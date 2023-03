Setzt die Ukraine Waffen aus dem Iran ein? Bilder werfen Fragen auf

Ukraine-Krieg: Waffen aus dem Iran auf der Seite der Ukraine? Diese Bilder sollen das belegen. © @UAWeapons/ Screenshot Twitter

Waffen aus dem Iran auf Seiten der Ukraine? Eine US-amerikanische Plattform will dafür Beweise gesammelt haben.

Kiew (Ukraine) - Dass Russland im Ukraine-Krieg Waffen aus dem Iran bezieht, ist kein Geheimnis: Vor allem mit Drohnen aus dem Iran griff Russland im Winter die Energieversorgung der Ukraine an. Der Iran ist international isoliert, die Bevölkerung Irans geht seit Monaten gegen die Regierung auf die Straße.

Nun aber sollen iranische Waffen auch in die Hände der Armee der Ukraine gelangt sein. Eine US-amerikanische Plattform will Belege dafür gefunden haben, dass auch Kiew Waffen aus dem Iran einsetzt. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-Krieg: Iranische Waffen in der Ukraine gegen Russland?

Zahlreiche internationale Konflikte, Waffenexporteure aus aller Welt und viel Geld im Spiel: Welche Waffen durch illegalen Waffenhandel in wessen Hände geraten, ist schwer nachzuvollziehen. Unter dem Namen „Calibra Obscura“ versucht eine Plattform zu dokumentieren, wenn Waffen bei nicht-staatlichen Akteuren auftauchen. Gemeinsam mit „Armory Bazaar“, der oder die sich „Journalist“ nennt, gründete das Projekt „Ukrainian Arms Tracker“. Es meldet Hinweise auf ungewöhnliche Waffenfunde im von Russland blutig eskalierten Ukraine-Konflikt.

Ein Twitter-Post des Projekts bezieht sich auf Bilder und Videos, die im Internet kursieren und ukrainische Armee-Angehörige beim Auspacken iranischer Waffen und Raketen zeigen sollen.

„Wie wir sehen können, wurden diese im Jahr 2022 hergestellt, was auf eine kürzlich erfolgte Lieferung durch unbekannte Parteien hinweist“, schreibt @UAWeaponsTracker über die Waffen auf Twitter.

„Seit dem Spätsommer 2022 haben wir einen beständigen Trend gesehen, dass iranische Munition in den Händen der ukrainischen Armee auftaucht“, sagt „Calibra Obscura“ dem Rolling Stone - einem Popkulturmagazin aus den USA, das sich auch mit politischen Artikeln zu kontroversen Themen einen Namen gemacht hat. „Insbesondere diese haben Herstellungsdaten von Anfang 2022 bis Dezember 2022, was darauf hindeutet, dass die Lieferung nicht aus Legacy-Eroberungen durch westliche Streitkräfte im Nahen Osten stammt.“ Gemeint ist, dass die Waffen nicht von westlichen Staaten in Konflikten im Nahen Osten abgefangen wurden.

Ukraine-Krieg: Russland bekommt neue Waffen aus dem Iran

Russland wiederum hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste neue Drohnen aus dem Iran für den Einsatz gegen die Ukraine erhalten. Nach einer zweiwöchigen Pause habe Russland seit März mindestens 71 iranische „Kamikaze-Drohnen“ vom Typ Shahed gegen ukrainische Ziele eingesetzt, teilte das Verteidigungsministerium in London am Sonntag (26. März) mit. Das deute darauf hin, dass Russland aus dem Iran nun regelmäßige Lieferungen „einer kleinen Anzahl“ von Shahed-Drohnen erhalte.

Für die unbemannten Flugkörper gebe es vermutlich zwei Startplätze: im russischen Gebiet Brjansk nordöstlich der Ukraine sowie aus der Region Krasnodar im Osten. „Dies ermöglicht es Russland, weite Bereiche der Ukraine anzugreifen und verkürzt die Flugzeit zu Zielen im Norden der Ukraine“, erklärte das britische Ministerium. Zudem hat CNN Informationen, wonach Russland Waffen westlicher Bauart zum Nachbau in den Iran schickt. (dpa/kat)