Momentum für die Ukraine: Taurus-Raketen würden einen Unterschied machen

Von: Robert Wagner

Die Raketen aus Großbritannien und Frankreich erweisen sich als „Game-Changer“ in der Ukraine. Der Vorteil wäre mit den deutschen Taurus-Raketen aber noch größer.

Kiew/Berlin – Seit dem Mai 2023 haben die ukrainischen Streitkräfte hocheffektive westliche Langstreckenraketen zur Verfügung. Die britischen „Storm Shadow“-Marschflugkörper seien mit ihrer großen Reichweite von bis zu 250 Kilometern ein „echter Game-Changer“ im Krieg gegen Russland, sagte damals ein hochrangiger US-Militär dem Nachrichtensender CNN. Im darauffolgenden Juli lieferte auch Frankreich seine fast baugleichen „SCALP“-Raketen an die Ukraine. Beide Modelle sind ein britisch-französisches Gemeinschaftsprojekt, das in den Jahren um 2000 herum entwickelt und in Dienst gestellt wurde.

Bereits im Februar hatte der britische Premierminister Rishi Sunak die Lieferung von „Waffen mit größerer Reichweite“ an die überfallene Ukraine angekündigt. „Wir haben entschieden, neue Raketen zu liefern, die der Ukraine Schläge in der Tiefe erlauben“, sagte im Juli der französische Präsident Emmanuel Macron zu der Entscheidung, Kiew mit „SCALP“-Raketen zu beliefern. Und diese „Schläge in die Tiefe“ bringen Russland im Ukraine-Krieg bereits jetzt schwer in Bedrängnis, wie der US-Militärblogger David Axe gestern (8. August) für Forbes berichtete.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gratuliert anlässlich des „Tages der Luftwaffe“ Angehörigen der Luftstreitkräfte seines Landes. Bei dieser Gelegenheit unterschrieb er eine aus Großbritannien gelieferte „Storm Shadow“-Rakete. © IMAGO / UPI Photo

Westliche Langstreckenraketen: „Game-Changer“ für das einzige Bomberregiment der Ukraine

Schon Mitte Mai bestätigte Russland erste Angriffe der Ukraine mit den britischen „Storm Shadows“. Seitdem fliegen die Piloten der 7. Taktischen Fliegerbrigade, das einzige Bomberregiment der ukrainischen Luftwaffe, beständig Luftangriffe gegen russische Ziele in den besetzten Teilen des Landes tief hinter der Front. Die aus Sowjetzeiten stammenden Überschallbomber des Regiments vom Typ Suchoi Su-24 wurden von ukrainischen und westlichen Technikern mit den aus Frankreich und Großbritannien gelieferten Langstreckenraketen bestückt. Jeder Bomber trägt nun zwei dieser Raketen.

Zuvor warfen die Suchoi Su-24 nur ungelenkte Schwerkraftbomben auf gegnerische Stellungen ab – keine besonders präzisen Waffen, ohne nennenswerte Reichweite. Mit den „Storm Shadow“- und „SCALP“-Raketen hat sich die Effizienz dieses Bomberregiments massiv erhöht. Plötzlich mussten die Piloten ein schwer verteidigtes Ziel nicht mehr überfliegen, um es zu bombardieren. Stattdessen können sie ihre explosive Fracht nun aus der relativen Sicherheit des von der Ukraine kontrollierten Luftraums ausklinken und dennoch Ziele weit hinter der Frontlinie treffen.

Dabei sind die westlichen Lenkwaffen hochpräzise und für das gegnerische Radar nur sehr schwer zu entdecken, da sie in einer Höhe von unter 50 Metern fliegen. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow erklärte im Mai im ukrainischen Fernsehen, die Trefferquote der britischen „Storm Shadow“ liege bei 100 Prozent. Die Russen haben dem nicht viel entgegenzusetzen.

