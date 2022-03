Ukraine-Verhandlungen: Biden reist nach Polen – Slowenien schickt Diplomaten zurück nach Kiew

US-Präsident Joe Biden will nach Polen reisen. Slowenien kündigt die Rückkehrer seiner Diplomaten an. Der News-Ticker zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg.

Ukraine-Krieg*: Die Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung bleiben weiter vage.

Am Sonntag bot Wolodymyr Selenskyj* Russland erneut direkte Gespräche an - warnte aber auch vor einem „Dritten Weltkrieg“ (Update vom 20. März, 17.15 Uhr).

In den USA wird offenbar davon ausgegangen, dass Wladimir Putin* in den Verhandlungen weitgehend stur bleibt (Update vom 20. März, 18.24 Uhr).

US-Präsident Biden reist nach Polen (siehe Update vom 21. März, 6.25 Uhr) und Sloweniens Diplomaten kehren nach Kiew zurück (siehe Update vom 21. März, 6.45 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den diplomatischen Verhandlungen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 21. März, 6.45 Uhr: Wenige Tage nach seinem Überraschungsbesuch in Kiew hat Sloweniens Regierungschef Janez Jansa die Rückkehr der Diplomaten seines Landes in die ukrainische Metropole angekündigt. Die Ukraine brauche direkte diplomatische Unterstützung, begründete Jansa am Sonntag die Entscheidung auf Twitter. „Wir arbeiten daran, dass auch die EU dasselbe tut.“

Sloweniens Botschafter und weiteres Botschaftspersonal, die Kiew zusammen mit vielen Diplomaten anderer Länder mit Kriegsausbruch verlassen hatten, werden nach einem Bericht des slowenischen Fernsehens noch in dieser Woche zurückkehren. „Sie sind Freiwillige“, betonte Jansa.

Ukraine-News: US-Präsident Biden reist nach Polen

Update vom 21. März, 6.25 Uhr: US-Präsident Joe Biden will angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nach Polen reisen. Das Weiße Haus teilte am Sonntagabend (Ortszeit) mit, Biden werde zunächst wie geplant an diesem Donnerstag an den Gipfeln der Nato, der EU und der G7-Staaten in Brüssel teilnehmen. Am Freitag werde er nach Warschau weiterreisen. Dort sei für Samstag ein bilaterales Treffen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda geplant. Dabei solle es um die humanitäre Krise gehen, „die der ungerechtfertigte und grundlose Krieg Russlands gegen die Ukraine ausgelöst hat“.

Joe Biden, Präsident der USA, wird in der kommenden Woche nach Polen reisen. © Patrick Semansky/AP/dpa

Das Weiße Haus teilte weiter mit, an diesem Montag werde Biden in einer Videoschalte mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi und dem britischen Premierminister Boris Johnson beraten. Thema der Schalte um 11.00 Uhr (Ortszeit/16.00 MEZ) sei die koordinierte Antwort auf Russlands Angriff auf die Ukraine. Bidens Abflug nach Brüssel ist für Mittwoch geplant.

Ukraine-Verhandlungen: Außen- und Verteidigungsminister der EU kommen in Brüssel zusammen

Update vom 20. März, 19.53 Uhr: Die EU sucht weiter einen diplomatischen Weg aus dem Ukraine-Krieg. Am Montag kommt es in Brüssel zu Gesprächen der Außen- und Verteidigungsminister der Europäischen Union (ab 9.30 Uhr). Dabei geht es um weitere humanitäre wie militärische Hilfe für die Ukraine sowie die mehr als zwei Millionen Flüchtlinge. Vorgesehen dazu ist ein Austausch mit dem ukrainischen Nachbarland Moldau.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock* (Grüne) will dem Vernehmen nach ihren Aufruf erneuern, Schlupflöcher in den Sanktionen gegen Russland* zu schließen. Zusammen mit den Verteidigungsministern will der Rat zudem eine neue EU-Sicherheitsstrategie annehmen. Der „strategische Kompass“ des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sieht unter anderem eine schnelle Eingreiftruppe mit bis zu 5000 europäischen Soldaten vor.

Selenskyj bietet Putin Verhandlungen an - und zieht in Israel-Rede Vergleich mit Nazi-Deutschland

Update vom 20. März, 18.56 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Video-Botschaft an Israel Russland mit Nazi-Deutschland gleichgesetzt und dem Kreml einen Plan zur Auslöschung der Ukraine vorgeworfen.

Selenskyj, Staatsoberhaupt mit jüdischen Wurzeln, erinnerte dabei an die sogenannte „Endlösung der Judenfrage“, wie die Ermordung von Millionen Juden in Europa durch Nazi-Deutschland genannt wurde. Der Ukraine-Krieg sei „ein großflächiger und hinterhältiger Krieg, der auf die Vernichtung unseres Volkes, unserer Kinder, unserer Familien, unseres Staates abzielt“, sagte Selenskyj in dem Video-Auftritt vor israelischen Abgeordneten. Die Ukraine befinde sich damit in einer ähnlich prekären Situation, wie der jüdische Staat im Nahen Osten.

Im Hinblick auf die ständigen russischen Raketenangriffe sagte Selenskyj: „Jeder in Israel weiß, dass Ihre Raketenabwehr die beste ist. Jeder weiß, dass Ihre Waffen stark sind.“ Für ihn stelle sich daher die Frage, warum Israels Regierung bisher weder Waffen an Kiew geliefert, noch sich den westlichen Sanktionen gegen Moskau angeschlossen habe. Israel tritt im Ukraine-Krieg als Vermittler auf, da das Land sowohl zur Ukraine als auch zu Russland gute Beziehungen pflegt.

Selenskyj hatte vergangene Woche auch vor dem Deutschen Bundestag eine Rede mit starken historischen Bezügen gehalten.

