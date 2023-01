Wem gehört die Krim? Putin-Botschafter unterstellt USA Aufruf zum „Terror“

Von: Vincent Büssow

Der Botschafter Russlands in Washington wirft den USA vor, die Ukraine zu „Terroranschlägen“ zu drängen – und droht mit einer Antwort.

Washington D.C. – Der russische Botschafter in den USA hat sich zum Einsatz von US-Waffen im Ukraine-Krieg geäußert. Neben der aus Russland gewohnten Kriegsrhetorik richtete Antonow neue Vorwürfe an Washington – und drohte mit einer klaren Gegenmaßnahme.

Wladimir Putins US-Diplomat reagierte auf einen Kommentar des US-Außenministeriums zu dem Einsatz amerikanischer Waffen auf der Krim. Am Mittwoch (18. Januar) hatte Ned Price, Sprecher des US-Außenministers Anthony Blinken, bei einer Pressekonferenz auf die Frage geantwortet, ob die Ukraine Waffen der USA für Angriffe auf die Krim nutzen dürfe. „Wir stellen der Ukraine die Waffen zur Verfügung, die sie benötigt, um ihr Territorium zu verteidigen“, antwortete Price und fügte hinzu: „Die Krim ist die Ukraine.“ Im Kreml kam diese Bemerkung offenbar gar nicht gut an.

Anatoli Antonow, Russlands Botschafter in den USA, kommentierte den Einsatz von US-Waffen gegen die Krim. (Archivbild) © How Hwee Young/dpa

Ukraine-Krieg: Russlands Botschafter droht USA mit Antwort auf Waffenlieferungen

Derartige Äußerungen würden „das Regime in Kiew im Wesentlichen dazu drängen, Terroranschläge in Russland zu verüben“, antwortete Antonow am Donnerstag. Das erhöhe das Risiko der Konflikteskalation. Der Botschafter ließ offen, ob er sich damit auch auf einen Konflikt zwischen Russland und den USA bezog.

Er richtete sich jedoch offenbar direkt an das Nato-Land, als er angebliche Berichte kommentierte, laut denen amerikanische Himars-Raketenwerfer und Kampfpanzer vom Typ Bradley bei einem ukrainischen Angriff auf die Krim eingesetzt werden sollen. „Kommentatoren glauben naiverweise, dass Russland nicht auf Angriffe auf sein Territorium reagieren wird“, sagte er.

Darüber hinaus war das Statement mit einer Rhetorik gespickt, die seit Beginn des Ukraine-Kriegs regelmäßig aus Russland zu hören ist. Antonow sprach davon, das „Neonazi-Regime“ in der Ukraine zu stürzen und endete mit den Worten, „Es ist einfach unmöglich die Russische Förderation zu schlagen. Der Sieg wird unser sein.“

Rhetorik im Ukraine-Krieg: Russland droht den USA

Die Ausdrucksweise stand im starken Kontrast zu den Worten, die den Ausbruch Antonows hervorriefen. „Wir haben unsere ukrainischen Partner weder ermutigt noch dazu in die Lage versetzt, jenseits ihrer Grenzen zuzuschlagen“, hatte Price betont. „Alles, was wir der Ukraine zur Verfügung stellen, dient einem einzigen Zweck, nämlich der Selbstverteidigung des Landes.“

Auch aus den russischen Medien tönen regelmäßig Drohungen an den Westen. Erst vor Kurzem drohte Russlands Staats-TV den USA mit atomarer Vernichtung. (vbu)