Schlimmste Vorwürfe bestätigt? Russland gibt offenbar Einsatz von Höllenwaffe zu

Der Mehrfachraketenwerfer TOS-1 Buratino bei einer Übung in einem Militärgebiet in Russland. © Dmitry Roguli/ITAR -TASS/dpa

Kiew - Im Ukraine-Krieg schockt eine neue Nachricht: Es hat offenbar einen Bombenangriff auf eine Kinderklinik in der ukrainischen Stadt Mariupol gegeben, es gibt Tote und Verletzte. Das weltweite Entsetzen ist groß, Risslands Vorgehen wird als barbarisch, unmenschlich und feige bezeichnet.

Inmitten dieser neuen Schreckensnachricht scheint sich nun auch eine schlimme Befürchtung zu bewahrheiten. Russland setzt im Ukraine-Krieg offenbar auch eine besonders grausame Waffe ein, die alles im Umkreis den Erdboden gleichmacht: Den gepanzerten Mehrfachraketenwerfer TOS-1A, der in der Lage ist, 24 Raketen gleichzeitig abzufeuern. Die Raketen können mit einem thermobarischen Sprengkopf aufgerüstet werden und werden dadurch zu einer fürchterlichen Waffe: Durch Druck- und Hitzewellen können sie schwerste innere Verletzungen erzeugen, die Luft von Umstehenden werde „buchstäblich aus deren Lungen gesogen“, heißt es im Bericht der Bild. In einer Studie der CIA aus dem Jahr 2000 heiße es: „Diejenigen, die sich in der Nähe der Explosion aufhalten, werden ausgelöscht. Diejenigen, die sich am Explosionsrand befinden, erleiden mit großer Wahrscheinlichkeit viele innere (...) Verletzungen.“

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs gibt es die Befürchtung, dass Russland in der Ukraine den Flammenwerfer TOS-1 einsetzt. Die Raketenwefer wurden merhfach in der Nähe der russisch-ukrainischen Grenze gesehen. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte schon am ... gewarnt, dass die russischen Truppen den oft als Höllenwaffe bezeichneten Mehrfachraketenwerfer eingesetzt hat, auch die ... hatte dies behautet. Offiziell bestätigt waren die Vorwürfe jedoch bisher nie.

Nun aber scheint das russische Verteidigungsministerium den Einsatz des gepanzerten Mehrfachraketenwerfers selbst zugegeben zu haben. Die twitterte das britische Verteidigungsministerium hat am Dienstag, 9. März: Das russische Ministerium habe den Einsatz der Flammenwerfer des Typs TOS-1A bestätigt. Auch das ukrainische Nachrichtenportal Segodnya.ua berichtet darüber und bezieht sich auf einen Bericht des russischen Fernsehsenders Zvevda, der dem russischen Verteidigungsministerium gehört. Russland habe demnach zugegeben, im Ukraine-Krieg das Mehrfachraketenwerfer-System TOS-1 „Solnzepjok“ (übersetzt: „Sonnenhitze“) eingesetzt zu haben.

Beim 2001 entwickelten Flammenwerfer TOS-1A Solnzepjok handelt es sich laut der Fachzeitschrift Militär aktuell um den Nachfolger des TOS-1 Buratino, mit dem Unterschied, dass das neuere Modell auf bis zu sechs Kilometer entfernte Ziele feuer kann. Der Vorgänger TOS-1 Buratino hatte eine Reichweite von 3,5 Kilometer. Erstmals zum Einsatz sei der Mehrfachraketenwerfer TOS-1 in den 1980er Jahren im sowjetisch-afghanischen Krieg, im Tschetschenien-Krieg seien damit „großflächig Minenfelder beschossen“ worden. Laut einem Bericht des Stern isst der TOS-1-Flammenwerfer in der Lage, Bunker, Tunnel und <Festungen zu zestören. ng

Thermobarische Bombe (Vakuumbombe oder Aerosolbombe)

Eine Thermobarische Bombe oder im Deutschen Aerosolbombe genannt bezeichnet eine spezielle Waffe, die beim Auslösen eine Substanz ohne Oxidationsmittel als Aerosol in der Luft verteilt und dieses mit dem Sauerstoff der Umgebung vermengt dann zündet. Durch die zwei Phasen der Explosion wird ein Vakuum erzeugt, woraus sich der umgangssprachliche Name Vakuumbombe ableitet.

