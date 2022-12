Scholz stellt Gespräche mit Putin zur Beendigung des Ukraine-Kriegs in Aussicht – Gefahr für Eskalation „groß“

Von: Felix Durach

Teilen

Bundeskanzler Olaf Scholz drängt weiterhin auf eine diplomatische Lösung des Ukraine-Kriegs und stellt Gespräche mit Putin in Aussicht. Der News-Ticker zur Kriegsdiplomatie.

Scholz stellt Gespräche mit Putin in Aussicht: Der Bundeskanzler drängt auf eine diplomatische Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine.

stellt in Aussicht: Der Bundeskanzler drängt auf eine diplomatische Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Dieser News-Ticker zu diplomatischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Berlin — Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat weitere Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Beendigung des Ukraine-Kriegs in Aussicht gestellt. Das erklärte der deutsche Regierungschef gegenüber der Süddeutschen Zeitung. „Unser Ziel ist, dass Russland seinen Angriffskrieg beendet und dass die Ukraine ihre Integrität verteidigt“, sagte Scholz. Dazu werde es „notwendig sein zu sprechen“, erklärte der Kanzler weiter. „Ob das per Telefon, Videoschalte oder an einem langen Tisch geschieht, muss sich erweisen.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verfolgt die Redebeiträge in der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag. © Michael Kappeler/dpa

Scholz stellt Gespräche mit Putin in Aussicht – Kreml-Chef müsse „einsehen, dass das so nicht weitergeht“

Der Bundeskanzler schätzte die Gefahr einer weiteren Eskalation im Ukraine-Krieg durch Russland als „groß“ ein. Das liege vor allem an den militärischen Misserfolgen der russischen Armee in den vergangenen Monaten. Die russischen Streitkräfte konnten in diesem Zeitraum kaum mehr offensive Aktionen durchführen und fokussieren sich aktuell auf Attacken auf die ukrainische Energieversorgung. Der kampflose Rückzug aus der strategisch wichtigen Hafenstadt Cherson stellte den zwischenzeitlichen Höhepunkt dieser Entwicklung dar.

Russland müsse „einsehen, dass das so nicht weitergeht“, so Scholz. Putin müsse „den Krieg beenden, Truppen zurückziehen und so die Möglichkeit für eine gegenseitige Verständigung schaffen“. Der Appell könne nur sein: „Putin, beenden Sie diesen Krieg.“

Ukraine-Krieg: Scholz drängt auf diplomatische Lösung

Scholz hatte Anfang Dezember erstmals seit Mitte September wieder ein Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen geführt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte im Anschluss, der Bundeskanzler habe in dem einstündigen Gespräch auf eine diplomatische Lösung gedrängt. (fd mit dpa)