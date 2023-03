„Verkommen und unterwürfig“: Vernichtendes Fazit nach Umfrage zu Ukraine-Krieg in Russland

Von: Nadja Austel

Besucher eines „patriotischen Konzerts“ anlässlich des Tags der Vaterlandsverteidigung im Luzhniki-Stadion in Moskau am 22. Februar 2023. © Natalia Kolesnikowa/AFP

Ein russischer Soziologe ist „schockiert über das Ausmaß der Zustimmung“ zum Ukraine-Krieg. Für einen politischen Umschwung sieht er schwarz.

Moskau – Die Haltung seiner Landsleute zum Angriff Russlands auf die Ukraine schockiert und frustriert Lew Gudkow. „Ich hatte eine viel schärfere und negativere öffentliche Reaktion auf die Kriegserklärung erwartet“, sagte der Soziologe gegenüber der polnischen Zeitschrift Nowaja Polscha in einem Interview. Die russische Gesellschaft sei noch „verkommener, unterwürfiger und passiver“, als er selbst geglaubt habe.

Der Soziologe leitet das Lewada-Zentrum mit Sitz in Moskau – das einzige vom Staat unabhängige Meinungsforschungsinstitut in Russland. Hier führt er eine monatliche Umfrage zur Stimmungslage in der russischen Bevölkerung zum Ukraine-Krieg durch. Seit dessen Beginn im Februar 2022 sei „das Bild so ziemlich dasselbe: Der Grad der Unterstützung für den Krieg liegt bei 70 bis 75 Prozent.“ Nur ein kleiner Teil von etwa zehn bis zwölf Prozent der Menschen in Russland sei entschieden gegen das Regime von Wladimir Putin und gegen den Krieg.

Russland: Meinung zu Ukraine-Krieg erschreckend positiv

Ergebnisse von Meinungsumfragen innerhalb Russlands werden aufgrund des repressiven Regimes teilweise abgetan. Die Menschen hätten Angst, die Wahrheit zu sagen und die Umfragen würden ein falsches Bild vermitteln, so die Vermutung. Doch Gudkow sieht die Sachlage anders – und zwar weitaus pessimistischer: Die Zahl derer, die gegen den Krieg sind, sei tatsächlich „verschwindend gering“.

Diese Realität nicht anzuerkennen, hält er für eine „Vogelstrauß-Politik“ und „die schlimmste Form intellektueller Feigheit“. Man müsse den Mut haben, die Realität zu sehen, und verstehen, was als Nächstes zu tun ist, meinte er. Dass die Leute aus Angst bei Meinungsumfragen nicht die Wahrheit sagen würden, sei „Unsinn“. Tatsächlich träfen sie durchaus auch sehr kritische Aussagen, auch wenn sie dabei aufgenommen würden.

Der russische Soziologe Lew Gudkow ist „schockiert über das Ausmaß der Zustimmung“ zum Ukraine-Krieg in seinem Land. (Archivbild) © Imago/Horst Galuschka

Das Problem sei vielmehr der Zustand der russischen Gesellschaft: „Die Hauptmerkmale sind eine Mischung aus Apathie, Opportunismus, großem Zynismus – und die Erwartung, dass der Krieg vorbei – und das Leben weitergeht wie bisher“, so Gudkow. Im Prinzip könne man von einem „amoralischen Zustand der Gesellschaft“ sprechen. „Eine Unfähigkeit, sich selbst nüchtern zu betrachten und sich einem repressiven Regime zu widersetzen.“

Russland im Ukraine-Krieg: Verluste haben keinen Effekt auf Zustimmung

Dass auch die enormen Verluste der russischen Streitkräfte nichts an der großflächigen Befürwortung des Ukraine-Krieges innerhalb von Russland ändern können, hat laut Soziologe Gudkow einfache Gründe. Das schlichte Fehlen von offiziellen Informationen über die Anzahl von Gefallenen und Verwundeten sei daran Schuld. „Nur zwei oder drei Mal“ habe das russische Verteidigungsministerium die Zahl der Gefallenen veröffentlicht. Und diese werde bekanntermaßen noch „stark unterschätzt“.

„Dieses Thema unterliegt der totalen Zensur“, sagte Gudkow. Und Informationen, die über Angehörige und Freunde von Gefallenen kommen, bleiben diffus. „Ein vollständiges Bild über das Ausmaß der Opfer und Verluste entsteht nicht“, berichtet der Soziologe. Dazu müsse man ausländische Quellen heranziehen – denen gegenüber jedoch ein starkes Misstrauen herrsche. Zudem seien durch die Zensur mehr als 20.000 Webseiten gesperrt. Es sei zwar über Umwege möglich, sie zu finden. Doch dann drohten Geldstrafen und Verhaftungen. „Der Effekt der Verluste ist also nicht sehr hoch“.

„Ich werde ständig für meinen Pessimismus getadelt“, so Gudkow gegenüber der Nowaja Polscha. Doch der stützte sich auf die erhobenen Daten. Im Land mache sich zwar bereits ein „Gefühl der bevorstehenden Kriegsniederlage“ breit. Und die Niederlage im Krieg werde ein „harter Schlag“ sein, der die Legitimität des Regimes und vor allem Putins untergraben wird. Mit radikalen Veränderungen in der russischen Gesellschaft rechne er dennoch nicht.

Putin: Russland Niederlage im Ukraine-Krieg wird sein Ende

In der politischen Landschaft Russlands gebe es durch das repressive Regime Putins weder eine nennenswerte Opposition noch einen geeigneten Nachfolger. Nach dem Abgang Putins komme es wahrscheinlich in Russlands Elite zu einem erbitterten Kampf um die Macht. „Aber das bedeutet nicht, dass sich die Aussicht auf Demokratie eröffnet“, meinte Gudkow. Er zieht ein nüchternes Fazit: „Wir russischen Soziologen sind in gewissem Sinne Pathologen einer gescheiterten oder toten Demokratie. (…) Das Einzige, was uns bleibt, ist, eine Diagnose zu stellen und herauszufinden, woran der Patient gestorben ist.“

Auch für das Fortleben seines Instituts sieht der 76-Jährige schwarz: „Sobald wir anfangen, einen Rückgang der Zustimmungsraten für Putin zu zeigen, werden wir gefressen und eliminiert – aber im Moment scheint es im Interesse der Behörden zu sein, dass sogar das oppositionelle Lewada-Zentrum eine einhellige Unterstützung für den Krieg und für Putin zeigt.“ (na)