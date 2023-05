Atom-U-Boote in Gefahr: Wie Putins Marine ihren Flottenvorteil verschwendet

Von: Linus Prien

Ein russisches U-Boot verlässt Stützpunkt für eine Übung (Symbolbild). © IMAGO/Russian Defence Ministry Press S

Russland ist eine Untersee-Weltmacht. Der Ukraine-Krieg könnten Putins U-Booten aber schaden - obwohl sie gar nicht eingesetzt werden.

Moskau - Die russische Kriegsmarine hat in über einem Jahr Ukraine-Krieg kaum eine nennenswerte Rolle im Konflikt gespielt. Vielen könnte die Versenkung der Moskwa in Erinnerung geblieben sein. Dabei handelte es sich um das Flaggschiff der russischen Überseeflotte im Schwarzen Meer - noch 2022 konnte die Ukraine das Schiff versenken. Tatsächlich ist die russische U-Boot-Flotte jedoch weitaus stärker ausgerüstet als die Überseeflotte.

Nick Childs, Senior Fellow für Marine und maritime Sicherheit am International Institute for Strategic Studies (IISS), beschrieb Russlands Marine gegenüber dem US-Portal Newsweek als die „Beste unter dem Wasser“. Allerdings könnte der Krieg in der Ukraine ein Problem für Moskaus U-Boote darstellen, denn: Ersatzteile fehlen und andere Teilstreitkräfte, etwa die Bodentruppen, bedürfen größerer Unterstützung als es die Marine tut.

Ukraine-Krieg: Russischer Marine wird geschadet - obwohl sie gar nicht eingesetzt wird

Russlands U-Boote „werden langfristig indirekten Schaden durch den Krieg erfahren“, analysiert in dem Artikel auch Graeme Herd vom George C. Marshall Europäisches Zentrum für Sicherheitsstudien. Grund sei, dass Russland gerade bei Ersatzteilen für seine U-Boote auf Handel mit westlichen Ländern angewiesen sei. Das Land sei nicht in der Lage, selbstständig seine gesamten Streitkräfte auszurüsten. Gerade wenn es aber um hochkomplexe Atom-U-Boote geht, habe Russland keine Handelspartner außerhalb des Westens, die sie mit den benötigten Teilen ausstatten könnten. Wie verheerend diese Abhängigkeit tatsächlich ist, ist aktuell jedoch unklar.

Darüber hinaus gilt, dass das russische U-Boot-Programm zwar der teuerste Posten im russischen Wehretat darstellt, bislang jedoch praktisch keinen Nutzen im Ukraine-Krieg hatten. Da die russische Armee erhebliche Verluste in den vergangenen Monaten hinnehmen musste, sei es sehr wahrscheinlich, dass vorerst in andere Teilstreitkräfte investiert werden müsse. Dmitry Gorenburg vom Center for Naval Analyses stellte gegenüber Newsweek klar: „Es wird ohne Zweifel Budgetkürzungen bei der Marine in der Zukunft geben“.

Ukraine-Krieg: Russland ist eine U-Boot-Macht

Neben den USA verfügt Russland über zweitstärkste Unterwasserflotte der Welt, wie der amerikanische Marineadmiral a. D. James Foggo dem Portal sagte. Moskau verfügt wohl über 58 U-Boote, wobei 26 U-Boote der Flotte nuklear betrieben sind und neun über ballistische Raketen verfügen. Die restlichen U-Boote der Flotte verwenden Diesel als Kraftstoff. Dabei soll die Flotte nach russischen Angaben jedoch noch weiter ausgebaut werden.

Das „Kronjuwel“ der russischen Marine und „wahrscheinlich der Höhepunkt heutiger russischer Militärtechnologie“ stellt das Jasen-M Modell dar, wie der Militär-Experte Edward Geist Newsweek erklärte. Dabei handelt es sich um ein U-Boot, das über einen Nuklearantrieb, sowie ballistische Raketen verfügt. Die Jasen-M Modelle sind in der Lage, die modernsten russischen Hyperschallraketen zu verwenden. Für den Westen beunruhigende Schlagzeilen machte zuletzt auch Russlands Flotte an „Geisterschiffen“ in der Nord- und Ostsee. (lp)