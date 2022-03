Kriegs-Verhandlungen – Ukraine gesteht ein: „Ja, wir sind drastisch“

Von: Cindy Boden

Teilen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war am 6. März live zugeschalten beim Solidaritätsaufruf „Call for Solidarity with Ukraine“ des Internationalen Literaturfestivals Berlin. © Jean MW/Future Image/Imago

Die Ukraine dringt auf mehr Russland-Sanktionen und ändert ihre Ansicht zur Nato-Mitgliedschaft. Die USA lehnen einen Vorschlag Polens ab. News-Ticker zu den Kriegs-Verhandlungen.

Ukraine-Krieg*: Kiew will auf weitere Sanktionen gegen Russland drängen.

will auf weitere Sanktionen gegen Russland drängen. Die USA bezeichnen Polens Vorschlag zur Abgabe von Kampfjets an die Ukraine als „nicht haltbar“.

Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine und weitere diplomatischen Bemühungen wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Kiew/Moskau - Die Ukraine* beharrt weiter auf ihrem Standpunkt. Sie will bei westlichen Ländern und Unternehmen auf zusätzliche Strafmaßnahmen gegen Russland drängen. „Jede Sanktion, jedes Unternehmen, das Russland verlässt, ist eine Annäherung an den Sieg“, teilte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in der Nacht zu Mittwoch (9. März) bei Facebook mit. „Es ist ein bewahrtes menschliches Leben, eine Kindheit ohne Angst, ein unzerstörtes Haus, ein Krankenhaus, eine Schule.“

Um Sanktionen gegen Russland oder Waffenlieferungen an die Ukraine zu erreichen, seien viele komplexe Gespräche nötig. „Es gibt Versuche einzelner Partner, sich auf halbe Lösungen zu beschränken. Einige versuchen, auf Zeit zu spielen. Aber wir bremsen nicht“, erklärte Kuleba. Er warb um Verständnis für das gelegentlich intensive Drängen. „Manchmal beschuldigen die Partner den Präsidenten, mich, uns alle der Schärfe. Ja, wir sind drastisch. Manchmal rücksichtslos“, meinte der Außenminister. Dies geschehe aber vor allem gegenüber jenen, die nicht ganz aufrichtig seien.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj dringt nicht länger auf Nato-Mitgliedschaft

Ein anderes Drängen war hingegen zuletzt schwächer geworden: Die Ukraine beharrt nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj* nicht länger auf eine Nato-Mitgliedschaft. Er habe seine Haltung zu dieser Frage „schon vor einiger Zeit abgemildert“, da die Nato offenbar nicht bereit sei, „die Ukraine zu akzeptieren“, sagte Selenskyj in einem am Montagabend ausgestrahlten Interview des US-Senders ABC. Als weiteres Zugeständnis an Moskau erklärte er sich zu einem „Kompromiss“ über den Status der Separatisten-Gebiete Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine bereit.

Der von der Ukraine angestrebte Nato-Beitritt war nach Angaben Russlands einer der Hauptgründe für die Invasion. Kreml-Chef Wladimir Putin* verlangt einen „neutralen“ Status für die Ukraine. Moskau gibt an, sich durch die Nato-Osterweiterung bedroht zu fühlen. Mehr zu den Ereignissen in der Ukraine lesen Sie in unserem Live-Ticker.

Ukraine-Krieg: Selenskyj-Berater gesprächsbereit über mögliche Neutralität

Der außenpolitische Berater von Selenskyj, Ihor Tschowka, zeigte sich indessen gesprächsbereit über eine mögliche Neutralität seines Landes. „Solche Fragen ließen sich in Verhandlungen diskutieren, das ist durchaus möglich“, sagte er am Dienstagabend den ARD-„Tagesthemen“. „Aber solche Verhandlungen und eine mögliche Übereinkunft können erst zustande kommen, wenn die Kriegshandlungen aufgehört haben“, schränkte er ein.

Ukraine-Krieg: Polen macht Vorschlag zur Abgabe von Kampfjets an Kiew - USA reagieren

Weitere Hilfe will derweil auch Polen leisten. Einen Vorschlag zu Überlassung von MiG-29-Kampfjets an die Ukraine mit einem Zwischenstopp auf einem Stützpunkt in Deutschland bezeichnete das US-Verteidigungsministerium nun aber als „nicht haltbar“. Die Idee bringe „schwierige logistische Herausforderungen“ mit sich, zudem gebe es angesichts der geopolitischen Dimension „ernsthafte Bedenken“, erklärte der Sprecher des Pentagons, John Kirby, am Dienstagabend (Ortszeit). Eine Top-Diplomatin des Außenministeriums, Victoria Nuland, bezeichnete das zuvor offenbar nicht mit Washington abgestimmte Angebot Polens in einer Anhörung im Senat als „überraschenden Schritt“.

Das polnische Außenministerium hatte am Dienstagabend erklärt, die Regierung sei bereit, alle Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 unverzüglich und kostenlos auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz zu verlegen und die Maschinen den USA zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig ersuche man die USA, dem Land gebrauchte Flugzeuge mit entsprechender Einsatzfähigkeit zu überlassen, hieß es.

Kirby erklärte, das Pentagon sei nach der polnischen Erklärung in Kontakt mit Warschau. Die Entscheidung, der Ukraine polnische Kampfflugzeuge zu überlassen, sei letztlich Sache der polnischen Regierung. Der Vorschlag unterstreiche aber „die Komplexität dieses Themas“, sagte Kirby. Die Vorstellung, dass Kampfflugzeuge, die dem US-Militär übergeben worden seien, im Krieg mit Russland von einem US- beziehungsweise Nato-Stützpunkt in Deutschland in den umkämpften ukrainischen Luftraum flögen, werfe „ernsthafte Bedenken für das gesamte Nato-Bündnis auf“, erklärte Kirby weiter. (dpa/AFP/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.