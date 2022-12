Sorge vor neuer Offensive im Ukraine-Krieg wächst - Experte beschwichtigt

Von: Victoria Krumbeck

Über eine russische Offensive im neuen Jahr wird längst spekuliert. Eine Rede Putins scheint Konkretisierungen zu zeigen. Doch wie wahrscheinlich ist eine neue Großoffensive?

München/Moskau - Im Ukraine-Krieg wird die Sorge um eine neue Offensive Moskaus auf Kiew immer größer. Seit Tagen wird spekuliert, ob Russland die Ukraine Anfang des nächsten Jahres mit einer Großoffensive angreifen wird. Putin befeuerte die Spekulationen in einer Rede am Mittwoch (21. Dezember), in der er unter anderem über die Aufstockung des russischen Militärs sprach. Die Ukraine bereitet sich auf eine Offensive vor. Ein Experte sieht jedoch kein Potenzial für einen Angriff.

Ukraine-Krieg: Wagt Putin eine erneute Großoffensive auf Kiew?

„Ich bin sicher, dass wir Schritt für Schritt alle unsere Ziele erreichen“, sagte Wladimir Putin am Mittwoch bei einer vom Staatsfernsehen übertragenen Sitzung des russischen Verteidigungsministeriums. Um seine Ziele zu erreichen, hat Putin auch schon konkrete Pläne. „Unsere Einheiten haben bei diesem Spezialeinsatz umfangreiche Kampferfahrung gesammelt“, sagte der Kremlchef. Diese Erfahrung will Putin nun nutzen.

Für den Aufbau der russischen Streitkräfte sollen die Kampferfahrungen analysiert werden. „Unsere militärischen Möglichkeiten wachsen mit jedem Tag.“ Entgegen Expertenberichten fällt sein Urteil über die russischen Streitkräfte positiv aus. Während der Teilmobilisierung wurden 300.000 Menschen eingezogen. Einige würden sich bereits in der Ukraine befinden. Etwa 150.000 Menschen werden militärisch ausgebildet. Die Anzahl an Soldaten solle laut Putin ausreichen, „um die Operation durchzuführen“.

Krieg in der Ukraine: Erhöhung der russischen Streitkräfte auf 1,5 Millionen

Zusätzlich schlug Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu vor, die Zahl der Soldaten auf 1,5 Millionen anzuheben. Dies entspricht einer Erhöhung um 350.000 Mann. Putin erklärte sich mit den Vorschlägen einverstanden. Auch die Zahl der Zeitsoldaten soll erheblich steigen. Finanziell gäbe es keine Beschränkungen. „Das Land, die Regierung wird alles geben, was die Armee verlangt“, so Putin.

Doch was haben die Worte Putins zu bedeuten? Bereits zuvor rechnetet der ukrainische Oberkommandierende Walerij Saluschnyj mit einer neuen russischen Großoffensive im kommenden Jahr. „Im schlimmsten Fall Ende Januar“, wie er der britischen Zeitschrift Economist sagte. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie Kiew erneut angreifen werden“, sagte Saluschnyj.

Russische Offensive im Ukraine-Krieg: Experte sieht kein Potenzial für Angriff

Ein Experte sieht dies jedoch als unwahrscheinlich an. „Es ist eine große Herausforderung für Russland“, sag Ed Arnold, Verteidigungsexperte beim London Royal United Services Institute (RUSI) dem Spiegel. „Beide Seiten werden nächstes Jahr Gegenoffensiven starten, aber die Ukrainer sind in einer deutlich besseren Position“, lautete das Urteil von Arnold. Seiner Einschätzung nach wird sich Russland „auf den Rest von Luhansk und Donezk beschränken“. Westlich des Dnjepr sieht er kein Potenzial für einen Angriff.

Ein Grund, der gegen eine offensive Russlands spricht, sind die hohen Verluste der Eliteeinheiten, die für eine Offensive wichtig sein. Auch wenn Putin die Aufstockung des Militärs plant, ist es immer noch ein Unterschied, ob es sich dabei um ausgebildete Soldaten handle oder um Menschen mit wenig bis keiner Kampferfahrung. „Momentan sieht es so aus, als fehle die grundlegende Fähigkeit, die neuen Rekruten in Offensivaktionen auszubilden“, so Arnold.

Ukraine-Krieg: Offensive kann „ohne militärische Unterstützung“ von Belarus nicht stattfinden

Zusätzlich würde Belarus eine wichtige Rolle in einer neuen russischen Offensive gegen die Ukraine spielen. „Ein Angriff auf Kiew kann nicht ohne den Segen und womöglich auch nicht ohne militärische Unterstützung der belarussischen Regierung stattfinden“, sagte Ed Arnold. Am Montag (19. Dezember) war Putin das erste Mal seit dem Ukraine-Krieg nach Belarus gereist. Dort hatten sich beide Staatschefs unter anderem auf eine Fortsetzung der militärischen Kooperation geeinigt. Trotz der russisch-belarussischen Zusammenarbeit wolle sich Alexander Lukaschenko nicht in den Krieg einmischen.

Aus Moskau kommen allerdings auch friedlicherer Töne. Bei einem Besuch in Jekaterinburg am Donnerstag (22. Dezember) deutete Putin Verhandlungsbereitschaft an.

Sollte sich Arnolds Prognose bewahrheiten, dann wird es zu keiner erneuten Großoffensive kommen. Doch die Vergangenheit zeigt, dass Putin zu vielem imstande ist. An einen Angriffskrieg auf die Ukraine wollten und konnten viele nicht denken. Nun herrscht seit fast zehn Monaten Krieg. (vk)