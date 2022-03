Militärexperte sieht russische Invasion vor „Höhepunkt“ – und prognostiziert: „Es wird ein langer Krieg“

Von: Linus Prien

Teilen

Auf Twitter hat ein australischer Ex-General die Lage in der Ukraine analysiert. Er beschreibt die unterschiedlichen Phasen und Ziele des russischen Angriffs.

Canberra - Mick Ryan geht davon aus, dass weder Russland, noch die Ukraine aufhören werden zu kämpfen: „Es wird ein langer Krieg werden“, prognostiziert der Experte. Ryan ist ein ehemaliger australischer General und Militärexperte. Auf Twitter hat er die Taktik der russischen Armee im Krieg gegen die Ukraine analysiert. Er beschreibt drei Strategien und gibt einen ernüchternden Ausblick.

Ukraine-Krieg: Russland habe gezockt

Russland ist mit seiner gesamten Kampfkraft, die an ukrainischen Grenze stationiert wurde, ins Nachbarland eingefallen. Dennoch machten die russischen Truppen nur sehr langsame Fortschritte. Es gab viele Berichte von mangelhafter Versorgung der Truppen. Es habe an Munition, Ausrüstung und Nahrung gefehlt. Zudem soll die Moral der russischen Soldaten sehr niedrig gewesen sein. Es scheint nicht damit gerechnet worden zu sein, auf so viel ukrainischen Widerstand zu stoßen.

Zerstörte Landschaft in Mariupol © IMAGO/State Emergency Service of Ukrai

Laut Ryan habe Putin ursprünglich schnell in die Ukraine einmarschieren wollen. Dass dieser Plan scheitern konnte, sei nicht ausreichend berücksichtigt worden. Es habe sich beim ursprünglichen Einmarsch nicht um ein kalkuliertes Risiko gehandelt, sondern um eine Wette.

Ukraine-Krieg: Putins Angriff kurz vor seinem „Höhepunkt“

Es folgte die Strategie, kleinere ukrainische Städte zu bombardieren. Das Ziel war es dabei, Exempel für Kiew zu statuieren. Zeitgleich sollten die Bodentruppen Land in Richtung Kiew gewinnen. Doch auch dieser Plan ging nicht auf. Die russischen Konvois auf dem Boden waren nicht ausreichend vor ukrainischen Angriffen geschützt. Es habe deutlich größere Verluste auf russischer Seite gegeben, als erwartet.

Lesen Sie auch Penny ruft Nuss-Snack zurück: Leberschäden oder gar Leberkrebs nach Verzehr möglich Wer öfters Erdnüsse knabbert, sollte vor dem Verzehr einen Blick auf die Verpackung werfen. Ein Unternehmen ruft aktuell Chargen seines Snacks zurück. Der Grund: Es wurde ein für den Menschen gefährliches Pilzgift gefunden. Penny ruft Nuss-Snack zurück: Leberschäden oder gar Leberkrebs nach Verzehr möglich Ukraine-Krieg: „Energie-Zuschlag“ - Jetzt wird auch Fleisch teurer Die Ukraine-Krise facht die Verbraucherpreise in Deutschland mächtig an. Vor allem bei Lebensmitteln wird es teurer. Jetzt kündigt auch die Fleisch-Branche Nachholbedarf an. Ukraine-Krieg: „Energie-Zuschlag“ - Jetzt wird auch Fleisch teurer

Die Truppen auf dem Boden machten nicht den Fortschritt, den man sich erhofft hatte. Dem Experten zufolge stehe der russische Angriff nun vor seinem „Höhepunkt“. Das bedeutet nicht, dass die Intensität am höchsten sei, sondern dass die russische Armee jetzt in Erwägung ziehen müsse, eine Einsatzpause einzulegen.

Ukraine-Krieg: Die Prognose des Experten

Der Experte geht davon aus, dass Russland sich nicht zurückziehen werde. Viel mehr werde der Kreml jetzt neue Ziele bestimmen. Bei dieser neuen Taktik handle es sich um eine spontanere und vor allem brutalere Kriegführung, als zuvor. Ryan prognostiziert, dass nun Beschuss von Städten aus weiten Entfernungen beginnen werde. Zudem sollen die bisher eingenommenen Gebiete gehalten werden und ukrainische Infrastruktur und Produktionsstätten zerstört werden.

Laut dem ehemaligen General ist es nicht wahrscheinlich, dass eine der beiden Seiten aufhören würde, zu kämpfen. Man habe bereits in der Vergangenheit gesehen, dass Länder sich an Krisen anpassen können: „Es wird ein langer Krieg werden.“ (lp)