„Wie Hunde“: Russische Soldaten verweigern Kampf – und landen offenbar in Gefängnisgrube

Von: Stephanie Munk

Aus dem Ukraine-Krieg kursiert ein Video, das russische Soldaten in einer Gefängnisgrube zeigt. Sie beklagen, sie würden ungerecht behandelt.

Kiew – Über 600.000 Menschen haben auf Twitter bereits ein Video angesehen, das von Resignation und Verzweiflung geprägt ist. Es zeigt sieben russische Soldaten in einer dreckigen, unterirdischen Grube. Sie sitzen oder liegen ausgemergelt und niedergeschlagen am Boden und wollen offensichtlich auf Missstände in der russischen Armee aufmerksam machen.

Das Video stammt offenbar aus dem Ukraine-Krieg, veröffentlicht wurde es von dem unabhängigen Projekt WarTranslated, das Materialien über den Ukraine-Krieg ins Englische übersetzt, um es einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Unabhängig verifiziert ist das Video nicht. Wo genau es im Krieg aufgenommen worden sein soll, ist unklar.

Eine vier Meter tiefe Grube in der Nähe des Dorfes Borova in der Ukraine. Solche Gruben werden offenbar benutzt, um Soldaten vorübergehend gefangen zu halten. © Ashley Chan/Imago

Russische Soldaten sitzen offenbar in Gefängnisgrube – „Kein Kommandeur, keine Fahrzeuge“

Einer der russischen Soldaten spricht in die Kamera: „Wir wurden in diese Grube gesperrt, weil wir uns weigerten, bis zur Nulllinie zu gehen.“ Gemeint ist offenbar die vorderste Frontlinie, die von russischen Soldaten oft als „Nulllinie“ bezeichnet wird. „Wir sitzen hier seit zwei Tagen“, so der Mann, ihr Kommandeur habe es so befohlen.

Ein anderer Mann rappelt sich vom Boden auf und beklagt sich, er hätte die Front seit neun Monaten kein einziges Mal verlassen dürfen. „Wir haben keinen Kommandeur, der uns bis zur Frontlinie begleitet. Keine Fahrzeuge. Keine Funkkommunikation.“ Sie würden „zwischen Baumreihen geworfen worden wie Hunde“. „Mit einem Gewehr gegen einen Panzer“, ergänzt ein anderer Soldat resigniert. „Armee Russlands, so kämpfen wir.“ Auffallend auch: Ein paar der Männer tragen keine festen Armeeschuhe, sondern normale Sneakers.

Videos über Missstände in russischer Armee: Kein Einzelfall

Dass sie nur mit Gewehren ausgestattet gegen Panzer kämpfen sollen, berichteten russische Soldaten auch in einem anderen Video, das vergangene Woche in den sozialen Medien verbreitet wurde. Unter diesen Bedingungen weigerten sie sich zu kämpfen, erklärten die Männer. Immer wieder tauchen solche und ähnliche Videos von der Ukraine-Front auf – im März auch von einigen vermummten Soldaten, die beklagten, ihnen werde von ihren Kommandeuren mit Inhaftierung gedroht, wenn sie Kämpfe verweigerten.

Wie viele russische Soldaten im Ukraine-Krieg verwundet werden oder sterben, ist nicht bekannt - die Ukraine und Russland veröffentlichen zu den Verlusten völlig unterschiedliche Zahlen. Zwei unabhängige Portale bemühten sich nun, objektive Zahlen zu identifizieren und kamen auf mindestens 47.000 getötete russische Soldaten. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu gab wenig später bekannt, dass die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive bereits 26.000 Soldaten verloren hätte.

Ein enormes Waffenarsenal soll nun die Wagner-Gruppe der russischen Armee übergeben haben, darunter auch Panzer, Raketenwerfer und Haubitzen. Die Ausrüstung soll an die Nähe der Front im Ukraine-Krieg gebracht werden, hieß es vom russischen Verteidigungsministerium. (smu)