200.000 Soldaten getötet oder verwundet – US-General nennt schockierende Zahlen zum Ukraine-Krieg

Von: Fabian Müller

Ukrainische Soldaten bedecken den Sarg eines Kameraden mit einer ukrainischen Flagge während einer Trauerfeier für die Soldaten. (Archivbild) © Vincenzo Circosta/dpa

Im Krieg in der Ukraine sind nach Angaben von US-General Mark Milley 200.000 Soldaten getötet oder verwundet worden. Er hofft nun auf Verhandlungen.

Kiew - Was US-General Mark Milley gerade in einer Rede in New York verkündete, war in dieser Drastik wohl vielen nicht bewusst. Rund 200.000 Soldaten seien im Krieg in der Ukraine getötet oder verletzt worden, sagte der Generalstabschef der US-Armee. Außerdem seien rund 40.000 Zivilisten in dem Konflikt ums Leben gekommen. Die Schätzungen sind die bislang höchsten von offizieller Seite.

„Wir haben es mit weit über 100.000 getöteten oder verwundeten russischen Soldaten zu tun“, sagte der ranghöchste militärische Berater von US-Präsident Joe Biden. „Dasselbe gilt wahrscheinlich auch für die ukrainische Seite.“ Er sprach zugleich von 40.000 getöteten Zivilisten.

Milley betonte aber auch, es gebe inzwischen erste Anzeichen dafür, dass Kiew bereit sei, wieder Gespräche mit Moskau aufzunehmen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte hierfür allerdings den Abgang von Amtskollege Wladimir Putin.

Milley fügte in seiner Rede an, dass Russland und die Ukraine zur „gegenseitigen Erkenntnis“ gelangen müssten, dass ein Kriegsende „mit militärischen Mitteln vielleicht nicht zu erreichen ist und man sich daher anderen Mitteln zuwenden muss“. Das Ausmaß der Verluste könne sowohl Moskau als auch Kiew von der Notwendigkeit überzeugen, in den Wintermonaten zu verhandeln, wenn aufgrund der Witterung die Gefechte erschwert sein könnten.

Beide Seiten gehen bislang mit genauen Opferzahlen nicht an die Öffentlichkeit. In der letzten offiziellen Erklärung des Kreml aus dem September hieß es, seit Beginn des Ukraine-Kriegs seien 5937 Soldaten getötet worden; Verteidigungsminister Sergej Schoigu wies Berichte über eine wesentlich höhere Zahl von Toten zurück.

Video: US-General Milley: Ukraine leitet neue Phase des Krieges ein

Auch die Ukraine hielt sich bislang mit der Angabe von Opferzahlen zurück, im vergangenen August wurde der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, in ukrainischen Medien mit der Aussage zitiert, dass bisher 9000 ukrainische Soldaten gefallen seien.

„Es gab ein enormes Maß an menschlichem Leid“, sagte General Milley. Er wies zudem auf die geschätzt 15 bis 30 Millionen Flüchtlinge hin, die wegen des Konflikts in der Ukraine entstanden sind. Die UN hat bisher 7,8 Millionen geflohene Menschen aus der Ukraine in Europa registriert, in dieser Zahl sind jedoch nicht diejenigen enthalten, die innerhalb des Landes aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. (fmü)