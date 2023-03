Putins Russland: Kinderbild bringt Vater zwei Jahre Straflager

Von: Nadja Austel

Das Bild zeigt Raketen, die auf Menschen in der Ukraine gerichtet sind. Das Mädchen zeichnet es in der Schule – und kommt deshalb ins Heim, ihr Vater vor Gericht.

Moskau – In Russland ist ein alleinerziehender Vater zu zwei Jahren Straflager verurteilt worden. Auslöser ist ein Bild, das seine 13-jährige Tochter in der Schule gemalt hat. Darauf sind Raketen zu sehen, die unter russischer Flagge auf eine Frau und ein Kind zufliegen – hinter ihnen die Flagge der Ukraine.

Der Fall erregt über die Kleinstadt Jefremow hinaus Aufsehen und illustriert die Härte, mit der Russland gegen jegliche Kritik an der sogenannten militärischen Spezialoperation in der Ukraine vorgeht. Aufruhr gibt es im eigenen Land vor allem, weil die minderjährige Tochter wegen ihres Bildes ins Kinderheim gebracht worden war. Moskau hatte zuvor im Zuge des Ukraine-Krieges die Gesetze verschärft und Kritik an der Armee unter Strafe gestellt.

Kritik am Ukraine-Krieg: Auch Kinder unterliegen Russlands Zensur

Plakate werben derweil entlang der Hauptstraße von Jefremow 300 Kilometer südlich von Moskau für den Einsatz gegen das Nachbarland: „Für eine Welt ohne Nazis“ steht darauf, oder einfach nur der Buchstabe Z, der für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine steht. Doch manche der 37.000 Einwohner scheinen die staatliche Propaganda zu hinterfragen.

Das Mädchen hatte im Zeichnenunterricht ihre persönlichen Ansichten zum Krieg künstlerisch ausgedrückt: Als die Lehrerin die Kinder aufforderte, Bilder zur Unterstützung der russischen Streitkräfte in der Ukraine zu malen, versah die damals Zwölfjährige die russische und ukrainische Flagge mit den Slogans „Nein zum Krieg“ und „Ruhm der Ukraine“.

Als die Schulleiterin Marias Bild zu Gesicht bekam, schaltete sie umgehend die Polizei ein. Die Beamten überprüften die Internet-Konten des Vaters und entdeckten Kommentare, in denen er die Offensive kritisierte. Seit dem 1. März steht Alexej Moskaljow deswegen unter Hausarrest, am heutigen Dienstag wurde der 54-Jährige von einem Gericht zu zwei Jahren Haft wegen „Diskreditierung der russischen Streitkräfte“ verurteilt.

Ukraine-Krieg: Russischer Vater flieht aus Arrest – Gerichtssaal applaudiert

Der 54-Jährige war jedoch noch vor der Verkündung des Urteils aus dem Hausarrest geflohen, wie eine Gerichtssprecherin bestätigte. Moskaljow sei bei der Gerichtsanhörung nicht anwesend gewesen. Er sei „verschwunden“, deshalb sei das Urteil in seiner „Abwesenheit“ verlesen worden, sagte Gerichtssprecherin Elena Michailowska gegenüber der Nachrichtenagentur Agence France-Presse (afp). Als die Nachricht von seiner Flucht bekannt wurde, gab es im Gerichtssaal Applaus.

Offiziell drehen sich die Vorwürfe gegen den Vater um Einträge in sozialen Netzwerken. Dort soll er mehrfach Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisiert haben. Der Mann bestritt das. Unabhängige Medien berichteten aus dem Gerichtssaal von einem inszenierten Verfahren mit einstudierten belastenden Aussagen vermeintlicher Zeugen. Es seien keine Beweise vorgelegt worden.

Der Kremlkritiker Michail Chodorkowski kommentierte, dass der Machtapparat den Vater nutze, um das vom Gesetz nicht zu belangende Kind zu bestrafen. Und selbst Jewgeni Prigoschin, Chef der paramilitärischen Wagner-Truppe, kritisiert die Trennung von Vater und Tochter.

Russland im Ukraine-Krieg: Verluste und menschliche Tragödien

In einem weiteren Verfahren am 6. April könnte dem alleinerziehenden Vater nun auch das Sorgerecht für seine Tochter endgültig entzogen werden, wie sein Anwalt Wladimir Biljenko schildert. Schon jetzt darf Maria nach Angaben der unabhängigen städtischen Abgeordneten Olga Podolskaja nicht einmal mit ihrem Vater telefonieren.

Frische Gräber gefallener Soldaten zeugen davon, wie nahe die Kämpfe in der Ukraine den Menschen in Jefremow gekommen sind. Im Februar schlugen drei mutmaßlich ukrainische Drohnen in der Nähe ein. Auf dem zentralen Platz sitzen zwei ältere Frauen mit roten Armbinden auf einer Bank. Sie gehörten zu einer von Anwohnern gegründeten Nachbarschaftswache und sollen Verdächtiges melden, sagen sie. (na/dpa/afp)