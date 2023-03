„Wie aus einem postapokalyptischen Film“ - Ukraine evakuiert zerstörte Stadt nahe Bachmut

Von: Linus Prien

Teilen

Ein verrostetes Auto vor einer Häuserruine in Awdijiwka (Symbolfoto). © IMAGO/Daniel Carde

Wegen schweren Raketenbeschüssen muss die Ukraine nun eine Kleinstadt nahe Bachmut evakuieren. Das berichtet ein Soldat, der sich wohl vor Ort befand.

Bachmut - Die Gefechte im Ukraine-Krieg haben sich in den vergangenen Tagen vornehmlich auf Bachmut und Marjinka fokussiert, wie der amerikanische Fernsehsender CNN berichtet. Auch die ostukrainische Stadt Awdijiwka sei der amerikanischen Publikation Newsweek zufolge Schauplatz von harten Gefechten. Awdijiwka befindet sich nur unweit von der umkämpften Stadt Bachmut. Ein ukrainischer Soldat, der wohl vor Ort gewesen ist, berichtet, dass die Stadt schwer zerstört sei.

„Es ist schlimm, das berichten zu müssen, aber Awdijiwka sieht zunehmend wie aus einem postapokalyptischen Film aus“, schreibt der Ukrainer via Facebook. Grund dafür sei vor allem das konstante Artilleriefeuer der russischen Soldaten.

Ukraine-Krieg: „Russische Raketen verschonen nichts und niemanden“

Auch der Raketenbeschuss durch die russische Armee ist dem ukrainischen Soldaten zufolge Grund genug, die Stadt zu evakuieren: „Die Landschaft wird von Russland mit Raketen gespickt, Tag für Tag härter. Aus diesem Grund musste die schwere Entscheidung getroffen werden, Awdijiwka zu evakuieren“. Ziel sei noch ukrainische Leben und die Überreste der Stadt zu retten.

Der ukrainische Offizielle wird jedoch noch deutlicher, wie Newsweek berichtet: „Ich bitte deswegen nicht darum, sondern ich empfehle es dringlichst, Awdijiwka zu verlassen, denn russische Raketen und Geschütze verschonen nichts und niemanden.“

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Wagner Chef Prigoschin wohl in Bachmut

Unweit von Awdijiwka soll der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, unlängst die Front besucht haben. Das soll zumindest Videomaterial eines russischen Journalisten nachweisen, wie der amerikanische Fernsehsender CNN berichtet. Angaben zufolge konnten Bachmut und Soledar tatsächlich als die Orte verifiziert werden, an denen Videos vom Wagner-Chef aufgenommen wurden.

„Normalerweise würde die Wagner-Gruppe keine Journalisten mit an die Front lassen“, sagte der Urheber des Videos, Alexander Simonov laut CNN. Prigoschin habe es in diesem Falle jedoch erlaubt. Angeblich haben sich Prigoschin und die Soldaten, die in dem Video zu sehen sind, bis zu 150 Meter an ukrainische Soldaten heran bewegt. Die Angaben können jedoch nicht verifiziert werden. Dem Wagner-Chef zufolge besuchte er Bachmut und Soledar, „um zu sehen, was man besser und schneller machen könnte“. (lp)