Ukraine-Krieg: Russen versuchen verzweifelt, ukrainische Bomber auszuschalten

Vor allem beim Versuch, die 2014 von Russland annektierte Krim zu isolieren, spielen die Luftschläge der Fliegerbrigade eine wesentliche Rolle. Das Ziel der Ukraine ist es, wichtige Nachschubrouten zu unterbrechen. Das könnte ihr mit den westlichen Marschflugkörpern auch gelingen, da diese in ausreichend großer Zahl vorhanden sind. „Das gibt der Ukraine die Fähigkeit, die Krim unhaltbar zu machen für die russischen Streitkräfte“, schrieb dazu Ex-General Ben Hodges, ehemaliger Oberkommandierender der US-Armee in Europa, im Mai auf Twitter.

Prinzipiell seien die deutschen „Taurus“-Raketen (Stückpreis: 950.000 Euro) ihren britisch-französischen Pendants sehr ähnlich, schreibt Axe. Der wesentliche Unterschied liege im Antriebssystem. Das moderne Mantelstromtriebwerk der Taurus mache die deutschen Marschflugkörper bei vergleichbarer Größe und Nutzlast effizienter, was die Reichweite deutlich vergrößert. Die Bundeswehr gibt sie mit rund 500 Kilometern an – gut doppelt so weit, wie die Reichweite der „SCALP“ und der „Storm Shadow“, die mit einem weniger effizienten Turbinenstrahltriebwerk ausgestattet sind. Die Bundeswehr soll über 600 Taurus-Systeme verfgen, rund 150 davon sollen einsatzbereit sein.

Es ist die deutlich größere Reichweite, die einen weiteren „Game-Changer“ an der Front des Ukraine-Krieges bedeuten würde. Die einzige Bomberbrigade der Ukraine hätte mit der „Taurus“ noch mehr Spielraum, die russischen Invasionstruppen in die Enge zu treiben. Die Bomber könnten in noch größerer und damit sicherer Entfernung agieren. Unter Umständen so weit entfernt von der Frontlinie, dass nicht einmal das Boden-Luft-Raketensystems S-400 sie erreichen könnte. Es ist aufseiten Russlands das Luftabwehrsystem mit der größten Reichweite.

Deutsche Politik ist skeptisch gegenüber einer Lieferung von Taurus-Raketen – noch

Alternativ könnten die ukrainischen Bomber bei gleichem Risiko wie bisher Ziele noch tiefer hinter den feindlichen Linien erreichen. Sogar Ziele auf der strategisch so wichtigen südlichen Krim könnten erreichbar werden. Die sind mit den Langstreckenraketen aus Frankreich und Großbritannien nicht erreichbar – zumindest nicht, ohne ein erhebliches Risiko einzugehen, von der russischen Luftabwehr abgeschossen zu werden.

Mit „Taurus“-Langstreckenraketen bestückte ukrainische Bomber könnten zu einem erheblichen Problem für die russische Militärführung werden. Doch, ob es überhaupt so weit kommt, hängt von der deutschen Politik ab. Kiew bittet seit Monaten um die „Taurus“, doch Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius lehnen die Lieferung deutscher Marschflugkörper an die Ukraine weiterhin ab.

Als Begründung heißt es, es bestünde die Gefahr einer Eskalation. Mit der „Taurus“ sei es wahrscheinlicher, dass von den Ukrainern russisches Territorium mit westlichen Waffen attackiert wird. Das will man unter allen Umständen vermeiden. Den Briten musste Kiew wegen ähnlicher Bedenken schon garantieren, die „Storm Shadow“ nur innerhalb der international anerkannten Grenzen der Ukraine, also in deren von Russland völkerrechtswidrig besetzten Gebieten, einzusetzen. Innerhalb der Kanzlerpartei SPD werden aber inzwischen Stimmen laut, die für eine Lieferung der „Taurus“ in die Ukraine eintreten oder diese zumindest nicht kategorisch ausschließen wollen. (Robert Wagner)