Durch die Verteilung der Aerosole wirkt die Vakuumbombe effektiver beim Beschuss von befestigten Strukturen. Zusätzlich zu der großflächigen Wirkung kommt es bei der Zündung einer Aerosolbombe zu stärkerer Hitzeentwicklung als bei konventionellen Bomben. Der Einsatz von Aerosolbomben ist nach dem Genfer Protokoll III über Brandwaffen von 1980 in der Nähe ziviler Strukturen oder Zivilisten verboten.

Der Mehrfachraketenwerfer TOS-1 Buratino bei einer Übung in einem Militärgebiet in Russland. © Dmitry Roguli/ITAR -TASS/dpa

Britain says the Russian Ministry of Defense has confirmed the use in Ukraine of the TOS-1A weapon system, which uses thermobaric rockets.



„The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine,“ it said on Twitter. „The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.“



Thermobaric weapons, sometimes called „vacuum bombs,“ basically suck in oxygen from the surrounding air to generate a more high-temperature explosion than conventional bombs.



Though not illegal, their usage is controversial because they are much more devastating than conventional explosives of a similar size, and have a devastating impact on anyone caught in their blast radius.



The United States has used them in Vietnam and more recently in Afghanistan to destroy mountain caves where militants were hiding.



Russia used them in its war in Chechnya in 1999 and was condemned by Human Rights Watch for doing so.



Russian-made thermobaric weapons were also reportedly used in the Syrian civil war by the regime of Bashar al-Assad.

Onlinezeitung Segodnya.ua. Russland hat zugegeben, im Krieg gegen die Ukraine das Mehrfachraketenwerfersystem TOS-1 „Solntepek“ eingesetzt zu haben, das mit thermobarer Munition bestückt werden kann.

Der russische Fernsehsender Zvezda, der dem russischen Verteidigungsministerium gehört, berichtete dies.

Am 9. März veröffentlichte der Fernsehsender die Information, dass der Besatzungsschütze Sergej Gubarew das System TOS-1A „Solntepek“ am 4. März in einem Gefecht mit den ukrainischen Streitkräften in der Region Tschernihiw eingesetzt hat.

Das britische Verteidigungsministerium betonte in seiner Antwort, dass das TOS-1A-System thermobarische Sprengköpfe (von den Russen auch „Vakuumbomben“ genannt) einsetzen könne. Der Einsatz des TOS-1A-Systems durch die russischen Besatzer gegen die ukrainische Zivilbevölkerung widerspricht dem Kriegsvölkerrecht.

Das russische Verteidigungsministerium hat das Waffensystem TOS-1A in der Ukraine eingesetzt. TOS-1A verwendet thermobarische Raketen, die Brand- und Explosionseffekte erzeugen. Im folgenden Video erfahren Sie mehr über diese Waffe und ihre verheerenden Auswirkungen.#StandWithUkraine pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD

- Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 9, 2022 h2. Thermobarische Sprengköpfe sind verboten

Sie explodieren in zwei Stufen. Zunächst stößt der Sprengkopf ein entzündliches Gemisch in Form eines Aerosols aus, dann explodiert der zweite Teil, der das um ihn herum versprühte Aerosol zur Detonation bringt. Aufgrund dieser Wirkung hat thermobarische Munition eine deutlich höhere Letalität und Sprengkraft.

Nach den internationalen Kriegsführungskonventionen darf solche thermobarische Munition nicht gegen militärische Ziele oder feindliches Personal eingesetzt werden, wenn sie Zivilisten verletzen könnte. Darüber hinaus ist der Einsatz von thermobarischer Munition gegen militärisches Personal verboten, es sei denn, der erzielte Nutzen rechtfertigt den Einsatz nicht.

21.45 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium hat den Einsatz der Flammenwerfer des Typs TOS-1A im Angriffskrieg gegen die Ukraine bestätigt. Diese auch Vakuumbomben, Aerosol- oder Druckluftbomben genannten Geschosse entfachen einen Feuersturm, der gewaltige Mengen Sauerstoff aus der Luft zieht und so ein Vakuum erzeugt. Das berichtet das britische Verteidungsministerium via Twitter.

