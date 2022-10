Russen-Referenden in Deutschland? Putin-Vertreter träumt von „Territorium vom Pazifik bis zum Atlantik“.

Wahlhelfer zählen die Stimmen in einem Wahllokal in Donezk während des völkerrechtswidrigen Scheinreferendums über den Beitritt von besetzten Gebieten der Ukraine zu Russland. © IMAGO/Dmitry Feoktistov

Ein prorussischer Politiker schlägt Referenden wie in Cherson auch in Deutschland und Frankreich vor - und philosophiert von „Referenden wie in Cherson“.

Cherson - Russland hat im Ukraine-Krieg die vier ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja nach Scheinreferenden völkerrechtswidrig annektiert. Dem stellvertretenden Chef der russischen Militärverwaltung in Cherson, Kirill Stremousow, ist dies offenbar nicht genug. In einem auf Twitter geteilten Video schlägt er vor, auch in europäischen Staaten Referenden zum Anschluss an Russland abzuhalten - etwa in Frankreich oder Deutschland. Der in der Ukraine geborene Beamte träumt offenbar von einem Russland mit einem „Territorium vom Pazifik bis zum Atlantik“.

Vizechef der Militärverwaltung in Cherson schlägt russische Referenden in Frankreich und Deutschland vor

Kirill Stremousow wurde im ukrainischen Donezk geboren, vertrat aber bereits seit Langem prorussische Ansichten. Im September warf der ukrainische Geheimdienst SBU Stremousow vor, Russland maßgeblich bei der Durchführung der völkerrechtswidrigen Scheinreferenden in den Gebieten Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson unterstützt zu haben.

„Wir werden Europa vorschlagen, Referenden genau wie in Cherson abzuhalten“, sagte der Vizechef der Militärverwaltung nun in einem Video. Anton Herashchenko, ein Berater des ukrainischen Innenministeriums, teilte das Video am Mittwoch auf Twitter. Seitdem hatte der kurze Clip mehr als 360.000 Aufrufe.

Nach Referenden in Deutschland und Frankreich: Russisches„Territorium vom Pazifik bis zum Atlantik“

Frankreich könne beitreten und dann etwa „Französische Republik der Russischen Föderation“ heißen, schlägt der prorussische Ukrainer vor. Auch in deutschen Regionen kann sich Stremousow offenbar vorstellen, Referenden abzuhalten. „Wir sind bereit, soziale Rechte aller zu wahren“, wirbt er für seine Idee. Der Vizechef verspricht auch „die nötige Menge an Gas und Kraftstoff bereitzustellen.“ Der prorussische Politiker beschreibt, ein solcher Anschluss an russisches Gebiete würde für ihn bedeuten, „so zu leben, wie wir einst in der Sowjetunion gelebt haben, nur dass sich unser Territorium jetzt vom Pazifik bis zum Atlantik erstreckt.“

Die UN-Vollversammlung hatte vergangene Woche mit großer Mehrheit Russlands illegale Annexionen in der Ukraine verurteilt. 143 der 193 UN-Mitgliedstaaten stimmten auf einer Dringlichkeitssitzung für eine entsprechende Resolution, fünf dagegen. In den Kommentaren unter dem Video fragte eine Nutzerin scherzhaft, ob es sich womöglich um einen sogenannten „Deep Fake“ handeln könnte.

Als Deep Fake wird eine digitale Fälschung eines Videos mithilfe von künstlicher Intelligenz verstanden. Während des Ukraine-Kriegs kam diese Technik bereits prominent zur Anwendung. So musste Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey während einer Video-Konferenz feststellen, dass es sich bei ihrem Gesprächspartner nicht um Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko handelte, sondern sie Fälschern aufgesessen war. Der absurde Vorschlag von Stremousow reiht sich allerdings nahtlos in viele bislang von ihm verbreiteten Äußerungen ein.