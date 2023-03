„Sie drohen, uns zu vernichten“: Russische Soldaten an Rückzug gehindert – Videobotschaft an Putin

Von: Nadja Austel

In dem Video behaupten russische Soldaten der „Sturm“-Einheit, dass ihre Vorgesetzten sie „vernichten“ wollen. © The Guardian/Repost Video/Screenshot

In einem Video behaupten russische Soldaten, dass ihre Vorgesetzten sie „vernichten“ wollen – weil sie Zeugen der fahrlässigen militärischen Führung sind.

Moskau – Die verbliebenen Mitglieder einer erst kürzlich gebildeten Angriffseinheit Russlands mit dem Namen „Sturm“ veröffentlichen ein Video, in dem sie schwere Anschuldigungen gegen ihre eigenen Vorgesetzten richten. Man habe sie am Rückzug von ihrer Position an der östlichen Front im Ukraine-Krieg gehindert und ihnen mit dem Tod gedroht, sollten sie nicht weiter kämpfen und vorrücken.

In den Aufnahmen richtet sich eine Truppe Soldaten direkt an Präsident Wladimir Putin. Etwa zwei Dutzend Männer in Militäruniform sind darauf zu sehen, sie kauern in einem kleinen Raum dicht beisammen. Sie seien die Überbleibsel der Einheit „Sturm“, ein Angriffskommando des Verteidigungsministeriums von Russland.

Ukraine-Krieg: Russland richtet Sperrtrupps gegen eigene Streitkräfte

„Wir standen 14 Tage lang unter offenem Mörser- und Artilleriebeschuss“, sagt der russische Soldat Alexander Gorin in dem Video-Appell, der am vergangenen Freitag (24. März) erstmals auf russischen Telegram-Kanälen erscheint. „Wir haben große Verluste erlitten. 34 Menschen wurden verletzt und 22 starben, darunter auch unser Kommandeur.“

Die Einheit habe zu Beginn der Operationen 161 Mann umfasst. Gorin berichtet, seine Männer hätten sich nach zwei Wochen Überlebenskampf unter offenem Beschuss schließlich an das Hauptquartier der russischen Armee gewendet und erfahren, dass eine Evakuierung geplant sei. Doch ihre direkten Vorgesetzten hätten ihnen den Rückzug verweigert: „Sie haben Sperrtruppen hinter uns postiert und lassen uns nicht von unserer Position weg (…) Sie drohen, uns einzeln und als Einheit zu vernichten.“

Russische Soldaten im Ukraine-Krieg am Rückzug gehindert

Sperrtruppen dieser Art werden laut Bericht des Guardians hinter Frontkräften von Russland eingesetzt, um die Disziplin aufrechtzuerhalten – und letztendlich die Soldaten an der Flucht zu hindern. Gorin nennt im Video auch den Grund, den er hinter der Weigerung seiner Vorgesetzten zur Evakuierung vermutet: „Sie wollen uns als Zeugen einer absolut fahrlässigen und kriminellen Führung der Brigade vernichten.“

„Unsere Kommandeure sind eine kriminelle Organisation. Anders kann man es nicht ausdrücken“, sagte ein anderer russischer Soldat, der sich als Sergej Moldanow zu erkennen gibt. Der Guardian identifizierte acht Männer in dem Video, wovon drei auf Nachfrage bestätigten, dass sie Mitglieder der „Sturm“-Einheit sind. Auch die Aussagen im Video verifizierten sie.

Ukraine-Front: Russische Soldaten kritisieren Kommandeure

Die „Sturm“-Einheit wurde im Januar vom Verteidigungsministerium Russlands aufgestellt, um an Moskaus harter Winteroffensive in der Ostukraine teilzunehmen. Laut Berichten in russischen Medien und Fotos, einige der Kämpfer auf Social Media veröffentlicht hatten, besteht die Einheit größtenteils aus russischen Veteranen, die 2014 an der ersten russischen Offensive in der Ukraine teilgenommen haben.

Die Soldaten im Video behaupten zudem, dass sie gezwungen wurden, ihren Befehlshabern Geld zu geben. Ihr Appell ist das letzte in einer Reihe ähnlicher Videos, die seit Januar aufgetaucht sind und in denen sich russische Soldaten über ihre schlechte Behandlung beschweren. (na)