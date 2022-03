Ukraine-Talk: Olaf Scholz im Kreuzverhör bei „Anne Will“

Olaf Scholz ist erneut zu Gast in der ARD-Sendung „Anne Will“. (Archivbild) © Jürgen Heinrich/ Imago

Die Bundespolitik wird von der Ukraine-Krise dominiert. Bei „Anne Will“ wird Kanzler Scholz von der Moderatorin zur Reaktion im Ukraine-Krieg ins Kreuzverhör genommen.

Berlin - Auch im ARD-Polit-Talk „Anne Will*“ steht der Ukraine-Konflikt* im Mittelpunkt. Seit Wochen gibt es in den umkämpften Gebieten keine Aussichten auf Frieden. Die Lage in der umkämpften Hafenstadt Mariupol und der nordukrainische Stadt Tschernihiw ist prekär. Am Sonntagabend um 22.00 Uhr diskutiert Moderatorin Anne Will den Krieg in der Ukraine mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Dabei soll es unter anderem um die Haltung der Bundesrepublik gehen.

Olaf Scholz bei „Anne Will“: Talk zu Ukraine-Krieg, Bundeswehr und Energiekosten

Normalerweise sitzt in der Talk-Runde „Anne Will“ eine bunte Mischung aus Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft. Doch in der Sendung vom 27. März gibt es ein intensives Vier-Augen-Gespräch: Als einziger Gast muss sich Olaf Scholz* im Ersten den Fragen der Journalistin stellen.

Thema des Abends werden erneut der Krieg in der Ukraine und die Reaktionen in Deutschland sein. Bislang hatte Deutschland mit Waffenlieferungen in die Ukraine und einer Erhöhung des Vermögens für die Bundeswehr reagiert. Zum geplanten Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro wolle sich Scholz laut Deutscher Presse-Agentur am Abend in der Sendung äußern.

Außerdem soll es darum gehen, wie der russische Präsident Wladimir Putin* gestoppt werden könne. Anne Will wird dem Bundeskanzler auch die Frage stellen, wie die Führungsrolle Deutschlands, wie sie der ukrainische Präsident Selenskyj forderte, aussehen solle. Doch auch die Auswirkungen des Krieges auf Deutschland werden Thema sein: „Können die von der Ampel-Koalition beschlossenen Maßnahmen gegen hohe Energiekosten die Bevölkerung entlasten? Und: Ist die Hoffnung auf ein friedliches Europa für lange Zeit vorbei?“, lauten einige Fragen, die am Sonntagabend geklärt werden sollen. (sf) *Merkur.de ist ein Angebot von Ippen.Media.