Kreml-Krach? Wagner Chef Prigoschin widerspricht Putin-Propaganda

Von: Linus Prien

Der Wagner Chef Jegweni Prigoschin. © IMAGO / ITAR-TASS

Laut Wladimir Putin kämpft Russland in der Ukraine gegen die Nato. Diese Position teilt der Wagner Chef Jewgeni Prigoschin offenbar nicht. Damit positioniert er sich zum wiederholten Male anders als Putin.

Moskau - Jewgeni Prigoschin ist der Chef der Söldnertruppe Wagner. Diese kämpft für Russland im Ukraine-Krieg. Prigoschin ist ein mächtiger Mann in Moskau, der sich immer wieder mal anders positioniert als der russische Präsident Wladimir Putin. So auch in diesem Fall: Putin und andere russische Politiker, wie Dmitri Medwedew und Sergej Lawrow, haben immer wieder behauptet, Russland würde in der Ukraine gegen Neonazis kämpfen. Das Ziel des Kremls sei es gewesen, die Ukraine zu entnazifizieren und eine neue Regierung in Kiew einzusetzen. Davon will Prigoschin jetzt wohl jedoch nichts mehr wissen. Nach Angaben des amerikanischen Thinktanks „Institute for the Study of War“ (ISW) hat Prigoschin ausdrücklich gesagt, Russland kämpfe nicht gegen Nazis.

Prigoschin widerspricht Putin: Russland kämpft gegen die Ukraine, nicht gegen die Nato

Da hört es jedoch noch nicht auf. Zusätzlich verbreiten Putin und seine Vertrauten immer wieder die Erzählung, Russland würde nicht gegen die Ukraine kämpfen, sondern gegen die Nato. Auch mit dieser Aussage geht Prigoschin nicht konform. Russland kämpfe ausschließlich gegen Ukrainer, die jedoch mit Nato-Waffen ausgerüstet seien - nicht aber gegen die Nato.

Der Wagner Chef fügte dem noch hinzu, dass der russischen Führungsriege klar gewesen wäre, dass Nato-Staaten die Ukraine unterstützen würden: „es wäre lächerlich zu denken, dass Russland beim Beginn seiner Spezialoperation nicht die Nato-Hilfen eingepreist hätte“.

Wagner-Chef Prigoschin: „Nicht sicher“ ob es Nazis in der Ukraine gäbe

Prigoschins Zweifel an Putins Darstellung der Kriegsgründe führen ihm zum Schluss, dass die Entnazifizierungs-Ziele Russlands nicht umsetzbar sind, denn: Er sei sich „nicht sicher“, ob es überhaupt Nazis in der Ukraine gäbe. Gleichzeitig legt er die extremen Kriegsziele aus, die Russland seiner Ansicht nach haben sollte: Russland müsse demilitarisiert werden. Das werde erst passieren, wenn die Gesamtheit der ukrainischen Truppen ausgelöscht sei.

Ironischerweise rief Prigoschin in seinem Statement, in dem er sich gegen den russischen Präsidenten stellt, zur einigkeit im Kreml auf. Es dürfe werder in den Medien noch in der politischen Elite Streit über die Kriegsziele geben. Des Weiteren dürfe man genauso wenig die Ukraine unterschätzen. (lp)