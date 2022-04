Ukrainische Mutter schreibt ihrem Kind Daten auf den Rücken – aus blanker Angst

Von: Stephanie Munk

Die ukrainische Künstlerin Aleksandra Mako hat ihrer zweijährigen Tochter deren Daten auf den Rücken geschrieben - aus Angst, sie im Krieg zu verlieren. © Screenshot Aleksandra Mako/Instagram

Ein Foto, das eine ukrainische Mutter auf Instagram teilte, zeigt das Ausmaß der Verzweiflung im Ukraine-Krieg. Die Frau beschrieb den Rücken ihrer Tochter, weil sie das Schlimmste befürchtet.

Kiew - Welche Ängste die Menschen in der Ukraine angesichts des nicht enden wollenden Angriffskrieg auf ihr Land ausstehen, ist schwer vorstellbar. Ein Bild einer ukrainischen Mutter, das sie auf der sozialen Plattform Instagram von ihrer Tochter geteilt hat, macht die Verzweiflung jetzt auf fast unerträgliche Weise greifbar.

Veröffentlicht hat das Bild die ukrainische Mutter und Künstlerin Sasha Makoviy. Bis vor kurzem zeigte sie auf ihrem Instagram-Profilbild fröhliche, ganz normale Fotos: Bilder von Museumsbesuchen, Ausflügen, Reisen und Kunst. Immer wieder dabei sind auch Bilder von ihrer Tochter, ein blondes, zweijähriges Mädchen. Mal mit einem Kürbis in der Hand, mal balancierend auf einem Brunnenrand, mal mit ihrer Geburtstagstorte. Ein ganz normales Kind, ein ganz normales Mädchen.

Ukraine-Krieg: Mutter markiert Tochter, falls sie identifiziert werden muss

Doch das Foto, das Sasha Makoviy am Samstag, 2. April, von ihrer Tochter teilte, zeigt, dass seit dem Ukraine-Krieg nichts mehr normal ist im Lebens der ukrainischen Familie. Die Mutter hat den nackten Rücken der Tochter, die in Windeln an einem Maltisch steht, mit Kugelschreiber beschrieben. Auf der Haut zu lesen sind der Name des Kindes, ihr Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer.

Dazu schreibt die Mutter laut einer Übersetzung der britischen Zeitung Daily Mail: „Ich habe Vira beschriftet für den Fall, dass uns etwas passiert und jemand sie als einzige Überlebende aufnimmt.“ Sie habe dies bereits am Tag nach Kriegsausbruch getan, als sie das erste Mal Explosionen durch die russischen Angriffe hörte. „Ich habe das mit zitternden Händen geschrieben“, schreibt die ukrainische Künstlerin über diesen furchtbaren Moment. „Dann hatte ich einen noch verrückteren Gedanken: Warum habe ich sie nicht mit diesen Informationen tätowieren lassen?“

Ukrainische Mütter markieren ihre Kinder - „Und wir diskutieren hier über Gas?“

Laut Übersetzung von Bild haben andere ukrainische Mütter unter dem Post von Sasha Makoviy kommentiert, dass sie ebenfalls ihre Kinder kennzeichnen, falls ihnen oder den Kindern selbst etwas zustößt. „Ich habe die Informationen auf den Schneeanzug meiner Tochter gestickt“, soll einer Mutter kommentiert haben. Eine andere: „Ich habe es meinem Sohn auf die rechte Hand geschrieben, zusätzlich habe ich noch ein Stück Stoff mit den Nummern in seine Hose und in seine Jacke genäht.“

Auch die deutsche Autorin und ehemalige RTL-Journalistin Düzen Tekkal teilte das Foto des markierten Kindes und versah es mit einem emotionalen Text: „Stellt Euch vor, wir müssten das mit unseren eigenen Kindern machen. 1100 Kilometer von hier entfernt passiert das gerade. Und wir diskutieren hier in Europa über Gas? Was für eine Bankrotterklärung.“

Ukrainische Mutter ist mittlerweile mit ihrer Tochter geflüchtet

Sasha Makoviy, die den Körper ihres Kindes zur Identifizierung kennzeichnete, ist laut ihrem Instagram-Account mittlerweile mit ihrer Tochter nach Südfrankreich geflüchtet. Am Dienstag, 5. April, postete sie ein Bild von dem blonden Mädchen - diesmal lächelnd und mit einem Strauß gelber Frühlingsblumen. (smu)