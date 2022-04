Russland übergibt Ukraine „ausgefeiltes“ Angebot – und erhebt direkt Vorwürfe

Als „absolut ausgefeilt“ bezeichnet der Kreml seinen Lösungsvorschlag im Ukraine-Krieg - und beschuldigt die Kiewer Unterhändler. Der News-Ticker zu den Kriegsverhandlungen.

Moskau - Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland stockten zuletzt. Nun hat Moskau nach eigenen Angaben Kiew ein schriftliches Angebot gemacht - und zwar mit „absolut klaren und ausgefeilten Formulierungen“. So beschrieb Kremlsprecher Dmitri Peskow das Dokument an diesem Mittwoch (20. April) gegenüber der Agentur Interfax.

Details zum Inhalt der russischen Vorschläge nannte Peskow nicht. Er erklärte, es gebe zwar keine Frist, bis wann die Regierung von Wolodymyr Selenskyj* auf das Angebot antworten müsse. Doch zugleich machte er deutlich, dass die Regierung von Wladimir Putin* mit dem bisherigen Verhandlungstempo unzufrieden sei. Nun sei „der Ball auf der Seite“ der Ukrainer.

Aufnahme vom 20. April: Wladimir Putin im Kreml in Moskau © Mikhail Tereshchenko/Imago

News zum Ukraine-Krieg: Russland kritisiert Unterhändler

Zuvor hatte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, erklärt, Russland habe kein Vertrauen in die ukrainischen Unterhändler mehr. Diese änderten ständig ihren Standpunkt und hielten sich nicht an ausgehandelte Abmachungen, behauptete sie.

Russland forderte in den Verhandlungen bisher unter anderem die Neutralität der Ukraine und die Abtretung der Gebiete Donezk und Luhansk sowie die Anerkennung der Halbinsel Krim als russisch. Kiew lehnt es kategorisch ab, auf eigenes Staatsgebiet zu verzichten.

Die Verhandlungen hatten am 28. Februar begonnen, vier Tage nach dem Putin befohlenen Angriff auf die Ukraine. Den Hintergrund zur Ukraine-Krise* lesen Sie hier. (dpa/AFP/frs)