Neue Opfer: Russische Truppen sollen Häuser, Kindergärten und Schule in Kiew beschossen haben

Von: Anna-Katharina Ahnefeld

Die Ukraine kündigt neue Fluchtkorridore an. Russland zieht im Ukraine-Krieg die Schlinge um Mariupol immer enger. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt *: Die umkämpfte Hafenstadt Mariupol wird von Russland weiter eingekreist.

Die umkämpfte Hafenstadt Mariupol wird von Russland weiter eingekreist. Die Ukraine* kündigt neun Fluchtkorridore für Zivilisten an. Mehr zur Chronologie des eskalierten Ukraine-Konflikts* finden Sie hier.

Dieser News-Ticker zu den militärischen Kämpfen im Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert. Hier finden Sie die Hintergründe zum Ukraine-Konflikt*.

Update vom 18. März, 10.50 Uhr: Bei einem Angriff auf ein Wohnviertel der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko ein Mensch getötet und 19 verletzt worden. Unter den Verwundeten im Stadtteil Podil seien vier Kinder, sagte Klitschko am Freitag in einem Video, das er auf Telegram veröffentlichte. Russische Truppen hätten Wohnhäuser, Kindergärten und eine Schule beschossen. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Russland kämpft nun angeblich mitten im gebeutelten Mariupol – Ukrainer hoffen auf neue Fluchtkorridore

Erstmeldung vom 18. März, 10.50 Uhr:

Kiew – Der Ukraine-Krieg geht mit unverminderter Härte weiter. Am Freitag wurde aus der bislang größtenteils verschonten Stadt Lwiw nahe der polnischen Grenze eine heftige Explosion in der Nähe des Flughafens vermeldet.

Aber gerade auch die Situation in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol bleibt im Ukraine-Krieg* katastrophal. Nach eigenen Angaben ist Russlands* Armee mit ihren separatistischen Verbündeten ins Stadtzentrum vorgerückt, wo am Freitag gekämpft wurde. „In Mariupol ziehen die Einheiten der Volksrepublik Donezk mit Unterstützung der russischen Streitkräfte ihren Belagerungsring enger und bekämpfen die Nationalisten im Zentrum der Stadt“, erklärte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

Der Sprecher versicherte auch, dass die russischen Streitkräfte und die pro-russischen Separatisten inzwischen 90 Prozent des Gebietes der Region Luhansk kontrollierten, die ebenso wie Donezk von Moskau als unabhängige „Volksrepublik“ anerkannt wurde.

Ukraine-Krieg: Russland will 90 Prozent des ukrainischen Gebiets Luhansk erobert haben - News aktuell

Die russische Armee hat von weiteren Geländegewinnen im ostukrainischen Verwaltungsgebiet Luhansk berichtet. 90 Prozent seien unter Kontrolle gebracht worden, sagte Generalmajor Igor Konaschenkow, Sprecher des Verteidigungsministeriums, am Freitag in Moskau. Die Kräfte der Volksrepublik Luhansk seien „mit Feuerunterstützung der russischen Streitkräfte“ vorgerückt.

Die selbst ernannten „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk werden seit 2014 von Russland unterstützt und ausgerüstet. Das von ihnen kontrollierte Territorium umfasste vor dem russischen Angriff vom 24. Februar nur einen Teil der ukrainischen Verwaltungsgebiete Luhansk und Donezk. Die Separatisten beanspruchen diese größeren Gebiete - deren Eroberung ist eines der Kriegsziele Moskaus. Konaschenkow sprach auch von Geländegewinnen der Kräfte der Volksrepublik Donezk. Mit russischer Unterstützung zögen diese Kräfte den Ring um die Hafenstadt Mariupol enger. Im Stadtzentrum würden ukrainische Truppen bekämpft - der russische General sprach von „Nationalisten“.

Zivilisten folgen einem humanitären Korridor aus der umkämpften Stadt Mariupol. © IMAGO/Mikhail Tereshchenko

Die russische Armee zerstörte nach eigenen Angaben seit dem 24. Februar 183 Drohnen, 1406 Panzer und Panzerfahrzeuge, 138 Lafetten mit Raketenartillerie, 535 Artilleriegeschütze und 1200 Fahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-News aktuell: Ankündigung von neun Fluchtkorridore für Zivilisten

Ukrainischen Angaben zufolge sind für Freitag landesweit erneut neun Fluchtkorridore geplant, über die Zivilisten aus umkämpften Gebieten in Sicherheit gebracht werden sollen. Aus der von Russland belagerten Hafenstadt Mariupol sollen Menschen ins nordwestlich gelegene Saporischschja fliehen können, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Vormittag in einer Videobotschaft. Weitere sogenannte Korridore soll es beispielsweise in der nordöstlichen Region Sumy geben, die aus verschiedenen Städten ins zentralukrainische Poltawa führen.

Nach Mariupol, wo die Lage besonders dramatisch ist, sei zudem noch immer ein Tanklaster mit Kraftstoff für Privatautos auf dem Weg, sagte Wereschtschuk. In den vergangenen Tagen war Tausenden Zivilisten die Flucht aus Mariupol in eigenen Fahrzeugen geglückt. Viele stecken aber weiter in der Stadt am Asowschen Meer, in der es seit Tagen keinen Strom, kein Wasser und keine Heizung mehr gibt, fest. Hilfskonvois kommen nach Angaben aus Kiew* nicht bis zu den Menschen dort durch. (dpa/AFP/aka)