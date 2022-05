Nach Diebstahl von Landwirtschaftsgeräten: Russische Soldaten scheitern an elektronischen Sperren

Von: Linus Prien

Teilen

Mähdrescher in der Ukraine. © Dmytro Smolyenko via www.imago-images.de

In der Ukraine haben russische Truppen Landwirtschaftsmaschinen gestohlen. Die Maschinen waren jedoch durch elektronische Sperren geschützt.

Melitopol - Im Ukraine-Konflikt geht es in erster Linie um heftige Zusammenstöße zwischen ukrainischen Truppen und Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Mehrmals wurde den russischen Truppen aber vorgeworfen, ukrainische Häuser zu plündern und den Besitz von Ukrainern an sich zu reißen. Nun sind offenbar auch Landwirtschaftsgeräte betroffen.

Bei einer koordinierten Aktion in der Ukraine sollen Landwirtschaftsmaschinen von russischen Soldaten geklaut worden sein. Das berichtete der amerikanische Nachrichtensender CNN. Die Geräte wurden einem Verkäufer von Landwirtschaftsmaschinen gestohlen. Bei dem Diebstahl seien Geräte im Wert von fast 5 Millionen Dollar entwendet worden. Zuvor kursierten viele Videos im Netz, die ein umgekehrtes Bild zeigten: Ukrainische Landwirte schleppten während des eskalierten Ukraine-Konflikts immer wieder russische Panzer ab, die auf Straßen in der Ukraine liegengeblieben waren.

Ukraine-Krieg: Putins Soldaten sollen jetzt Landwirtschaftsmaschinen gestohlen haben

Laut dem amerikanischen Nachrichtensender CNN sind in den vergangenen Wochen vermehrt Berichte aufgekommen, dass russische Truppen Landwirtschaftsmaschinen, landwirtschaftliche Erträge und Baumaterial in der Ukraine gestohlen haben. Zuvor kursierten bereits Medienberichte, dass die russische Armee ukrainische Dörfer plünderten und humanitäre Hilfspakete stahlen, da sie selber kaum Verpflegung hatten. Dem Spiegel zufolge macht der Fall der Landwirtschaftsmaschinen jedoch den Anschein, dass er organisiert durchgeführt wurde.

Wie CNN unter Berufung auf eine Quelle in Melitopol berichtete, seien zunächst zwei Mähdrescher, ein Traktor und eine Sämaschine entwendet worden. Im Anschluss seien dann alle 27 Maschinen im Besitz des Verkäufers gestohlen worden. Auf einem Gerät, welches für den Diebstahl verwendet wurde, war angeblich ein „Z“ geschrieben. Das habe man mithilfe von Bildern beweisen können. Die Maschinen wurden im Anschluss nach Tschetschenien gebracht. Die gestohlenen Geräte, die per GPS nachverfolgt werden konnten, seien jedoch elektronisch gesperrt gewesen. Anscheinend sind die Diebe daran gescheitert, die Sperrung zu durchdringen.

Ukraine-Krieg: Russland stiehlt Erntegut im großen Stil - Teil der Strategie von Putins Angriff?

Der Diebstahl von Erntegut im großen Stil könnte ein ernsthaftes Problem für die Ukraine darstellen. Wie der Spiegel berichtete, seien laut Vize-Landwirtschaftsminister Taras Wyssozkyj bereits Hunderttausende Tonnen Getreide aus den Gebieten Saporischschja, Cherson, Donezk und Luhansk entwendet und nach Russland gebracht worden. Insgesamt sollen in diesen Gebieten 1,5 Millionen Tonnen Getreide gelagert sein.

Der Militärexperte und Professor an der Universität der Bundeswehr in München, Carlo Masala, nannte den Diebstahl von ukrainischen Landwirtschaftsgeräten „Teil der Strategie“. Dem Experten zufolge wolle man den Ukrainern „ihre Lebensgrundlage“ wegnehmen, wie er via Twitter ausführte. (lp)