehr-Etat, dass man die letzten Jahrzehnte mit dem Mittel der Diplomatie gut gefahren sei, woraufhin Masala und Lanz energisch Widerspruch anmelden. In „allen großen Krisen“ habe sich gezeigt, sagt Masala, „dass man manchmal Aggressoren halt nur mit militärischer Macht stoppen kann“. Als Beispiel nennt er den Bosnien- und Afghanistan-Krieg, große diplomatische Erfolge habe man dagegen „kaum vorzuweisen“.

Ukraine: Faeser pocht bei „Markus Lanz“ auf friedliche Diplomatie

„Es ist immer wert, auf friedliche Lösungen zu finden. Dabei bleibe ich auch jetzt“, sagt Faeser. Röttgen versucht, zu vermitteln. Natürlich seien diplomatische Lösungen zu bevorzugen, doch „in der Welt, in der wir sind“ sei der Westen mit einer aggressiven Russland-Politik konfrontiert. Um in einer solchen Situation auf Diplomatie setzen zu können, sei die Wehrhaftigkeit eines Landes die Voraussetzung. Diese sei in Deutschland derzeit nicht gewährleistet.

Im Anschluss möchte Moderator Lanz von der Innenministerin wissen, wie Deutschland dem Thema Desinformation und Cyber-Warfare begegne. Faeser sagt, die Regierung habe diese Form der Kriegsführung „genau im Blick“, die Sicherheitsbehörden seien „sehr gut aufgestellt“. Masala weist darauf hin, dass für eine effiziente Abwehr von Desinformation auch eine gut ausgebildete Zivilbevölkerung notwendig sei. Nur wenn in der Gesellschaft insgesamt eine hohe Medienkompetenz herrsche, könnte man sich gemeinsam mit dem klassischen Militär in modernen Krieg effizient verteidigen, mahnt Masala: „Das ist wehrhaft im 21. Jahrhundert: Wir müssen das als einen Gesamtkomplex denken und auch in einem Gesamtkomplex handeln.“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

Bei „Markus Lanz“ dreht sich am Dienstagabend alles um Putins Krieg in der Ukraine. Die per Video zugeschaltete Politikerin Nancy Faeser (SPD) versucht dabei den Spagat zwischen der Kanzler-Entscheidung über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr und dem Appell für eine friedliche Diplomatie. Talkmaster Markus Lanz galoppiert durch die Themen, von Putins Plänen bis zur Wehrpflicht in Deutschland streift die Runde um die Politologin Margarete Klein, den Politiker Norbert Röttgen (CDU), den Soziologen Gerald Knaus sowie den Militärexperten Carlo Masala die (kriegs)relevanten Themen der Stunde. (Hermann Racke)