Update vom 20. März, 18.24 Uhr: Der Ukraine-Krieg läuft seit fast vier Wochen. Die Verhandlungen brachten bisher kein Ende des eskalierten Konflikts. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj will daher weiter direkt mit Wladimir Putin verhandeln (siehe voriges Update). Was aber ist von diesen Gesprächen zu erwarten?

Beamte der USA und der NATO sind offenbar der Ansicht: nicht allzu viel. Putin werde nicht von seinen ursprünglichen Forderungen abrücken, berichtet der US-Senders CNN unter Verweis auf Geheimdienstquellen. Im Westen gebe es große Zweifel hinsichtlich der Glaubwürdigkeit Moskaus in den Verhandlungsgesprächen.

Die Biden-Regierung sehe keine Anzeichen dafür, dass Putin zu einer Deeskalation des Konflikts bereit ist. Ein nicht namentlich genannter US-Beamter sagte außerdem, dass die USA die Ukraine nicht unter Druck setzen würden, bestimmte Zugeständnisse zu akzeptieren oder abzulehnen. Die USA seien nicht nicht in den Verhandlungsprozess eingebunden.

Der ukrainische Geheimdienst streut unterdessen eine brisante, aber unbestätigte These: Angeblich erwägen russische „Eliten“ einen Putsch gegen Präsident Wladimir Putin.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj bietet Putin Gespräch an - warnt aber vor „Drittem Weltkrieg“

Update vom 20. März, 17.15 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat sich erneut zu direkten Verhandlungen mit Wladimir Putin bereit gezeigt. „Ich bin bereit für Verhandlungen mit ihm“, sagte Selenskyj am Sonntag im US-Sender CNN laut Übersetzer. „Wenn es nur eine einprozentige Chance gibt, diesen Krieg zu stoppen, dann denke ich, dass wir sie ergreifen müssen.“ Sollten alle Friedensbemühungen scheitern, „würde es bedeuten, dass dies ein dritter Weltkrieg ist“.

Selenskyj machte deutlich, dass die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine nicht zur Verhandlung stehen. Von westlichen Staats- und Regierungschefs forderte der ukrainische Präsident Sicherheitsgarantien für sein Land. Selenskyj präsentierte in der Sendung auch ein Video, das erschütternde Kriegsszenen in der Ukraine zeigte, zugleich aber Optimismus verbreiten sollte. „Wir werden gewinnen, und es wird neue Häuser, neue Städte, neue Träume geben“, hieß es in dem Clip.

Ukraine-Verhandlungen - Russlands Ex-Ministerpräsident: Putin von Reaktionen des Westens „geschockt“

Erstmeldung/Überblick: Kiew/Moskau - Der Ukraine-Konflikt* ist weiterhin eskaliert: Die Kämpfe im ganzen Land halten weiter an. In den Verhandlungen konnten sich Russland und die Ukraine bislang nicht einigen. Die europäischen Sanktionen zeigten offenbar Wirkung bei Putin. Doch europäische Außenminister warnen vor Verhandlungslügen Russlands.

Der ehemalige russische Ministerpräsident Michail Kassjanow erklärte, dass die europäischen Sanktionen* den russischen Präsidenten Wladimir Putin überrascht hätten. „Putin ist von der Partnerschaft der EU und der transatlantischen Partner verwundert und geschockt“, sagte der Kassjanow der Bild-Zeitung. Kassjanow war von 2002 bis 2004 Ministerpräsident unter Putin - mittlerweile bezeichnet er sich selbst als Oppositionellen.

Die EU-Sanktionen setzten den russischen Präsidenten enorm unter Druck, analysiert Kassjanow. „Einzig Öl und Gas halten die russische Wirtschaft am Leben“, so der Ex-Ministerpräsident. Ein baldiges Kriegsende werden die Sanktionen allerdings nicht erzeugen. „Putin braucht den Krieg, er braucht den Sieg“, meint Kassjanow. Er fordert deshalb, dass die Waffenlieferungen in die Ukraine fortgesetzt werden. Trotz der Gefahren einer Flugverbotszone über der Ukraine könnte diese den Krieg stoppen, so der russische Politiker.

Der russische Präsident Putin sei von den EU-Sanktionen geschockt. (Archivbild) © Vladimir Astapkovich/ Imago

Ukraine-Krieg: Außenminister werfen Russland Lügen vor

Die britische Außenministerin Liz Truss warnte, dass Putin die Verhandlungen als Ablenkungsmanöver für eine militärische Neuordnung nutze. „Was wir bislang gesehen haben, ist ein Versuch der Russen, Zeit für eine Reorganisation zu gewinnen“, sagte sie der Times. Anzeichen für einen Abzug der russischen Truppen gebe es nicht. Putin zeigte sich nicht als vertrauensvoller Verhandlungspartner: Wieder und wieder habe Moskau gelogen, so Truss. Die Regierung in Kiew habe aber selbstverständlich das Recht, Gespräche mit Russland zu führen.

Ähnlich äußerte sich auch ihr französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian. Bereits am Donnerstag (17. März) hatte er vor den Lügen Russlands gewarnt. Er warf Russland vor, nur zum Schein mit der Ukraine zu verhandeln. Russland verfolge dieselbe Strategie wie bereits in Grosny, in Tschetschenien, und im syrischen Aleppo. „Erst bombardieren, dann sogenannte humanitäre Korridore einrichten, um dem Gegner vorzuwerfen, sie nicht zu respektieren, und schließlich verhandeln, nur um den Eindruck zu erwecken, dass verhandelt wird", sagte Le Drian der Zeitung Le Parisien. Russland wolle weiter die Waffen sprechen lassen, hob Le Drian hervor.