Verheerender Raketenschlag gegen Russland? Ukraine soll bis zu 200 Soldaten getötet haben

Von: Nail Akkoyun

Russland muss im Ukraine-Krieg erneut herbe Verluste hinnehmen. Grund ist offenbar ein Raketenangriff auf einer besetzten Insel.

Dscharylhatsch – Der Himars-Mehrfachraketenwerfer bleibt für die ukrainische Armee in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland unverzichtbar. Nun ist der Ukraine mithilfe des US-amerikanischen Artilleriesystems offenbar erneut ein bedeutender Gegenschlag im Ukraine-Krieg gelungen. Bei einem Angriff auf ein Ausbildungslager auf der besetzten Schwarzmeer-Insel Dscharylhatsch in der Region Cherson sollen „Dutzende“ russische Soldaten getötet worden sein. Darüber berichtet unter anderem die Kyiv Post. In weiteren ukrainischen Medien wird von rund 200 Todesopfern berichtet, Kiew bestätigte diese Berichte bislang jedoch nicht.

Diese Aufnahme vom 25. Juli zeigt eine Explosion während eines Gefechts. Wo in der Ukraine die Aufnahme entstanden ist, ist nicht bekannt. © Evgeny Biyatov/Imago

Doch auch wenn die genauen Umstände noch unklar sind, kursieren auf Twitter bereits von einer Drohne gefilmte Aufnahmen, die mehrere Explosionen am Ufer des Schwarzen Meeres zeigen sollen. Ukrainischen Angaben zufolge ist der Angriff dank Hinweisen aus dem „Untergrund“ möglich gewesen. „Dank der Informationen aus dem Untergrund in den vorübergehend besetzten Gebieten wurden Dutzende von Eindringlingen und feindliche Ausrüstung zerstört“, hieß es in einem Facebook-Beitrag des Nationalen Widerstandszentrums der Ukraine.

Kritik an Russland: „Im Krieg mit unserer eigenen Dummheit und Schlamperei“

Wann genau es zu dem mutmaßlichen Himars-Angriff gekommen sein soll, ist nicht bekannt. Allerdings berichten auch russische Militärblogger über den Raketenschlag. Erstmals bekannt wurden die russischen Stellungen auf der sonst verwaisten Dscharylhatsch-Insel nach einem Kriegsbericht der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). Die dokumentierte bereits im Juli die dortige Weiterbildung russischer Truppen.

In den vergangenen Monaten ist es schon mehrfach zu erfolgreichen Himars-Attacken der ukrainischen Armee gekommen. Offenbar machte es das russische Militär dem Gegner zum Teil allerdings recht einfach: Im Juni erklärten russische Militärblogger, ihre Armee befinde sich „im Krieg mit unserer eigenen Dummheit und Schlamperei“. Zuvor tauchten Berichte auf, denen zufolge bis zu 100 Russen getötet wurden, als ein ukrainischer Einschlag eine Versammlung von Soldaten traf, die auf eine Rede ihres Kommandeurs warteten.

Laut einem Medienbericht sind die Raketenwerfer inzwischen aber offenbar weniger effektiv als noch vor einigen Monaten. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf mehrere involvierte Personen, dass Russland kürzlich vermehrt elektronische Störsender einsetze, um das GPS-Zielsystem der Himars zu beeinträchtigen. US-amerikanische und ukrainische Beamte würden daher kontinuierlich daran arbeiten, die Himars-Software zu optimieren, um den zunehmenden russischen Störaktionen standzuhalten. (nak)