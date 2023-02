Umfrage zur Stimmung in der Ukraine: Mehrheit würde trotz Atomschlag weiterkämpfen

Von: Felix Durach

Die ukrainische Bevölkerung zeigt sich auch nach knapp zwölf Monaten Krieg geeint. Das geht aus einer Umfrage der Münchner Sicherheitskonferenz hervor.

München – Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im vergangenen Februar diskutieren die Nationen der Welt, über den richtigen Umgang mit der Ausnahmesituation mitten in Europa. Wie viel Unterstützung kann der Westen der Ukraine geben, ohne selbst in den Krieg hineingezogen zu werden? Wie groß ist die Gefahr, dass Russland Nuklearwaffen in der Ukraine einsetzen könnte? Über Fragen wie diese diskutieren die führenden Nato-Staaten bereits seit Monaten. Außer Acht gelassen wird dabei aber oft die Einschätzung der ukrainischen Bevölkerung.

Um erstmals eine Stimmungsbild aus der Mitte der ukrainischen Gesellschaft zu erhalten, hat die Münchner Sicherheitskonferenz für ihren jährlichen „Munich Security Report“ erstmals eine repräsentative Umfrage in Auftrag geben. In Rahmen dieser wurden im vergangenen Jahr über mehrere Wochen Bürgerinnen und Bürger der Ukraine zu ihrer Haltung im Krieg gegen Russland befragt. Die Ergebnisse der von der Kommunikationsagentur Kekst CNC durchgeführten Umfragen liegen nun vorab dem Tagesspiegel vor. Sie zeichneten das Bild einer geeinten ukrainischen Bevölkerung, für die eine Kapitulation vor den russischen Aggressoren keine Option ist.

Krieg gegen Russland: Mehrheit der Ukrainer würde trotzt Atomschlag weiterkämpfen wollen

Der Wille der Ukrainerinnen und Ukrainer ist knapp ein Jahr nach Kriegsbeginn noch so groß, dass eine deutliche Mehrheit nicht einmal nach einem russischen Atomschlag kapitulieren würde. Neun von zehn Befragten sprachen sich dafür aus, dass die Ukraine beim Einsatz einer taktischen Atomwaffe über dem Schwarzen Meer weiterkämpfen solle. Eine nahezu identische Mehrheit war der Meinung, man solle auch dann weiterkämpfen, wenn Russland einen nuklearen Schlag auf eine ukrainische Stadt ausführen sollte. Lediglich sechs Prozent sprachen sich in einem solchen Fall für die Kapitulation aus. Ganze 95 Prozent sind dafür, dass die Ukraine weiterkämpften solle, wenn Russland die konventionelle Bombardierung ukrainischer Städte fortsetze.

Umfrage zeigt: Mehrheit der Ukrainer nur bei einem Szenario zu Friedensverhandlungen bereit

Die Ergebnisse der Umfrage bieten auch einen interessanten Einblick auf die Bedingungen für ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs. So fänden lediglich sieben Prozent der Befragten einen Waffenstillstand akzeptabel, wenn Russland sich bis auf die Demarkationslinie vom 24. Februar 2022 zurückziehen würde. Ähnlich schlechte Zustimmungswerte erhielt ein Szenario, in dem sich Russland aus den besetzten Gebieten der Ostukraine, aber nicht von der Krim, zurückziehen würden. Über 90 Prozent der Befragten würden jedoch einen Waffenstillstand akzeptieren, sollte Russland sich aus dem kompletten ukrainischen Staatsgebiet – also einschließlich der Krim – zurückziehen.

Auch wenn es sicherlich zu kurz gegriffen wäre, wenn sich die Nato-Staaten bei ihren Entscheidungen nur auf die Ergebnisse einer Meinungsumfrage beziehen würden, so zeigt das Ergebnis doch ein interessantes Stimmungsbild der einfachen Bürgerinnen und Bürger. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung bleibt trotz andauernder russischer Luftangriffe auf ukrainische Metropolen weiter geeint im Kampf gegen den Krieg von Russlands Präsident Wladimir Putin.

Für andauernde Sicherheit: Mehrheit der Bevölkerung fordert Nato-Beitritt der Ukraine

Die Haltung der ukrainischen Bevölkerung unterstreicht aber auch, wie schwierig sich Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg gestalten werden. Es erscheint aktuell äußerst unwahrscheinlich, dass Russland sich aus den besetzten Gebieten in der Ostukraine zurückziehen werde. Noch unwahrscheinlicher scheint die Aufgabe der Krim. Doch der Großteil der Bevölkerung würde einen Waffenstillstand unter diesen Voraussetzungen – zumindest aktuell – wohl nicht akzeptieren. Alleine schon aus der Sorge vor weiteren russischen Aggressionen.

Denn für eine langfristige Sicherheit vor dem russischen Nachbarn sehen die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine auch eine Zugehörigkeit zur Nato als Voraussetzung. Zwei Drittel der Befragten stimmten der Aussage zu, dass die Ukraine außerhalb der Nato nie sicher wird. (fd)